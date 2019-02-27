【冰島自由行】窮遊追極光小貼士：必睇五大節慶、認住呢個豬Logo

每個人前往冰島的理由都不同，有些人想遊覽壯麗震撼的自然景觀、有些人想感受清爽簡約的北歐風設計、有些人渴望一睹象徵幸福的極光奇景。在出發之前，想必還是有許多要煩惱的問題：冰島甚麼時間去最合適？有甚麼必去景點？看極光有哪些注意事項？別擔心，這些問題的解答小編全都幫你歸納好，讀完這篇總整理，就能放心踏上神秘又充滿魅力的冰島了！

每個人前往冰島的理由都不同，有些人想遊覽壯麗震撼的自然景觀、有些人想感受清爽簡約的北歐風設計。（INSPIRED BY ICELAND）

1. 基本資訊



冰島是北歐五國之一，首都在雷克雅維克，面積是香港的38倍大，但總人口只有32萬，地廣人稀。冰島的官方語言是冰島語，但冰島人從小在學校就必修英文和丹麥文，所以無論男女老少都會講一口極為流利的英語，因此只要會英文，在冰島自助旅行幾乎不會有溝通上的問題！

2. 簽證

冰島雖然不是歐盟成員，但就是屬於神根公約的成員國。持香港特區護照市民都可以免簽證入境，但入境時當地人員亦有權要求旅客提供相關證明文件，因此建議出發前要以防萬一，準備好相關文件，包括回程機票、酒店訂房紀錄、旅遊保險等等。神根免簽停留日數為六個月內不可以在神根國停留時間累積超過90日，可以利用歐盟提供的「神根短期簽證天數計算機」安排行程，如果只是想在冰島停留一兩星期就不需要擔心了！

3. 氣候

冰島因位於高緯度地區，冬季十分漫長，一年中的十一月到隔年三月都是冬天，這時的平均氣溫約在攝氏零度左右，時常會遇到大風雪，溫度降到零下十幾度。雖然冬季的氣候不穩定，但也是最容易看到極光的時候。而六月到八月則是冰島的夏天，也是冰島旅遊旺季，這時的氣溫約在攝氏15度左右，適合從事戶外活動，例如坐船出海遊覽冰島壯麗的西部峽灣風景；同時許多別具特色的慶典、音樂祭都在此時舉辦，喜歡熱鬧氛圍的你絕對不能錯過！

冰島因位於高緯度地區，冬季十分漫長，一年中的十一月到隔年三月都是冬天。（INSPIRED BY ICELAND）

4. 航班

香港沒有直飛冰島的飛機航班，至少都要在歐洲轉機一次，多數人都會選擇從阿姆斯特丹、倫敦乘搭歐洲航空公司轉往雷克雅維克。冰島廉航Wow Air航點比較多，但部份航線只有夏天6～8月才運作；英國廉航Easyjet航班亦有季節性之分；匈牙利廉航Wizz Air和德國廉航Air Berlin則比較適合從東歐或德國出發的旅客，遇早時間預訂航班可能會買到平機票呢！

▲▲小編補充：據說在極光季飛往冰島，幸運的話可以在飛機飛行期間看到極光呢！

5. 電壓

冰島的電壓是220V，插座形狀則跟大部分歐洲國家一樣是雙腳圓形，記得要帶轉接頭！編輯提醒大家，這種重要的東西可以多攜帶幾個以備不時之需，畢竟冰島購物可沒有香港那麼方便喔。

6. SIM卡 / WI-FI

出國旅遊隨時都要上網查路線、探索周遭好吃好玩的地點，更免不了拍照打卡上傳IG讓正在上班上課的朋友羨慕一下，所以說網路是超．級．重．要．的！冰島的便利商店內有販售手機上網卡，價錢大約是1G網路港幣二百元左右（沒錯！這就是冰島物價），流量用完後再儲值。相信大家多少都經歷過到了異地網路不通、收不到訊號，無法聯繫或查資料的恐慌感吧！所以一定要在出發前先買好冰島上網卡，不但保險還會便宜很多。

據說在極光季飛往冰島，幸運的話可以在飛機飛行期間看到極光呢！（INSPIRED BY ICELAND）

7. 追極光秘笈

通常只在緯度高於60度的地區才有機會看見極光，而冰島整個國家都位於極光帶上，被CNN評選為全球最適合觀賞極光的五個地點之一！在冰島最適合看極光的月份是每年的九月到隔年三月，至於八月底和四月期間，只要氣候良好，都有機會看到極光。至於大家最關心的問題，要在怎樣的天氣條件下才容易看的到極光呢？

▼▼小編幫大家整理出三大要素，想追極光的你快按下圖了解：

+ 4 + 3 + 2

9. 特色節慶活動

▼▼按下圖我們一起看看冰島的五大特色節慶活動：

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9. 省錢小技巧

初來到冰島，可以發現冰島的物價實在是高得嚇人，隨便吃一頓飯都要港幣二百塊起跳，對於窮遊北歐的年輕人來說真的負擔太大。這時候，連鎖超市、大賣場就是你的好伙伴了！要找到最平價的超市不難，只要認明一個可愛小豬的LOGO就對了！這間冰島的超市叫做BONUS，招牌是黃底黑字加上一隻粉紅色小豬，在冰島有超過三十家分店。BONUS販賣各式新鮮蔬果、麵包糕點、食品罐頭、乳酪、巧克力零食、魚子醬手信…..等，而且價格通常都是最便宜的，大家可以上官網查詢離自己最近的分店。有平價超市就一定有貴婦超市，如果你是想要找到最划算的商品，那絕對要避開1011和VIDIR這兩間超市，他們店裡的商品有些甚至比BONUS貴上一倍！千萬別花冤枉錢了～

這間冰島的超市叫做BONUS，招牌是黃底黑字加上一隻粉紅色小豬，在冰島有超過三十家分店。（GettyImages）

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