【早鳥優惠】JR北海道推出期間限定優惠車票　指定路線半價！

喜歡到日本旅遊的朋友，有好消息！JR北海道推出期間限定的早鳥優惠，經網上預訂指定路線乘車券和特急券可享有半價優惠，提前在網上預訂更可以慳不少旅費，準備去北海道旅行的朋友要留意了！

指定路線半價！

今次JR北海道推出早鳥優惠適用於由札幌前往帶廣及釧路方向的路線，分別是由札幌至釧路的特急Super大空號（スーパーおおぞら），以及札幌至帶廣的特急Super十勝號（スーパーとかち），當中札幌至釧路行車路段還是首次推出優惠！近期打算到道東觀光的朋友可以省一筆旅費了。

今次優惠適用於由札幌前往帶廣及釧路方向的路線。（圖片來源：JR北海道官網截圖）

期間限定 要買趁早！

由4月1日至5月31日期間，購買札幌至釧路區間「特急Super大空號」的乘車券可享半價優惠；而札幌至帶廣區間「特急Super十勝號」的優惠時段則為4月1日至9月30日，只要在乘車日1個月前至乘車日13日前期間，就可以預訂優惠車券。座位數量有限，售完即止，打算買優惠車券的朋友記得趁早買啊！

▼按圖查看網上購票教學

打算裝網上預訂車票的朋友，可以到「JR東日本網路訂票系統」預訂。（圖片來源：JR北海道）

+ 4 + 3 + 2

【特急Super大空號（スーパーおおぞら）】 札幌至釧路區間：9,370日圓減至4,680日圓（50％OFF) 南千歲至釧路區間：8,830日圓減至4,410日圓（50％OFF) 【特急Super十勝號（スーパーとかち）】 札幌至帶廣：7,220日圓減至3,240日圓（55％OFF) 南千歲至帶廣：5,920日圓減至2,650日圓（55％OFF) 優惠詳情請閱官網：www.jrhokkaido.co.jp/tokudane

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