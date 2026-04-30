蓮塘口岸街市5推介｜香蓮街市／燒肉每斤¥20｜附買餸返港禁忌

蓮塘口岸街市｜不少港人喜歡到蓮塘口岸買餸，皆因香港往蓮塘口岸交通費便宜，且深圳買餸性價比高。《香港01》好食玩飛記者就整理5大蓮塘口岸附近街市，包括位於口岸旁的香蓮街市、人氣爆棚的「平餸一條街」、新開業的新港灣街市等，買菜低至5元人民幣一扎，還有20元人民幣一斤燒肉、全部都是買餸平靚正好去處！



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蓮塘口岸街市【1】香蓮街市

毗鄰蓮塘口岸，出關直達的香蓮街市，試業期間已引起港人關注。跟其餘菜市場不一樣，香蓮街市的告示牌都是繁體字，環境乾淨闊落，而且部分菜類、丸類都是已經包裝好，方便外賣，比起街市反而有點像超市，明顯主攻港人生意。

據網民分享街市價格時指，菜類介乎於2至5元人民幣一扎，而燒味方面68元人民幣半隻白切雞／鹽焗雞／豉油雞；獅頭鵝上莊及下莊同為58元人民幣一斤。另外，街市亦設有幾間食肆，包括火鍋、潮州粉麵、甜品等，適合到埗想立刻醫肚的朋友！

香蓮街市

地址：深圳市羅湖區黃貝街道蓮塘片區西嶺下村

交通：深圳蓮塘商業城出口轉右直行即可到達



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蓮塘口岸街市【2】森照肉菜市場

位於蓮塘口岸1站之隔—仙湖路站附近的森照肉菜街市一向大受港人捧場。不但價錢抵買，而且各類餸菜新鮮又多選擇，海鮮、蔬果、手打丸、海味乾貨、燒味等都有。有網民表示部分燒味檔會在收工前推出特價燒味，最平只需15元人民幣就有脆皮燒肉一斤，大排骨35元人民幣一斤，潮汕牛肉丸55元人民幣一斤，可免費品嚐。

森照肉菜街市

地址：羅湖區國威路72-12號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站B出口步行5分鐘



蓮塘口岸街市【3】坳下肉菜市場

坳下肉菜市場亦是位於仙湖路站附近大熱街市，因為與森照肉菜市場其實是連接一起，所以有「平餸一條街」之稱。這裏餸菜款式同樣是花多眼亂，單單是燒味滷水店已經有5、6間，競爭下價格亦十分相宜，清遠雞55元人民幣一隻、獅頭鵝35元人民幣一斤，娃娃菜3元人民幣一斤，香蕉更低至2元人民幣一斤。而這一條街亦有不少餐廳小店，走累了就可以覓食。

坳下肉菜市場

地址：羅湖區國威路松源大廈

交通：深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站B出口步行5分鐘



蓮塘口岸街市【4】蓮塘綜合市場

蓮塘綜合市場雖然不算大，備有熟食、燒肉、海鮮及滷味等，價錢相宜，是不少港人回內地買餸的選擇。燒肉最平只需20元人民幣一斤，不過也需注意時間，特價燒肉在大概5點左右便會被搶購一空，而其他店舖平均約28元，香港買平均也近一百元。如果想買新鮮雞回港也不用怕，一些雞檔還會貼心地幫你蒸熟入袋。

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蓮塘綜合市場

地址：深圳市羅湖區國威路72-1號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行7分鐘



蓮塘口岸街市【5】新港灣街市

新開業的新港灣街市鄰近蓮塘站，連人氣 YouTube 頻道《食德走德》都有專程介紹，大讚這裡以超高性價比及「買滿 10 元即有贈品」作招徠。 這裡水果價格極其親民，如10元兩盒汕尾小番茄、10元一盒士多啤梨及15元兩盒藍莓，吸引大批港人掃貨。街市還有「自養自銷」的必試特色荔枝炭碌鵝及38元一斤的農家土豬。場內分設室內外攤位，環境熱鬧且貨源充足，旁邊更有酒樓方便買餸後直接飲茶，是近期蓮塘最熱門的「掃平貨」據點！

新開業的新港灣街市（Youtube@食德走德）

新港灣街市

地址：深圳市羅湖區聚寶路163號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘地鐵站D出口步行4分鐘



內地買餸返港4個小貼士

港人到內地買餸，或者會不清楚有什麼能帶、有什麼不能帶過關，以下提供一些小貼士，幫助大家了解清楚法例，避免觸及雷區！

1. 生肉／任何受保護動物不能帶

根據現時香港法例《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何生肉都不得從內地帶回港。如果想帶肉類回港，必須確保是完全熟透，肉類中心不可帶有血水。現時的深圳街市，大部分店舖也有提供煮熟肉類的服務，建議詢問肉舖職員可否幫你徹底煮熟。如屬於野味或受保護物種，此類動物不論生熟一律嚴禁入境。

2. 蛋類不要帶

內地雞蛋雖然便宜，但根據法例，所有蛋類不論帶不帶殼、半生熟、處於冰凍、液體或乾燥狀態等，均不能入境。全熟蛋或作為食物其中一種配料則不受此限，可以攜帶。

3. 海鮮、水果和蔬菜能帶

只要是非瀕危物種的海鮮、水果和蔬菜可以攜帶。雖然海鮮不屬肉類可以入境，但建議還是用保鮮袋等容器密封放好，以免在途中變壞或滲漏污水。另外需注意，嚴禁攜帶有泥土的蔬菜及植物。

4. 切勿攜帶過量

食物若是自用，且不屬於上述違禁品，當然可以帶回港。不過，攜帶數量應維持在合理自用水平，若數量明顯超過家庭消耗量，海關有權質疑其涉及商業用途而進行扣查。

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