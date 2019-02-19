【倫敦必玩】哈利波特影城最新古靈閣巫師銀行　4個必睇打卡位

繼9又4分3月台及禁忌森林等大型展區後，倫敦華納兄弟哈利波特影城再有新搞作，官方宣佈將於4月6日新增古靈閣巫師銀行，這間魔法界唯一的巫師銀行出名機關重重，相信全球哈利迷於今年夏天，又多個藉口到倫敦朝聖了。

電影拍攝道具全公開

新增的古靈閣巫師銀行展區是永久性展區，官方早前發佈的照片可見，古靈閣銀行大廳與電影所呈現的非常相似，冠冕堂皇的大廳有著巨大石柱，3盞華麗的水晶吊燈更是必不可少，展區更會展出當年劇組的拍攝道具，fans必定不會失望，最令fans期待相信是銀行內的魔法拉車，不過官方卻未有發佈相關消息！

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電影中，哈利進入古靈閣銀行的次數有2次！（圖片來源：WB Tour London＠twitter）

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古靈閣銀行守衛森嚴

考考大家，哈利在電影中進入古靈閣銀行的次數是多少？答案係2次！這間位於倫敦鬧區斜角巷的巫師銀行由妖精經營，銀行守衛森嚴，最重要的金庫更有巨龍看守！電影中哈利就搭過魔法拉車到金庫，海格曾形容古靈閣是霍格華茲以外最安全的地方，只有瘋了的人才會有搶劫的念頭。

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電影所見的古靈閣巫師銀行外觀莊嚴。（圖片來源：YouTube擷圖）

Warner Bros. Studio Tour London

地址：Studio Tour Dr, Leavesden WD25 7LR

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