深圳福田美食｜蘭溪手工麵嚼勁十足　腰花彈嫩爽滑　肥腸Q彈入味

蘭溪手工麵作為浙江金華蘭溪的一種地方特色美食，在深圳可以說是特別少見。而這家小店，在深圳低調的火了多年，被稱之為華強北和車公廟的「最佳飯堂」。本人很懊悔，這麼久才發現它的存在。



經營這家麵館的是一位年輕的90後小夥子，七年前辭職來深圳創業，憑着一點本事開了這間小店，裏外都是他一個人打理，母親會來幫忙，連自己都沒想到能堅持這麼久。

大老遠過來，就為了這碗腰花面

「每天都要自己親自手擀40斤麵粉，大概能賣出170+份，賣完就真沒啦。」



只有手擀的才是地道合格的蘭溪手工麵，為了呈現出正宗十足的嚼勁，老闆每天都得用手揉，用掉40斤麵粉。真正的手工製作，吃一口就立馬能感受出它與眾不同的味道。👇👇👇

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1. 腰花拌麵

腰花拌麵是蘭溪的特色，也是店裏的活招牌，很容易就售罄。有人特地從大老遠的地方跑過來，就為了能趁熱嚐上一口。好在當天還有兩份腰花，不然我要難過慘了！

麵條韌彈 現煮現拌

麵條過湯現煮，手工出品就是與眾不同，肉眼可見的非常彈韌。加上老闆獨家拌麵調味，一股專屬它的油香瞬間爆發，感覺不加澆頭直接吃麵都很OK。

澆頭鮮香 爆炒腰花

不愛腰花或者第一次吃它的人，來這裏都一定會被它折服。老闆下足了功夫去除腰花的腥味，過程十分繁瑣複雜。鉚足火候，爆炒後的腰花，並無想象中的腥，反而更能用「香」來形容。

分量大 料足豐富

無論是拌麵還是澆頭，都非常的豐富。腰花彈嫩爽滑，麵條富有嚼勁，最重要的是如此豪氣的分量，只要26元人民幣！難怪會被稱之為性價比最高的飯堂！

加辣椒是獨家精華

老闆自制的油潑辣子，香鮮辣，加入到拌麵裏，充分攪拌再吃可太絕了，能吃辣的小夥伴一定要來試試！

2. 腰花湯麵

當然，還能選擇腰花湯麵！有爆炒入味之後的澆頭加入，讓清湯變得更加香甜，盛裝滿滿的一份，也是讓人格外心動！

會吃的人，也一定會再加上一個荷包蛋，精神飽滿一整天！

每一口麵，都是蘭溪人熟悉的味道 👇👇👇

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3. 牛肉湯麵

對於蘭溪人來講，這裏如同家一樣，每一款都是熟悉的味道，牛肉湯麵亦是如此。

沒想到用料能如此豐富，牛肉、千張、杏鮑菇、油豆腐等10+種配料，放入鍋裏和手工麵條一起熬煮，充分吸足了湯汁。

掛滿湯汁的麵條可真是太柔滑啦，建議攪拌均勻之後直接一口，麵條和配料同時嗦進嘴裏，口感層次會更豐富的哦！

4. 肥腸拌麵

腰花都有了，肥腸怎麼能放過它。這份肥腸拌麵的火爆不低於店內的招牌！

好不好吃就看肥腸處理的是否完美，提前處理超級乾淨的肥腸經過爆炒，相當入味，個頭不算太大但也是QQ彈的，有它的加入，這碗麵我可以扒拉好多份。

5. 牛肉香腸炒麵

湯麵、拌麵、炒麵店裏都有，可以換着法子來吃，一周七天不重複。炒麵則講究鑊氣，不要驚訝，這裏的每一根麵條都能充分散發着這種魅力！

煮麵出餐都是老闆一個人負責，過了忙碌的用餐高峰期之後，還得回家擀麵準備晚上的食材。你能見到他的時候，永遠都是掛滿汗水，身上濕了一大塊，但仍然會帶着笑容面對客人。

現在老闆的母親也會來店裏幫忙，打個下手，負責上菜、清洗，偶爾幫忙煮麵，倆人就共同經營着這家小麵館。

店面真的不大，飯點的時候不是拼桌，就是得在外面等着。可大家還是很愛來這裏呀，只因為能在這小小的店裏，感受簡單而又温暖的家鄉味。

蘭溪手工麵

華強北店

地址：深圳區福田區華發北路99號賽格科技園101棟E-2號舖

交通：深圳地鐵3/7線華新站B出口，步行250m

營業時間：11:30-20:30

車公廟店

地址：深圳福田區泰然科技園106棟124

交通：深圳地鐵1/7/9/11號線車公廟站C出口，步行280m

營業時間：11:00-21:00



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