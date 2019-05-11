【北海道自由行】5月必睇！東藻琴公園芝櫻絕景　附5大打卡位

夏季將至，又是賞花好時節，光是日本，繡球花、向日葵、薰衣草等亦陸續盛放，至於5月份被洗版的花田，一定是北海道東藻琴公園，漫山遍野都是粉紅、粉紫色芝櫻，遠觀猶如一幅大自然編織而成的粉紅色地氈，是日本夏天的必睇絕景之一。

東藻琴公園是北海道5月極具人氣的打卡美景。（圖片來源：4travel.jp）

超靚粉紅色山丘

每年5月上旬，北海道東藻琴芝櫻公園都會吸引各國遊客，今年芝櫻已經悄悄盛開，園區內10平方公尺的丘陵地都佈滿粉紅、粉紫色芝櫻，一座座粉紅色山丘超壯觀，是日本夏天例必會被洗版的美景！每逢5月中更會舉辦「東藻琴芝櫻花季」，設歌謠表演及一系列活動，適合一家大細參加。

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01. 粉紅色鳥居｜日本鳥居多以紅色為主，不少日本人專誠為了公園內的粉紅色鳥居而到訪。（圖片來源：4travel.jp）

東藻琴芝櫻公園是日本知名的賞花勝地，粉紅色芝櫻山丘的獨特美景，其實由當地農戶中鉢末吉先生親手種植，由於丘陵地陡峭，花田未能往上開，於是中鉢先生花了8年時間，一株一株親手種植，直至後來才開始有更多當地人幫忙種植，令這片壯觀花田在夏天盛放。

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園區內10平方公尺的丘陵地都佈滿粉紅、粉紫色芝櫻（圖片來源：shibazakura.net）

地址：北海道網走郡大空町東藻琴末広393（地圖）

時間：8am～5pm

入場費：大人500日圓、小童250日圓

網址：http://www.shibazakura.net/tw/access/