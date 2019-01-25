【購物優惠】開倉掃日牌時裝過新年　SNIDEL、Lily Brown低至1折

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想買至抵新衫過新年，今次有荃灣愉景新城的期間限定名牌時裝Bazaar開倉，女生最愛SNIDEL、Lily Brown、Mila Owen、FRAY I.D、gelato pique等等人氣日本品牌靚衫，小記到過現場，發現最抵買係平日賣過千元的晚裝裙，特價3折優惠只需498港元就買到去ball晚裝，另外又有多款紅色手袋，都不用300港元，新年紅噹噹點綴一下就最啱啦！

開倉現場有過千款上衫﹑靚裙、女裝鞋﹑女裝手袋低至1折，而且會不時更新貨品。（攝：陳詩雅）

秋冬鞋履350蚊兩對　女裝大褸、手袋、低至1折　

喜歡日本時裝的女士，今次到開倉現場一定滿載而歸。時裝品牌Bazaar旗下有多個日系牌子，例如SNIDEL、Lily Brown、Mila Owen、FRAY I.D、gelato pique等等，走青春日系路線，而開倉貨品除了女生style的晚裝裙外，也有成熟系的女裝手袋、鞋履，簡約大路設計手袋最抵300港元有交易，而女裝鞋更抵買，部份長boots一對只是250港元、兩對350港元，最適合拜年穿得貴氣過新年！

Bazaar開倉由即日起至2月2日（年廿八）完結，而其中SNIDEL﹑ Fray ID ﹑Mila Owen及Lily Brown 任何下裝（褲或裙子）以1折發售！另外現場凡買滿4件貨品，再有額外9折。

▼按下圖看更多開倉優惠貨品圖片：

女士手袋篇：

+8
+7
+6

女裝篇：

+8
+7
+6

鞋履篇：

Bazaar 開倉（愉景新城）

地址：D·PARK 愉景新城 L3 Shop 3001 （fusion對面）

日期：1月19日至2月2日（年廿八）

時間：11:30am-9pm

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