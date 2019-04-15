【日本廣島】遊客硬塞幣致柱身受損　嚴島神社海上大鳥居封閉維修

自從有廉航開了香港直飛日本廣島的航線後，港人到廣島的嚴島神社朝聖都方便很多。不過今年6月起嚴島神社就會局部封閉作大規模修繕，當中嚴島神社的打卡熱點「海上大鳥居」更要封閉14個月！還未去過嚴島神社的朋友，記得抓緊最後2個月的機會去朝聖了！

很多遊客都覺得見過「海上大鳥居」才算到過嚴島神社。（圖片來源：松山市旅遊官網）

6月起局部封閉維修

廣島的嚴島神社是日本國內的世界文化遺產之一，神社內的「海上大鳥居」更是廣島地標，每當潮漲時，海水就會覆蓋著大鳥居的柱身，看起來好像鳥居浮在海上一樣；而潮退的時候還可走到大鳥居下近距離觀賞，無論潮漲潮落景色都絢麗動人，是遊客飛廣島必訪的景點。

可惜「海上大鳥居」多年來受海水侵蝕、歷久失修，部分位置更嚴重損毀，因此廣島縣官方宣佈今年6月起會局部封閉嚴島神社，進行為期14個月的大規模修繕。

潮退時就會有路可以走到「海上大鳥居」。（圖片來源：ryu_ya_313@IG）

維修期長達14個月 影響景觀

嚴島神社將於今年6月至2020年8月4日進行為期14個月的大規模維修，工程包括為「大鳥居」的主柱及袖柱重新塗補朱紅色，並作樹脂加工來防腐。屆時會局部封閉嚴島神社，維修部分更會鋪上帆布之類物品作遮蓋，難免影響整個景觀。6月後出發到廣島的朋友，就不能一睹「海上大鳥居」的風釆了。

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日落時分的「海上大鳥居」看起來更有魅力，有機會很推薦去大家體驗一下。（圖片來源：shutterstock）

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遊客強行塞幣 加劇柱身破損

廣島縣官方表示，「海上大鳥居」的底部因長年受到海水的侵蝕，支撐大鳥居的6條柱身已經嚴重腐蝕，加上很多缺德遊客誤以為向鳥居投幣會有祈福之效，強塞硬幣到柱身的裂縫內，嚴重損害鳥居的柱身，更加劇了海水對柱身造成的破損。如果大家都想出外旅遊時可以看到著名的美景，就要好好愛惜這些建築物，這樣才可以讓美景保存得更久。

▼按圖查看遊客缺德行為

多年來一直有遊客強塞硬幣到柱身的裂縫內，加劇「大鳥居」柱身的損毀。（圖片來源：mami1205@twitter）

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