【台灣櫻花2019】高雄桃源都有櫻花睇？9個靚景賞櫻地點大公開！

除了去日韓賞櫻之外，台灣也有很多超讚的賞櫻地點！而今天小編正要來告訴大家全台現在正流行的櫻花景點，包含三峽、拉拉山、苗栗、奧萬大、嘉義、高雄、台南等地區，趁着櫻花季結束前，好好去探路一番！

新北三峽 － 熊空茶園旁腹地 滿坑滿谷滿櫻花

行駛在新北三峽的竹崙路上，會經過一片很大的山地，這廣大的腹地雖是私人土地，但地主超佛心的種植了上萬株櫻花，而且還免費開放來追櫻的旅客！熊空櫻花林裡的品種有吉野櫻、河津櫻、八重櫻和昭和櫻等等超多種可以欣賞，賞完花之餘還能到不遠出的熊空茶園泡茶聊天，簡單的半日遊就此結束！

熊空茶園旁腹地，滿坑滿谷滿櫻花。（IG@hiannyen）

賞花期限：~四月初 賞花地點：新北市三峽區竹崙路226號（109縣道7公里處） 營業時間：09:00~17:00（夏季營業時間會視情況延長）

金瓜石黃金博物館 － 遊九份也能賞櫻花

春天季節來臨時，九份金瓜石博物館內的杜鵑花以及櫻花會逐漸綻放，各種品種櫻花紛紛開花，浪漫的櫻花替博物館增添了許多色彩。去九份遊玩時不再只有吃芋園逛老街了！可以到金瓜石博物館感受歷史薰陶又能享受到如此美麗的景緻。

去九份遊玩時不再只有吃芋園逛老街了！可以到金瓜石博物館感受歷史薰陶又能享受到如此美麗的景緻。（Facebook@Timeslowy）

賞花期限：三至四月 交通方式： 火車：從台北搭乘東部幹線往宜蘭、花蓮火車，在瑞芳站下，再步行約100公尺至瑞芳警局旁區民廣場搭乘基隆客運（788）前往金瓜石。 公車：（1）台北-金瓜石：可自台北捷運忠孝復興站（2號出口-台北市復興南路一段180號）搭乘基隆客運（1062），經瑞芳、九份到金瓜石車站下車。（2）基隆-金瓜石：可自基隆火車站（仁祥診所）搭乘基隆客運（788），經九份到金瓜石車站下車。

桃園拉拉山 － 海拔一千六百公尺 櫻花滿高山

說到拉拉山，被人熟悉的是那一顆顆粉紅飽滿的水蜜桃，但到了櫻花季這裡的櫻花可是更吸睛！在恩愛農場裡，不同品種的櫻花紛紛綻放，包括富士櫻、千島櫻等等，老闆很用心栽培每株櫻花樹，可以在這住一晚、吃一餐，享受被櫻花環繞的感覺，農場裡一棵棵茂密的櫻花樹帶給你前所未有的驚喜！拉拉山上的櫻花大概從二月底開到四月中，想欣賞的抓緊假日去看看吧！

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賞花期限：~四月中 地址：桃園市復興區華陵村巴陵143之1號 開放時間：09:00–21:00 電話：03 391 2335 門票：100元台幣／人 （無法折抵消費）

苗栗獅潭 － 宮廟前綻放 綻放櫻花秘境

苗栗縣獅潭鄉，算是個較少人知道的賞櫻小秘境所在地！獅潭鄉內的協雲宮有一處櫻花林，可以沿着宮廟旁的小徑走，一旁都是花團錦簇的樣貌，超美麗~除此之外還可以登到協雲宮的二三樓，望下去的櫻花林風景絕對印象深刻。

賞花期限：~四月初 賞花地點：苗栗縣獅潭鄉協雲宮

武陵農場 － 四季皆有不同驚喜的武陵農場，怎能錯過絕美櫻花！

武陵農場四季皆有不同美景，在2月開始為期一個月的櫻花季，大量應花期花綻放600多公頃土地，漫步在櫻花步道讓你沉浸於整作粉紅森林般，好浪漫！因為今年暖冬氣候影響，武陵農場又處於高海拔山上，有部分櫻花樹早前已開花囉！

（武陵農場 Wuling Farm 圖片）

賞花期限：2月7日~2月27日（編按：櫻花季雖完結，場區仍有一些晚櫻，如霧社櫻及琉球緋寒櫻等，三月份登場的是桃花、紫藤、蘋果花，有機會牡丹可能也會在三月中至底盛開。） 賞花地點：台中市和平區平等里武陵路3-1號

南投奧萬大 － 不只賞楓佳 賞櫻更動人

台灣楓葉哪裡賞？南投奧萬大絕對榜上有名，不過在楓葉季過了之後，接至而來的櫻花季必也會帶給大家驚豔。奧萬大國家森林遊樂區內開著各式各樣的花種，有山櫻花、八重櫻、霧社櫻，其中霧社櫻還是台灣的特有櫻花種，因為繁殖不容易，所以特別珍貴呢！

南投奧萬大絕對榜上有名，不過在楓葉季過了之後，接至而來的櫻花季必也會帶給大家驚豔。（奧萬大情報站 Facebook圖片）

賞花期限：~三月底 賞花地點：奧萬大森林遊樂區

嘉義阿里山櫻花季 － 鐵路旁櫻花季 推薦必走路線

初春到來，最被人注目之一的櫻花當然就在阿里山啦！粉嫩到不行的櫻花在阿里山開得滿坑滿谷，遊樂區內以吉野櫻、台灣山櫻花開得最多，合計起來有三千多株，尤其看到小火車開在櫻花林間的模樣，美的像幅畫！

賞花期限：~四月初 賞花路線 第一條：阿里山賓館→梅園→阿里山派出所→祝山登山口 第二條：沼平火車站→沼平公園→姊妹潭→受鎮宮、→雲寺→高山博物館→樹靈塔→香林國中→三代木→象鼻木→阿里山賓館

台南官田 － 烏山頭櫻花公園 數百櫻花盛放

在台南的官田區也有櫻花哦！官田區裡的烏山頭水庫風景區，有條著名的香榭大道，道路兩旁的南洋櫻已經漫漫的開花了起來，不僅如此，水庫內的櫻花公園數百棵的河津櫻、八重櫻也已經露臉了！到4月4日前，嘉南農田水利會配合櫻花綻放也舉辦了和風祭活動，超適合全家大小或情侶朋友好好去玩一下，不用大老遠跑去國外！

賞花期限：~四月中 賞花地點：烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區

高雄桃源 － 賞梅也賞櫻 藤枝二集團滿櫻花

通常聽到的櫻花熱門景點多集中在北中部，其實高雄的山區每到春季正值不同花種的花期，除了有梅花、李花可以看外，櫻花也在桃源區的路旁及櫻花公園綻放；藤枝二集團所在區域更是許多人前往賞花的好地方，非常美麗！

藤枝二集團所在區域更是許多人前往賞花的好地方，非常美麗！（IG@g8g813）

賞花期限：~四月中 賞花地點：桃源櫻花公園、藤枝寶山二集團

原來台灣有那麼多賞花的好地方，並不只局限在常聽見的阿里山、陽明山等等，每年花期皆會因氣候天氣影響而不同，所以出發前記得查好每個地點櫻花開放時間喔~愛追櫻的你好好把握一個春天花開的時間，向這些櫻花景點朝聖吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：賞櫻免出國！全台灣賞櫻景點大公開】