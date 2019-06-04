泰國首個國際名牌Outlet　8月尾開幕　佔地4萬尺　售價低至3折！

數數手指，2019年又過了一半，而曼谷光是上半年就開了不少新商場、景點，都足以令大家的暑假行程排得密密麻麻，然而在8月尾，曼谷又有新場開幕，而且是泰國首個國際名牌Outlet，今後大家到曼谷又多一個跌錢位了！

低至3折！235名牌進駐

泰國商場何其多，然而匯集國際品牌的Outlet村卻遲遲未出現，幸好今個暑假將會有新氣象，泰國Central Group旗下的CPN，將會帶來全新國際品牌Outlet新場Central Village Bangkok Luxury ，賣點是泰國首個國際名牌Outlet，佔地4萬尺，屆時約有235間海內外名牌進駐，每日提供不同折扣優惠，部分更低至3折，非常吸引！此外，Outlet村亦設餐廳、酒店、超市及遊樂設施，大人小朋友都不會悶場。

按圖看Outlet詳情

泰國首個國際名牌Outlet，佔地4萬尺。（圖片來源：Central Village）

+ 4 + 3 + 2

超方便！鄰近BKK機場

Outlet另一吸引之處在於鄰近Suvarnabhumi Airport，只需10分鐘車程，建議大家可以於回程當日預留時間搞貨，真正買到上機，此外，Outlet更設穿梭巴士往來機場、BTS Udomsuk站及Central World，方便至極！8月尾、9月頭到曼谷旅行的朋友，絕對要去湊熱鬧！

開幕日：2019年8月31日

網址：Central Village Bangkok Luxury