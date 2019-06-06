【端午節2019】港九新界9大龍舟節目！周末食糉兼開派對

端午節又到了，公眾假期連放3日當然要搵節目出去玩！為你綜合港九新界龍舟節目，睇完龍舟賽事再去開派對！

端午節正日龍舟賽事

端午節正日（6月7日），香港各區都會進行不同龍舟賽事，當中以大澳為最多人熟悉，有此龍舟賽事之餘，周邊又會有特色活動舉行，想感受最傳統氣氛，到大澳一日遊是個不錯的選擇。

按圖睇「港九新界各區龍舟賽事」活動詳情！

【1】大澳：大澳龍舟精英賽｜時間：9am-2pm｜地點︰大澳海濱長廊（圖片來源：旅遊發展局）

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香港龍舟賽事2019 日期：6月7日 【1】大澳：大澳龍舟精英賽｜時間：9am-2pm｜地點︰大澳海濱長廊 【2】長洲：長洲端午龍舟競渡｜時間：9am-5pm｜地點︰長洲北帝廟外避風塘 【3】西貢：龍舟盛會在西貢2019｜時間：8am-1:30pm｜地點︰西貢市中心海傍 【4】赤柱：赤柱國際龍舟錦標賽2019｜時間：8am-6pm｜地點︰赤柱正灘 【5】香港仔：2019香港仔龍舟競渡大賽｜時間：8am-4pm｜地點︰香港仔海濱公園海傍 【6】沙田：2019沙田龍舟競賽｜時間：8am-1pm｜地點︰沙田城門河畔 【7】大埔：2019年度大埔區龍舟競賽｜時間：8:30am-1pm｜地點︰大埔海濱公園堤畔 【8】屯門：2019 屯門龍舟競渡｜時間：9am-1pm｜地點︰屯門第44區青山灣避風塘

【9】香港龍舟嘉年華2019

正日過後，接住落下星期都有龍舟賽事，睇完仲可以去玩埋大型龍舟嘉年華，在中環海濱會有巨型人造沙灘，有手作市集和美食，還有黃昏音樂會歎住海風聽住歌，實行鬧市中玩沙灘派對！

按圖睇「香港龍舟嘉年華2019」有咩玩！

吸引位一：人造沙灘及嬉水活動｜屆時有大型人造沙灘讓你在鬧市中開派對。（圖片來源：旅遊發展局）

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