深圳跨年好去處2025｜無人機匯演/沙灘煙花表演/歡樂海岸超級燈會

深圳跨年好去處｜轉眼間就來到2024年12月！想去個小旅行感受香港以外的跨年氣氛？深圳往年跨年都有不少煙花匯演和活動，今年亦不例外。《香港01》記者整理出5大深圳跨年倒數好去處，其中包括有煙花和無人機匯演的世界之窗、獨特海邊跨年熱門地較場尾沙灘，以及超級燈會等。



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深圳跨年【1】世界之窗

深圳世界之窗將於2024年12月9日至2025年2月28日舉辦主題為「閃光迎新季」的元旦跨年活動。活動期間，園區將化身為小王子的童話世界，適合遊客拍照打卡。在12月31日的跨年夜，現場將舉行迎新年音樂會，屆時會有駐場樂隊、電音派對及驚喜嘉賓空降，隨後還會有氣球雨、煙火和無人機匯演，活動將於晚上7時開始，為大家帶來難忘的慶祝體驗。

深圳世界之窗

地址：深圳市南山區深南大道9037號

開放時間：星期一至日 09:00-21:30

跨年活動時間：12月31日晚上7時開始

門票：成人全日票（人民幣220元）、長者及兒童全日票（人民幣110元）、夜場（人民幣100元）

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站J出口



深圳跨年【2】較場尾沙灘

與市區相隔約個半小時車程的大鵬半島是本地人度假的熱門地點，其中較場尾沙灘是必去景點，也是跨年好去處。據網民分享，很多人會到較場尾海邊迎接新年的到來，一起欣賞煙花綻放，參與倒數和篝火晚會。此外，沙灘附近有許多海邊民宿，可以在倒數後留宿一夜，來個兩天一夜的小旅行。

較場尾沙灘

地址：深圳大鵬新區大鵬鎮較場尾沙灘

交通：搭乘M457至官湖村村口，再步行或轉乘其他公車至較場尾



深圳跨年【3】歡樂海岸

深圳歡樂海岸一向會在聖誕及跨年期間舉辦新年燈會。今年的灣區超級燈會將以「燈影綽綽，流光溢彩」為主題，於2024年12月13日至2025年2月16日舉行。雖然今年的活動詳情尚未公布，但去年點燈會設有多項大型光影裝置供公眾打卡，還有水幕、噴泉、投影和音樂配合煙花匯演，是個浪漫的跨年好去處。

歡樂海岸

地址：深圳市南山區沙河街道濱海大道2008號

燈會地址：歡樂海岸椰林沙灘（深圳南山區白石路東8號）

活動時間：2024年12月13日至2025年2月16日

門票：暫未公布

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口步行約4分鐘



深圳跨年【4】甘坑古鎮

甘坑古鎮是建於明朝的客家小鎮，建築展現古代嶺南建築之美，吸引不少遊客專程來此欣賞其古色古香。今年古鎮將設有付費跨年活動，於小涼帽農場以「甘坑奇幻夜」為主題，分為甘坑之境、豐收之樂和秋日之喜三個篇章，展示共40多個浪漫的光影打卡點，此外，每晚亦會有特別表演。

甘坑古鎮

地址：深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號

活動地址：小涼帽農場

活動時間：每晚17:30-21:00（入園時間截止至20:30）

門票：甘坑古鎮免費入場，小涼帽農場門票：平日39元/人、週末49元/人

交通：深圳地鐵10號線甘坑站B出口步行約15分鐘



深圳跨年【5】歡樂港灣

歡樂港灣是深圳著名地標之一，其中的「灣區之光」摩天輪及書店鐘書閣最為人所熟知。歡樂港灣在往年除夕夜都有音樂噴泉和煙火秀，摩天輪亦將延長開放時間至凌晨12點，可以在高空欣賞美景和煙火，非常浪漫。今年的活動尚未公布，但夜晚下的摩天輪同樣值得期待。

歡樂港灣

地址：深圳市寶安區海天路與寶華路交匯處

交通：深圳地鐵5號線寶華站A1出口步行約3分鐘

門票：歡樂港灣免費入場



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