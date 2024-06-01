深圳玩樂注意｜最新「蚊患地圖」這5區高危　蓮塘東門皆上榜

假如這輩子可以消滅一個物種，你會選擇哪個物種？不少人的回答一定是「蚊子」。比容嬤嬤的針還毒的是什麼？是蚊子。

深圳最新「蚊子地圖」出爐，快看看有沒有你常去的地方！



近日廣東省疾病管制中心發布最新「蚊子地圖」，2024年5月上半月，全省共監測到35個媒介伊蚊高密度監測點。所在鎮街，深圳市有10個。在深圳，傳播登革熱病毒的「兇手」主要是伊蚊中的白紋伊蚊，俗稱花斑蚊。

看伊蚊密度監測結果之前，我們先來了解下伊蚊密度的數據代表什麼。數據分兩種，一種是監測幼蟲的，一種是監測成蚊的。

●當指數在5以下，則屬於安全範圍，即符合防控要求；

●當指數處於10~20之間，為中密度，有一定風險；

●當指數高於20，則屬於高密度、高傳播風險，意味着一旦有外部病例輸入，就可能在周邊地區引發登革熱流行。



深圳5月上半月登革熱媒介伊蚊高密度監測點所在鎮街分佈表：

深圳5月上半月登革熱媒介伊蚊高密度監測點所在鎮街分佈表（深圳攻略通提供）

備註：BI為幼蟲密度，MOI為成蚊密度



這既是一份深圳蚊子「黑點」地圖，也是一份登革熱「風險地圖」。

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登革熱，一種靠蚊子傳播的急性傳染病

地球上「殺人」最多的動物是什麼？是蚊子！

在動物界中，蚊子是威脅人類的「頭號殺手」，傳播致命疾病是蚊子的「殺手鐧」。據統計，經過蚊蟲叮咬傳播的疾病高達80多種。

說起蚊子傳播的疾病，就不得不提到「登革熱」。

登革熱不會「人傳人」，只通過蚊蟲叮咬傳播。伊蚊吸了患者的帶毒血液後，可在體內複製，但這毒對它一點影響都沒有，只會通過叮咬讓你難受，且還能通過蟲卵傳給後代，世世代代都帶毒。

登革熱治療沒有特效藥，也沒有疫苗可以預防，一般在醫生指導下挺過休克期就沒事，但如出現併發症，則有億萬種可能……

蚊子除了討人厭，還會傳播病毒，大家一定要提高警惕，尤其是住在蚊子「黑點」附近的小夥伴，要多加小心！

雖然蚊子已經存活在地球 1.95 億年，但還是衷心希望，研究人員快點發明強效驅蚊劑，讓我們身邊充滿peace and love，而不是蚊子……

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