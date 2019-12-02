【澳洲旅遊】悉尼機場攻略　一次睇晒交通、美食、手信、退稅資訊

悉尼機場是全澳洲最繁忙的機場，也是旅客前往紐、澳各城市的重要轉機地點。該如何從悉尼機場抵達市區？如何辦網路電話卡？機場必買的紀念品、手信又是甚麼？看完這篇悉尼機場全攻略，保證讓你變身悉尼機場達人！

一）悉尼機場各航廈交通

悉尼機場共有三個航廈：國際機場航廈 （T1 International Terminal）、國內機場航廈 （T2 Domestic Terminal)）以及澳航國內線航廈 （T3 Qantas Terminal），往返第一航廈與第二航廈之間可搭乘T-Bus機場接駁巴士、機場快線（Airport link）或是的士；第三航廈則位於第二航廈隔壁，走路即可抵達。

▼▼往返第一、第二航廈的方式：

二）悉尼機場往返市區交通

悉尼機場距離悉尼市中心中央車站僅8公里，其實並不遠；但澳洲的交通費時常高得驚人，所以接下來編輯就幫大家精打細算、分析幾種從悉尼機場到市區的交通方式！

▼▼按下圖看看前往市區的4種交通方式：

三）悉尼機場辦手機SIM卡

現代人的旅行，少了網路便會困難重重，如果到了一個陌生的國度，手機卻無法導航、聯絡朋友、查餐廳評價，那真的會是一場大災難呀！所以一到機場的首要任務就是申辦手機SIM卡。這家OPTUS是澳洲三大電信公司之一，收訊範圍廣且價格合理，也有推出多種短期的手機預付卡，大家可以依照自己在澳洲停留的時間，至OPTUS的官網參考各種方案的通話、簡訊額度和上網流量。

至於OPTUS電信的位置就在第一航廈出關後的大廳，共有兩間分店，分別是店鋪編號15和27。OPTUS的櫃台擺放著手機預付卡非常詳細的方案介紹和使用說明。如果怕人潮太多耽誤時間，或是想要飛機一降落就馬上擁有無遠弗屆的網路，那很推薦你出發前先在香港買好網卡唷！

OPTUS是澳洲三大電信公司之一，收訊範圍廣且價格合理。（KKDAY授權使用）

四）悉尼機場必買

1. 保養品

提到機場免稅店必買，大部分女生首先聯想到的就是專櫃化妝品了。悉尼機場內的免稅店集結各大歐美彩妝保養品牌，其中部分品牌是在香港買不到或是價差很大的，所以接著就要推薦幾個很值得購買的保養品牌。

▼▼按下圖看看4個推薦的保養品牌​：

2. 食品

在第一航廈內也有食品區讓你在登機前最後掃貨，購買澳洲名產帶回國。除了每個人到澳洲玩都會買的袋鼠餅乾和唐寧茶以外，接下來推薦兩樣不會失手的伴手禮給大家參考。

▼▼酒類和朱古力都是不錯的伴手選擇：

五）悉尼機場美食

▼▼在機場等候空檔最適合大吃一頓，按圖看4間餐廳介紹：

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六）悉尼機場退稅

1. 退稅說明

在回國前60天內於澳洲境內單筆消費（同一店家多樣商品，在同一張票上即可）滿澳幣300元可退稅，退稅金額為消費額的10%。

2.退稅流程

建議大家可以事先做好事前手續，到機場退稅櫃檯就能省下許多時間，不用匆匆忙忙的擔心趕不上飛機。

從信用卡、澳洲帳戶、支票這三種退款方式中選擇一種。（KKDAY授權使用）

退稅事前三步驟： 1.下載澳洲退稅專用的APP「TRS」； 2.依照系統指示填入發票資訊和消費金額，APP會自動幫你計算可退回的金額； 3.從信用卡、澳洲帳戶、支票這三種退款方式中選擇一種（悉尼機場退稅不會退現金）。 ＊只要在手機上按一按，就能完成這道簡單的手續了。接著到悉尼機場後，依循指標抵達辦理退稅的櫃檯，並出示要退稅的商品、商品發票、個人護照、登機證以及APP上的QRcord便可辦理退稅；若事前沒有使用APP登錄資訊也不要緊，在另一邊的隊伍排隊，同樣出示商品、發票、個人證件亦可辦理。

看玩這麼詳盡的悉尼機場 攻略，是不是已經等不及要出發悉尼了呢？先別急！這些澳洲自由行必備好物，你都準備好了嗎？

【本文獲「KKday」授權轉載。】