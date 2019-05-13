【東京煙火大會2019】夏天遊日絕不能錯過！20個絕佳觀賞地點推介

每到夏天不一定要去海邊，我們到花火大會會場來欣賞浴衣妹！沒錯，夏天就是祭典、花火、和生啤，本文整理東京多個花火大會，包括交通資訊、場地禮儀規則等，請務必注意天氣狀況以及主辦單位資訊，無論是朋友、情侶或是家庭旅遊都合適的花火大會隆重登場！

隅田川花火大會（GettyImages）

花火大會很受天氣因素影響，若是遇到颱風天時，通常會取消，請務必確認當日天氣預報！欣賞花火大會的注意事項也很多，例如太早來用野餐墊卡位，人卻不在現場，是很不禮貌的事情，行進中玩手機也是很危險的事，更多要注意的禮節在下面會提出來，文章中還會提供你觀光情報，花火大會不只在夏祭舉辦，也會在秋天時舉辦，甚至因為2020東京奧運的關係，會提早舉辦，以免警備人力不足的情況發生。從傳統煙火到未來型煙火都有，那麼就接著往下看吧！

賞煙火注意事項： 可以提早出發去佔位子，但若是認為先搶先贏而提早好幾天前去佔，大會有可能會將你的野餐墊給收走喔，通常都是開幕前2～3小時前去佔位。 要注意中暑、蚊蟲叮咬等情況，可以自備大帽沿帽子、陽傘、防蚊液、防曬用品等。 親子一同去佔位的部分，要注意小孩的身體狀況，去之前最好先去廁所。 適時補充運動飲料或是茶水等，最後記得把垃圾帶走，移動中不要玩手機，避免骨牌效應的跌倒喔！

東京花火大會20選

1. 淺草｜隅田川花火大會

「隅田川花火大會」之前的舊稱是「打開兩國之川」，因為伴隨著交通惡化而停辦了，在昭和53年改名重新出發，其規模是東京第一大的花火大會，盛大的煙火數量、以及以晴空塔為背景，都是隅田川花火大會人氣的所在，無論男女老少都會來欣賞這美麗夢幻的花火，請特別注意天氣預報以及官方網站的資訊，有可能會因為惡劣天氣而取消或者延期喔！

會場： 東京都台東区・墨田区隅田川 桜橋下流～言問橋上流（第1会場）。駒形橋下流～厩橋上流（第2会場） 煙火發數：約2萬發（第1會場9350發・第2會場1萬650發） 2019年舉辦時間：2019年7月27日（六） （第1會場19：00 ・ 第2會場 19：30） 交通方式：地下鐵淺草站徒歩15分（第1會場）、地下鐵蔵前站徒歩5分（第2会場）。

2. 立川｜立川祭國營昭和記念公園花火大會

「立川祭國營昭和記念公園花火大會」是昭和29年開始的第1回納涼花火大會以來、到去年（2018年）為止迎接了第60回的花火大會。特別的是立川祭國營昭和記念公園花火大會是在秋天舉辦，有別於夏天的炎熱，這時不只涼爽，也能欣賞到黃澄澄的銀杏，是個適合旅遊的季節，親子出遊的朋友們記得小朋友的保暖措施。昭和記念公園本身也是個很棒的景點，可以再開始前先來這裡踩點喔！

會場： 東京都立川市国営昭和記念公園 みんなの原っぱ 2019年舉辦時間： 原訂2019年7月27日19:00～20:00 煙火發數：5000發（預定） 交通方式：JR中央本線立川站徒歩15分。

3. 新宿｜神宮外苑花火大會

「神宮外苑花火大會」是從2011年以來，為了復興東日本大地震而舉辦的花火大會，其中收益的一部分會捐給受災地區做為賑災，而現在也幫熊本地震祈求復興順利。在夜空中綻放的萬發花火，搭配著音樂祭典，及抱持著祈福的心情，來欣賞神宮外苑花火大會所帶來的溫馨感動。和家人、朋友、情侶等，旅客們各依己意的夏之夜準備登場！

+ 2

會場： 東京都新宿区霞ヶ丘 明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場、神宮軟式球場） 2018年舉辦時間：2018年8月11日（六）19:30～20:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1萬2000發 交通方式：地下鉄外苑前站（神宮球場）、地下鐵外苑前站・地下鐵青山一丁目站（秩父宮ラグビー場）、JR中央線信濃町站（神宮軟式球場）、各站徒歩約5分～15分。

4. 東京北區｜北區花火會

「北區花火會」是代表北區的民間團體為中心，地方上的大家所一起舉辦的秋之花火協働事業。由於是 結合北區居民每個人的力量，手工舉辦而成，因此不以「花火大會」命名，而是給於了更親切的「花火會」這個名字。 從小孩到老人，以真誠的人感受「對地域的留念」，並活用荒川（到赤水門區域）的地域資源舉辦新的觀光活動，以「絆」（日文為羈絆的意思）這個深刻的意義作為目的的溫馨音樂花火會。

會場：東京都北区志茂 荒川河川敷・赤羽岩淵水門周辺 2018年舉辦時間：2018年9月29日(土) 18:30～19:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：7777發 交通方式：JR京濱東北線赤羽站徒歩25分、或地下鐵赤羽岩淵站・志茂站徒歩20分。

5. 足立｜足立之花火

「足立之花火」是在荒川河邊沿岸的花火大會，跟一般東京的大型花火大會一樣精采，每小時會有10000發以上的煙火施放，屆時可以看到夢幻的大型煙火表演，一般來說，雨對於煙火的影響很少，但是會受到風速的影響，所以若是颱風天通常都會取消，下大雨的日子也會取消，由於是在河邊，容易會有河水暴漲的危險，另外這裡禁止使用空拍機。

+ 2

會場： 東京都足立区千住大川町ほか 荒川河川敷 東京メトロ千代田線鉄橋～西新井橋間 2018年舉辦時間：2018年7月21日(土) 19:30～20:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1萬3600發 交通方式：JR常磐線・地下鐵・東武SKYTREE LINE・TSUKUBA EXPRESS北千住站、東武SKYTREE LINE小菅站・五反野站・梅島站徒歩15分、或日暮里・舎人ライナー足立小台站徒歩25分。

6. 世田谷區｜世田谷區たまがわ花火大会

世田谷的夏之風物詩往年都在8月時舉辦的「世田谷區たまがわ花火大会」，在迎接第40回的去年（2018年）時，改為10月舉辦。實行委員會認為，在有著區民休憩的場所．多摩川的水邊，花火和音樂與光之藝術的成分在內，能讓觀賞者更樂在其中，每年都會設定不同的主題，以此來精心策畫的花火大會。在去年秋天舉辦時，還結合了東京五輪音頭（東京奧運民謠歌曲，五輪為日本對奧運的別稱）的表演。

會場： 東京都世田谷区鎌田1-3-5 二子玉川緑地運動場 2018年舉辦時間：2018年10月13日（六）18:00～19:00 2019年舉辦時間：未定 交通方式：東急田園都市線二子玉川站搭乘前往「成城學園前」巴士約8分、吉澤停留所下車立刻。

7. 葛飾區｜葛飾納涼花火大會

「葛飾納涼花火大會」有著半世紀以上的歷史，結合下町人情的花火大會。從河川邊的場地近距離的欣賞花火，充滿了魄力。表演分為上下2段「富士山尼加拉大瀑布」為起始，傳統日式煙火（和火）與和樂器組合的無以計數連續花火等充實的表演，最後以廣大天空中的尼加拉大瀑布花火作為壓軸。每次舉辦時都會有許多攤販，讓你品嘗當地美食。

會場：東京都葛飾区柴又7-17-13地先 江戸川河川敷 柴又野球場 2018年舉辦時間：2018年7月24日（火） 19:20～20:20 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1萬3000発 交通方式：京成金町線柴又站徒歩10分、或北總鐵道新柴又站徒歩15分、或JR常磐線金町站・京成金町線京成金町站徒歩20分。

8. 江東區｜江東花火大會

「江東花火大會」江東花火大會實行委員會決定，在2020年的「江東花火大會」舉辦預定日為6月6日（星期六）。江東花火大會本來是在每年8月初旬舉辦的，由於與2020年是東京奧林匹克大會（2020奧運）舉辦期間重疊，無法確保警備人力，為了來花火大會入場者的安全面作為考量，提前舉辦。今年（2019年）的江東花火大會依照常例，預定在8月1日舉辦。

+ 2

會場：東京都江東区東砂8-22番地先 荒川・砂町水辺公園 2018年舉辦時間：預定2019年8月1日（四） 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約4000發 交通方式：地下鐵南砂町站徒歩15分。

9. 練馬區｜練馬區花火FESTA

「練馬區花火FESTA」是為了紀念練馬區獨立70周年舉辦的花火節，大約5000發的煙火在夜空中大放異彩，在練馬區的としまえん（豐島園）是花火節的展場所在，大多數人會聚集在這裡欣賞煙火表演，不過偷偷告訴你，在練馬區役所的展望大廳也是絕佳的觀賞地點喔，不過這裡一曝光之後，就湧入大批民眾，所以還是要提早來卡位喔！

會場： 東京都練馬区向山3-25-1 としまえん 2018年舉辦時間：2018年8月1日（三）20:00～20:15 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約5000發 交通方式：西武池袋線（豊島線）・都營大江戸線豊島園站徒歩1分。

10. 新宿｜神宮花火晚場棒球比賽

「神宮花火晚場棒球比賽」在神宮球場的夜空施放繽紛的煙火。棒球和花火與生啤酒、吹拂著的夏之夜風，是特別的絕佳享受。是的，浪漫卻熱血的日本人，結合了煙火與棒球比賽，將氣氛炒到最高點，夏夜涼風裡，熱血沸騰的一邊觀賞比賽一邊看著煙火施放，加油聲和煙火的爆炸聲成為夏日最佳的回憶，看著身旁的人，臉上被七彩火光映照的陰影變化，成為最美的風情。

會場： 東京都新宿区霞ケ丘町3-1 明治神宮野球場 2018年舉辦時間：2018年7月20日(五)～22日(日)、27日(五)～29日（日）、7月31日（二）～8月2日（四）、8月7日(二)～9日(四)、8月14日(二)～19日(日)、8月24日(五)～26日(日)、8月31日（五）～9月2日（日） 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：300發（各日） 交通方式：外苑前站3號出口徒歩約5分／信濃町站徒歩12分。

11. 豊洲｜豊橋發祥 手筒花火in豊洲

「豊橋發祥 手筒花火in豊洲」在豐洲發祥的手筒花火是日本的傳統煙火（將一公尺的火藥塞入長竹筒裡，然後由人員抱著一邊走動一邊施放竹筒中的煙火），不是我們常見的向上發射的煙火，而是從竹筒中噴發的煙火，這次移師到豐洲舉辦，配合傳統的手筒花火，結合和太鼓的演奏，讓你感受有別於一般花火大會的氛圍，這裡充滿和式風情！

會場：東京都江東区豊洲2−4−9 アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキ付近 2018年舉辦時間：2018年7月14日(六)19:30～20:00 2019年舉辦時間：未定 交通方式：豊洲站下車

12. 江戶川區｜江戶川區花火大會

「江戶川區花火大會」由有趣的不同8個主題構成，約14,000發的花火將江戸川河邊的夜空點綴絢爛的顏色。花火大會由遠端操作來點火發射，從開場到最後的每一瞬為止，在音樂與花火結合下，可盡享受花火大會戲劇性地展開。開場是在5秒間發射1,000發的連續花火的「絢爛！江戸川夢華火！」，被稱為江戸川名物的豪快開場。

會場：東京都江戸川区上篠崎1-25 都立篠崎公園先 江戸川河川敷 2018年舉辦時間：2018年8月4日（六）19:15～20:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1萬4000發 交通方式：地下鐵篠崎站徒歩15分、或JR總武本線小岩站徒歩25分。

13. 板橋區｜板橋花火大會

「板橋花火大會」與「戶田橋花火大會」隔著荒川，在同一天舉辦，發射數約12,000發！會發射東京最大的大玉「尺五寸玉（大約400公尺的大型煙火）」！總延長700公尺的關東最長級的「尼加拉大瀑布」般的煙火，由日本最高峰的花火師共10人為夢之競演！為了讓觀賞者有更舒適的體驗，大會設有付費指定席，有桌子椅子讓你輕鬆賞煙火！

+ 3 + 2

會場：東京都板橋区 荒川河川敷 2018年舉辦時間：2018年8月4日(六) 19:00～20:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約6000發（與戶田橋花火大會合計約1万2000発） 交通方式：JR埼京線浮間舟渡站、地下鐵高島平站・西台站・蓮根站徒歩20分。

14. 奧多摩｜奧多摩納涼花火大會

「奧多摩納涼花火大會」從愛宕山的山頂發射的花火，在奥多摩車站周邊寬廣的範圍裡可眺望到美麗的煙火。約1,000發的花火與周圍的群山相互照映出美麗的景色，並和藝術的花火一同競演。花火的聲音在山間迴響著，充滿魄力。另外花火大會與同時舉辦的奥冰川神社以及羽黒三田神社的祭典、獅子舞和神輿等都會陸續登場，旅客可以體驗奥多摩的郷土文化喔。

會場：東京都西多摩郡奥多摩町氷川 愛宕山 2018年舉辦時間：2018年8月11日 19:45～20:20 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1000發 交通方式：JR青梅線奥多摩站下車立即抵達。

15. 台場｜東京花火大祭～江戶MODE～

「東京花火大祭～江戶MODE～」是以東京灣的新風物詩為主題，世界最高峰的花火師們與象徴東京的音樂、食、藝能、技術齊聚一堂的新型花火大祭。内閣總理大臣賞受賞等級的日本代表花火師們一起在東京集結，是歷史上初次的歌舞伎和花火的合作，同時也為小朋友們設計節目表演。2018年還特別與米津玄師的「LEMON」這首歌共同合作，大家可以去看重播喔！

會場：東京都港区台場1 お台場海浜公園 2018年舉辦時間：2018年8月11日(土)19:10～20:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約1萬2000發 交通方式：百合海鷗號台場海濱公園站下車立即抵達。

16. 西多摩郡｜払澤瀑布FURUSATO夏祭

「払澤瀑布FURUSATO夏祭」舉辦在払澤瀑布，這可是東京唯一入選為日本瀑布百選之一的瀑布。払澤瀑布FURUSATO夏祭選在檜原小學校的中庭舉辦夏日祭典，接近黃昏的時候會在附近妝點上彩燈，並結合了夏天的元素，有花火、有祭典、再來就是有伴侶（跟我一樣沒有的我們旁邊站），這時候再穿個浴衣穿梭在攤販間，無論是撈金魚、吃蘋果糖、射罐子等都是很棒的活動，一起為夏日留下回憶吧！

會場：東京都西多摩郡檜原村本宿 檜原小学校校庭（まつり会場） 2018年舉辦時間：2018年8月18日・19日 19:30～20:00 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：545發（各日） 交通方式：西東京巴士1號月台→払澤瀑布入口下車（約２５分），請搭乘「數馬行」「藤倉行」「払澤瀑布入口行」方面的巴士前往。

17. 多摩川｜映画之城調布「秋」花火2018

調布市在昭和10〜30年代時是繁榮的電影之城，以這個為構想，在多摩川舉辦秋天之花火大會「映画之城調布『秋』花火2018」，有別於夏日花火，秋天的空氣更為清新，在欣賞花火時，感覺更清楚而清爽！搭配由這裡製作的電影音樂，結合花火表演，臨場感十足！主辦單位有推出付費觀賞席，想要輕鬆賞花火的人不妨購買看看，以行動贊助主辦單位喔！

會場：東京都調布市多摩川河川敷ほか 布田会場、京王多摩川会場 2018年舉辦時間：2018年10月27日17:30～18:30 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約8000發 交通方式：京王線調布站徒歩25分、京王線布田站徒歩20分（布田會場）、京王相模原線京王多摩川站徒歩10分（京王多摩川會場）。

18. 八王子｜八王子花火大會

以從江戸時代以來延續的山車祭，是眾人所知「八王子祭」之中的一環「八王子花火大會」。豪快的花樣花火和連續花火在居民都常去的市民球場就可以欣賞到．地點就在「ダイワハウススタジアム八王子（富士森公園棒球場）」這裡發射，觀賞者可在體育場內近距離欣賞花火，現場魄力感十足。八王子市離東京市區比較遠一點，請注意乘車所需時間喔，以免搶不到位置！

+ 2

會場：東京都八王子市台町 ダイワハウススタジアム八王子 2018年舉辦時間：2018年7月28日（六） 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：約3500發 交通方式：JR中央本線西八王子站徒歩15分

19. 未來型花火ENTERTAINMENT 「STARISLAND2018」

「未來型花火ENTERTAINMENT「STARISLAND2018」」聽到STAR你會想到甚麼呢？ 夜空的星空，或者是超級新星。我們住的地球也是宇宙之中的一顆STAR。以夕陽、夜空為首，改變人生的看法的話，也有不同的賞星方法等，以此為主題。在「台場海濱公園」舉辦的未來型花火，搭配3D影像和花火在東京灣施放，充滿未來感，等你來觀賞喔！

會場：東京都港区台場一丁目 お台場海浜公園（TOKYO ODAIBA STAR ISLAND） 2018年舉辦時間：2018年5月26日（土）開場16:00～ 閉演21:00 2019年舉辦時間：未定 交通方式：百合海鷗號台場海濱公園站、台場站、臨海線「東京テレポート」站徒歩可抵達。

20. 多摩｜聖蹟未來FESTIVAL

「聖蹟未來FESTIVAL」是個適合親子、長輩同遊的朋友們一起來的花火節，不管男女老少都能樂在其中，從白天就開始有活動，無論是逛攤販，看太鼓表演，還有音樂會，在去年（2018年）更是初次以小浣熊這部卡通電影作為主題來施放煙火，喚起了大大小小人們的回憶，主辦單位還會很用心的招募花火的畫作和相片，刊登在官方網站上給大家欣賞。

會場：東京都多摩市 多摩市一ノ宮公園（多摩川河川敷） 2018年舉辦時間：2018年9月16日（日） 2019年舉辦時間：未定 煙火發數：500發 交通方式：聖蹟桜ヶ丘站下車。

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東京花火大會】夏天不可錯過的煙火大會總整理，會為您持續更新2019年的情報！】