【加拿大航空】Nova Scotia嘗加國最好味楓蜜　青蛙車遊 Halifax

新斯科舍省（Nova Scotia）位於加拿大東部，是「海洋三省」之一，但這裡的陽光與土地都像美國加洲一樣，燦爛而迷人。其省會哈利法克斯（Halifax）是一個海濱城市，要暢遊這個城市，最多遊客選擇乘坐海陸遊「青蛙車」（Harbour Hopper），可以上完陸地又下海，非常好玩！至於美食也不能忽視，省內有被喻為全加國最好味楓蜜的「Sugar Moon Farm 」，去到機場大樓更有新鮮龍蝦店，可以幫你打包pack好龍蝦帶上機，要食買玩到Halifax一定好滿足。

01｜水陸兩棲觀光車 上地下水暢遊Halifax

Halifax 是加拿大第二溫暖的城市，經常陽光充沛，氣候宜人。想趁著好天氣輕鬆暢遊這個海濱城市，最多遊客選擇乘坐「青蛙車」 Harbour Hopper！一見這輛黃、綠、藍三色混合的青蛙車，已覺得十分醒目搶眼！就像青蛙一樣，這架觀光車都是水陸兩棲，可以遊走市區遊覽不同景點，隨後青蛙車就會「跳」入海港，變身船隻欣賞這個加國北部最大的深水天然港口。

在青蛙車上，會途經 Victorian Public Gardens、市內舊圖書館、St. Paul's Church 等地標。在陸地行駛中途，會轉彎上山欣賞到建於1815 年的「八角星形」軍事堡壘（Halifax Citadel），是18世紀英法殖民爭霸時，曾經在此進行激烈的戰役。直到1952 年，加拿大政府訂這個堡壘為指定國家歷史遺蹟。

按下圖看更多Harbour Hopper相片：

由於冬天大雪，青蛙車 Harbour Hopper 只會在每年5月至10月行駛。

記者個人覺得用青蛙來表達這架Harbour Hopper相當傳神，真正水陸兩棲行走。

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Harbour Hopper 地址：5050 Salter St, Halifax, NS B3J 1T3 電話：+1 902 490 8687 營業時間：每年 5 月至 10 月（每天班次不定，詳細時間要到官網查詢） 收費：成人加幣36.75（約港幣 214 ）、小童（6 - 15 歲）加幣20.99（約港幣 123 )，幼兒（2 - 5 歲）加幣12.5（約 73 港元），1 歲以下免費 網址：www.harbourhopper.com

02｜加拿大最好味楓蜜 Sugar Moon Farm

加拿大以楓葉聞名，而又盛產楓糖，要說到全加國最好味的楓糖，當地人一定會推薦這間在Halifax郊區的「Sugar Moon Farm」。在這間楓樹農場的小店內，所售賣的都是 100% 天然的楓蜜糖漿，在小店旁邊就是家族經營的楓樹農場，新鮮釀製楓糖漿；如果想即場吃下美味的楓糖pancake，店內亦同時是餐廳，可以讓客人慢慢試齊不同時期生產的糖漿，吃過飽後又可參加導賞團了解更多楓糖生產過程及知識。

Sugar Moon Farm之所以出名，原來被《Canadian Living》雜誌選為全加拿大最好味楓糖漿之一，所以長期不乏朝聖的遊人。只能在北美州出產的楓蜜，如要釀製出1杯糖漿，則要用上 40 杯樹液再用柴火燒蒸餾而成，所以一滴好味的楓糖漿，得來不易呀！

按下圖看更多Sugar Moon Farm相片：

小店內有不同階段收集的楓糖漿出售，喜歡不同甜味的朋友可以試清楚喜好才買走。

由左至右：early season、mid season-early、mid season - late、end of season，顏色與甜味濃度由淡到濃。

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Sugar Moon Farm 地址：221 Alex MacDonald Rd, Tatamagouche, NS B0K 1V0 Canada 電話：+1 866 816 2753 營業時間：10am - 4pm（12 月至 2 月）；9am - 4pm（3 月至 11 月）；部分日子只開放星期五至日 ，詳情到官網查詢 網址：www.sugarmoon.ca

03｜機場龍蝦店 直接買新鮮龍蝦

Halifax是海濱城市，盛產肥美的龍蝦，唔講唔知，很多人說「美國波士頓龍蝦」最好食，其實大部份都並非產於波士頓，而是再往北邊的Halifax出產轉運到美國。正因為這是個龍蝦城市，竟然連在機場有新鮮龍蝦店，直接買走新鮮龍蝦帶返港！（切記！活家禽不能入境香港。）

其實在 Halifax 機場的「Clearwater Seafoods」就可以買到活龍蝦，職員會替客人包裝好，龍蝦可以在裡面存活至少12小時，所以好多途經Halifaxdi 機場的乘客都帶著一箱一箱的龍蝦上飛機。

按下圖看更多龍蝦店相片：

在Halifax機場就只有這間活龍蝦店「Clearwater Seafoods」！

活龍蝦依然生猛，最便宜平均每磅加幣$7.99（約港幣$47）。

Clearwater Seafood 地址：Halifax Stanfield International Airport, Next to domestic departures, Enfield, Nova Scotia,Canada 電話：902-873-4509 營業時間： 5am-8pm （每天營業） 網址：www.clearwater.ca

往加拿大「新斯科舍省」交通：

如要前往新斯科舍省，可先乘加拿大航空從香港前往多倫多，再轉機至Halifax。

查詢：www.aircanada.com

新斯科舍省官方網站：www.novascotia.com

加拿大旅遊局：https://canada.keepexploring.cn/places-to-go/nova-scotia