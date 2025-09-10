大阪新商場7間2025｜梅田KITTE／心齋橋PARCO／梅北「城市綠洲」

大阪新商場2025｜大阪向來是港人的旅行勝地，今次介紹7間大阪新商場，其中有的商場設有「黑門市場」美食專區、有的有動物Cafe，或是人氣蛋糕店Harbs，甚至有一間有逾千部扭蛋機！事不宜遲，跟著《香港01》好食玩飛頻道編輯的腳步，一起探索大阪的商場！



大阪新商場2025｜1. UMEKITA GREEN PLACE

「梅北二期」發展項目「UMEKITA GREEN PLACE」南館於2025年3月開幕。購物中心位於佔地面積逾45,000平方米的城市公園「GRAND GREEN OSAKA」內，並與大阪車站連接，交通相當方便。

新商場以「城市綠洲」為主題，集結55間商店，其中有20間為食肆，主打多元化的餐飲體驗，例如1樓的日本爆紅的法式甜品店「LE PINEAU」、可麗餅專門店「YORKYS Creperie」、2樓的人氣鬆餅店「Eggs'n Things」等。而1樓至3樓的中庭則設有「綠葉廣場」和「綠邊之丘」，兩個提供綠意盎然的休息空間，營造出像都會中的綠洲環境。

UMEKITA GREEN PLACE

地址：大阪府大阪市北區大深町5-1

時間：7am-11pm（美食廣場：10am-22pm)

交通：大阪車站直達



大阪新商場2025｜2. 梅田KITTE大阪

建於JP TOWER地庫1樓至6樓內的KITTE大阪已正式開幕！商場集劇院、寫字樓、酒店於一身，合共有144間商店，地庫一層連接JR大阪站西口，十分方便。此外，商場提供各款大阪美食，例如在4樓飲食空間的老字號章魚燒店蛸之徹、在2樓售賣兵庫縣產品的兵庫縣發掘屋，以及賣長野和群馬縣便當的荻野屋等等，可在2樓盡情發掘日本不同區域的土產零食。除了特產樓層，商場亦有日本製專區，主打各式各樣的日本製商品，例如布料、藥妝等。

KITTE大阪

地址：大阪府大阪市北區梅田3-2-2

時間：11am-8pm（餐廳營業至11pm)

交通：JR大阪站直達



大阪新商場2025｜3. 三井Outlet Park大阪門真

「三井 Outlet Park 大阪門真」於2023年4月17日開幕，是由「LaLaport 購物中心」及「三井 Outlet Park 大阪門真」合併而成，有約250間店鋪進駐！

新 Outlet 佔地逾70萬呎，共4層高，共有250間店舖進駐，包括美國時裝品牌 FOREVER 21，亦有64個品牌會隨著「三井 Outlet Park 大阪鶴見」於3月關閉後搬到大阪門真繼續營業，包括 Puma、Coach、BEAMS、adidas、MICHAEL KORS、TOMMY HILFIGER 等。

商場品牌齊全，無論是精品、藥妝、運動品牌，都應有盡有。同時新商場亦有許多美食餐廳、高級電影院及室內運動區等，更設有「黑門市場」美食專區！

三井 Outlet Park 大阪門真

營業時間：10:00–21:00

地址：大阪府門真市松生町1-11

交通：乘搭京阪本線，於「門真市站」步行約 8 分鐘



大阪新商場2025｜4. 堺LaLaport購物中心（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

「堺LaLaport購物中心」於2022年11月在大阪堺市開幕，共有212個大型品牌進駐。樓高3層，匯聚212個品牌，包括文青書店TSUTAYA BOOKSTORE，日系家居飾品店Francfranc，日本眼鏡潮牌JINS，服裝潮牌UNIQLO、COACH、ABC MART！

除了掃貨之外，「堺LaLaport」更設有室內活動廣場「Fansta X Stadium」，廣場會不定時舉行各式運動賽事或現場表演。還有免費開放的戶外「MIHARA」公園，內有各種遊樂設施，最適合小朋友放電之用！

3樓設有美食廣場「Sakai Food Kitchen」，分為「天下美食廚房」、「美原生活」及「互動露台」等3大區，其中最受歡迎的莫過於五年連續登上米芝蓮的「白庵讚岐烏龍麵」，以及食客駱驛不絕的「麵屋HUKUHARA」，掃貨後醫肚有極多選擇！

小編推薦位於商場3樓的「Moff animal cafeららぽーと堺店」，是一家有豚鼠、樹懶、鸚鵡等約40種動物的Cafe，這裡可以享受到被動物包圍的感覺，還可以跟喜歡的動物互動，超級療愈！

堺LaLaport購物中心（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

營業時間：10:00–22:00（每間店舖營業時間不一，詳情請查詢官網）

地址：大阪府堺市美原区黒山22番1

交通：1.於鐵路「河內松原站」乘「12、13、14」巴士經過18分鐘車程到美原區役所東口，步行5分鐘

2.或乘46號巴士經過13分鐘車程到美原區役所前下車，步行3分鐘



大阪新商場2025｜5. SEVEN PARK AMAMI

「SEVEN PARK AMAMI」在2021年11月面世，是日本首家由7-ELEVEn規劃營運的賣場，也是南大阪地區最大型的商業設施，約200多間店舖進駐，包括日系雜貨店「LOFT」。

除了購物和美食外，商場內還設有遊戲施設「VS PARK」，在這裡旅客可以體驗約30種運動遊戲，包括「YOKEKIRU」，玩家需要閃避以極快的速度迎面而來的猛獸，還有就是考驗射球技巧的「Atetare Soccer」等，喜歡互動遊戲的你豈能錯過！

SEVEN PARK AMAMI

營業時間：10:00–22:00（每間店舖營業時間不一，詳情請查詢官網）

地址：大阪府松原市天美東三丁目500番地

交通：近鐵南大阪線「河內天美車站」步行約15分鐘



大阪新商場2025｜6. 心齋橋PARCO商場（心斎橋パルコ）

心齋橋作為港人遊日必到熱點，在2020年11月就有一座全新的連鎖百貨公司「PARCO商場」開幕！新商場集結了時尚、美食、運動等多個知名品牌，就連動漫周邊商品專門店都有，各位動漫迷千萬不要錯過。連今年大熱的Chiikawa專門店都有！另外，新商場與大丸百貨相連，大家可以一併前往。

食肆方面，推薦位於13樓的大阪必食名物風月大阪燒（鶴橋風月 Modern心斎橋パルコ店），來大阪怎能不吃大阪燒呢！小店價格實惠而且分量十足，除了大阪燒還可以點一個烏賊燒，有菜、海鮮、肉，實在是大滿足。

而人氣蛋糕店Harbs就藏在商場內的三樓，水果千層簡直是必食！每一粒水果都飽滿多汁，千層皮蛋香濃郁，奶油口感柔順幼滑。還可以在店內買曲奇作為伴手禮！值得注意，雖然門市營業至8點，但下午3點左右蛋糕就可能售罄啦。

心齋橋PARCO商場（心斎橋パルコ）

營業時間：10:00–20:00（每間店舖營業時間不一，詳情請查詢官網）

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

交通：地下鐵「心齋橋」站步行3分鐘、或地下鐵「難波」站步行10分鐘



大阪新商場2025｜7. Yodobashi梅田Tower（ヨドバシ梅田タワー）

位於遊客購物熱點梅田的「Yodobashi梅田Tower」，是2019年由「Yodobashi」擴建而成。擴建後的新商場總面積達過百萬呎，有近200間店鋪進駐，以Yodobashi相機及家電用品為主，另外亦有雜貨店、時裝店、超市及餐廳等！

5樓有超過1,000部扭蛋機，可以扭到手軟！6樓設有超大switch專區，可以買到遊戲卡、Mario、動物森林、星之卡比等周邊！還有Lego、PS5專區和各種各樣的動漫周邊。而位於7樓的UNIQLO更提供客製化服務，可以自己DIY圖案，在這裡購買伴手禮非常合適！

Yodobashi梅田Tower（ヨドバシ梅田タワー）

營業時間：9:30–22:00（每間店舖營業時間不一，詳情請查詢官網）

地址：大阪府大阪市北区大深町1-1

交通：乘搭阪急電鐵至「大阪梅田」，步行5分鐘



