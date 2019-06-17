【曼谷】5日4夜Grad Trip行程攻略：打泰拳、煮泰菜、Sky Bar談心

2019 畢業旅行去哪裡？推薦你去泰國曼谷自由行！但是曼谷畢業旅行行程該怎麼安排？曼谷必去景點有哪些？趕緊來看這篇畢業旅行懶人包 曼谷篇 ！從曼谷住宿、華行程帶你體驗正宗泰式按摩、走遍曼谷水上市場、美功鐵道市集、四面佛，讓你在曼谷玩好玩滿玩得最盡興！

泰國曼谷是國人出國旅遊的首選地之一（GettyImages）

畢業季即將來臨，泰國曼谷是國人出國旅遊的首選地之一，加上天氣四季如夏，物價便宜。空鐵BTS及地鐵MRT交通工具便捷也容易了解、景區繁多、不乏美食與按摩 SPA，也是大學生畢業旅行常鎖定的旅遊勝地。超實用的 曼谷篇 懶人包，機票、景點、行程、住宿一網打盡，現在就先做好功課，相信能玩得盡興！

▼▼▼曼谷必去景點連五日四夜行程總覽▼▼▼

五日四夜行程（KKday）

Day 1 曼谷市集掃貸→泰拳比賽／泰國歷史歌舞秀

第一站：翟道翟市集

翟道翟市集係名列健力氏世界紀錄裡面最大的跳蚤市場！裡面攤位超過15,000個，當中出售的商品由傢俬、服飾、藝術品到寵物用品應用盡有！與此同時，市集內都有不少食物攤販與小餐館，價錢亦都非常公道，逛累了也可以坐下稍作休息、補充能量。

▸ 地址：Kamphaeng Phet 2 Road Chatuchak Bangkok Thailand ▸ 交通： 1）乘搭BTS至Mo Chit站1號出口即可到達 2）乘搭MRT至Kamphaeng Phet站2號出口即可到達 ▸ 營業時間：星期六、日09:00 – 18:00 ▸ 建議停留時間：5小時

翟道翟市集係名列健力氏世界紀錄裡面最大的跳蚤市場！（KKday）

第二站（方案一）：泰拳比賽

泰拳是泰國傳統的格鬥技藝，主要運用了人體的肘、膝、拳、腿進行攻擊。由於泰拳是泰國國寶級的運動，比賽時全場氣氛熱血沸騰，一場來到泰國不能錯過泰國泰拳比賽！建議第一次看泰拳的話，你可以入手2000THB的門票，坐在擂台旁邊，更可以移動到1000／1500價位的位置，以唔同角度觀賞比賽！

泰拳是泰國國寶級的運動，比賽時全場氣氛熱血沸騰！（KKday）

【推薦比賽：〈Channel 7電視台〉免費泰拳賽】 ▸ 地址：998/1 Phahon Yothin 01.18. Jomphol Jaktujak Bangkok, Thailand ▸ 交通：搭乘BTS至Mo Chit站或MRT至Kamphaeng Phet站，步行10分鐘左右抵達 ▸ 比賽時間：星期日中午12點或每個月第三個禮拜三中午12點 ▸ 費用：免費／ 近擂台VIP座位300泰銖

【推薦比賽：〈Lumpinee Boxing Stadium〉倫批尼泰拳館泰拳賽】 ▸ 地址：No.6 Ramintra Rd. Anusawaree,Bang Khen, Bangkok, Thailand ▸ 交通：搭乘BTS至Mo Chit站/MRT至Kamphaeng Phet站，改搭的士、Tuk Tuk前往 ▸ 比賽時間：星期二、五18:00／星期六14:00 詳情請睇官網行事曆 ▸ 費用：1000/1500/2000泰銖

第二站（方案二）：Siam Niramit歷史歌舞秀

Siam Niramit暹羅天使劇場是相當壯觀的泰國歷史歌舞劇，歌舞劇以有趣的方式呈現泰國歷史，讓大家可以在短短我表演時間內更認識曼谷。同時現場亦提供泰式Buffet的選擇，如果事先網上購買門票，你需多付兩美元便可以享受到泰式Buffet了！

▸ 地址：Ratchada Niramit Co., Ltd., 19 Tiamruammit Road, HuayKwang, Bangkok ▸ 交通： 1）搭乘MRT至Thailand Cultural Centre1號出口，步行約15分鐘 2）有免費接駁車往返MRT與劇場 ▸ 費用：1850泰銖（標準席＋buffet）

Day 2 水上市場→鐵道市場→帕蓬夜市

第一站：安柏瓦（Amphawa ）水上市場

水上市場是曼谷行程經典中的經典，而當中有兩大知名水上市場「丹能莎朵水上市場」與「安帕瓦水上市場」。由於前者的觀光客比較多，如果是想體驗當地風情的話，安帕瓦水上市場是個不錯的選擇～

▸ 地址：Amphawa District , Samut Songkhram, Amphawa 75110, Thailand ▸ 交通： 1）由曼谷舊南巴士站搭乘mini van前往美功鐵道市集 2）由安帕瓦水上市集搭乘雙條車前往 ▸ 單程車票： 雙條車（美功鐵道市場→安帕瓦水上市集）10泰銖 ▸ 營業時間：週五、六、日，17:00 – 20:00 左右最熱鬧 ▸ 建議停留時間：3小時

水上市場是曼谷行程經典中的經典（KKday）

第二站：美功鐵道市場 Maeklong Railway Market

美功鐵道市場是泰國的傳統市場，出名的緣固是因為火車經過時，軌道上的攤販會於3、5分鐘內收攤好並將攤販重新擺好，是個極其有趣的畫面。但要提醒大家一定要事先確認好火車時間表，確保自己可以看到此畫面！

▸ 地址：Phet Samut, Mae Klong, Mueang Samut Songkhram, Samut Songkhram 75000泰國 ▸ 交通：由曼谷舊南巴士站搭乘mini van前往美功鐵道市集 ▸ 建議停留時間：2.5小時

美功鐵道市場是泰國的傳統市場（KKday）

第三站：帕蓬夜市、日本街、Boy Street

出了地鐵便可以明顯感受到這種特別的氛圍！帕蓬夜市販賣不少的仿製商品，兩側的GOGO Bar林立，形成夜市與情色酒吧共街的特殊景觀。另外，到這邊彷彿去到日本銀座的日本街、整班靚仔看到你的Boy Street，讓你發現到曼谷的另一面～

▸ 帕蓬夜市地址：Phat Pong 2 Alley, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500泰國 ▸ 交通：搭BTS到Sala Daeng，出口1號近帕蓬夜市、3號近Boy Street、4號近日本街。可以以步行方式行晒呢三個地方～ ▸ 營業時間：18:00 – 24:00（帕蓬夜市）18:00 – 02:00（日本街）18:00 – 02:00（Boy Street） ▸ 建議停留時間：3小時

帕蓬夜市販賣不少的仿製商品，兩側的GOGO Bar林立，形成夜市與情色酒吧共街的特殊景觀（KKday）

Day 3：經典皇宮臥佛一日遊

第一站：大皇宮玉佛寺

大皇宮建築群包含節基殿、玉佛寺等，仿造阿育堤雅王朝的棋盤式格局，被聯合國科文教組織列為世界保護遺產，是去曼谷必訪的地標。

**小Tips：不得穿短褲、無袖或漏肩衣物，現場雖然提供200銖押金租借衣物，但建議都是先穿著、攜帶符合禮儀的衣物前往，以免增加排隊的時間。**

▸ 地址：Na Phra Lan Rd, Phra Nakhon, Bangkok ▸ 交通：搭BTS到Saphan Taksin站2號出口，步行至中央（Sathorn）碼頭，轉Chaophraya Express渡輪到N9 Tha-Chang站，落船行5 – 10分鐘即可抵達 ▸ 門票：500泰銖 ▸ 營業時間：08:30 – 15:30 ▸ 建議停留時間：2.5小時

被聯合國科文教組織列為世界保護遺產，是去曼谷必訪的地標（KKday）

第二站：臥佛寺

全身佈滿金箔的臥佛長46公尺、高15公尺，位於曼谷最古老的臥佛寺（WatPho）裡面，相當壯觀。寺內林立的佛塔係當年皇室貴族的靈骨塔，而16道入門處的中國武士則為19世紀貿易頻繁的泰國帶嚟的壓艙石。

▸ 地址：Sanamchai Road Phra Borommaharatchawang Sub-District Phra Nakhon District Bangkok ▸ 交通：Chaophraya Express渡輪到N8 Tha-Thien站，落船步行3分鐘即可抵達 ▸ 門票：100泰銖 ▸ 營業時間：08:00 – 17:00 ▸ 建議停留時間：1.5小時

寺內林立的佛塔係當年皇室貴族的靈骨塔（KKday）

第三站：泰國菜烹飪體驗

到泰國學煮泰國菜成為近年旅行嘅風潮，過程除了跟大廚去當地市場認識在地食材、學習烹煮之外，更可以即刻享用自己做的美食，鐘意泰式料理的你不妨來試一下！

【推薦店家：Maliwan Thai Cooking Class】 市場採買＋四道菜體驗（黃咖哩雞 、椰汁嫩雞湯、泰式鮮蝦炒河粉 、酥炸春捲） ▸ 地址：Sipsamhang Road, Taladyod Phranakorn, Bangkok（靠近Khaosan Road） 交通：考山路步行前往 ▸ 課程費用：35USD ▸ 下午課程時間：13:30 – 17:30 ▸ 停留時間：4小時

到泰國學煮泰國菜成為近年旅行嘅風潮（Pinterest）

第四站：考山路

考山路是背包客雲集的場所，沿街有唔少旅館、酒吧、小食、按摩店，適合來休息一下再喝返杯，另外成條街都滿佈服飾、泳裝、首飾的小攤檔，價錢都相當平的！去到夜晚更有唔少現場駐唱表演，相當熱鬧。

▸ 地址：Khao San Road, Phranakorn Bangkok, Thailand ▸ 交通：由於考山路附近冇地鐵站，因此建議可以先搭乘BTS到W1國立體育館站(National Stadium)，之後再轉搭的士去考山路。 ▸ 建議停留時間：2小時

考山路是背包客雲集的場所（KKday）

Day 4：大城遺址一日遊

第一站：大城遺址

大城是阿育提雅（Ayutthaya）王朝的首都，輝煌時期建立了眾多宮殿、佛塔和廟宇，後期因遭緬軍縱火而被破壞。現時這裡已是個著名古蹟，大城歷史公園被列為世界文化遺產。當時佛頭被緬軍砍下而被樹幹纏繞的奇景「樹包佛頭」更是不能錯過啊！

【曼谷前往阿育提雅】 1）搭乘MRT至Hua Lumpong火車站，即可搭車前往大城，車程約2 – 3小時（優缺點：班次多、可能誤點） 2）搭乘mini van，車程約1.5小時（優缺點：小心業者勾結）

【Ayutthaya古城】 出火車站後過一條馬路就可以搵到租車的攤販，記得帶護照讓店家掃描。 1）摩托車：200泰銖/日 2）腳踏車：50泰銖/日 ▸ 地址：Ayutthaya火車站一帶 ▸ 門票：大部份的廟宇免費，少數有收費 ▸ 建議停留時間：7小時

大城是阿育提雅（Ayutthaya）王朝的首都（KKday）

現時這裡已是個著名古蹟（KKday）

第二站：唐人街

唐人街位於曼谷華藍蓬火車站附近，早期移民的華人開銀樓為業，因此好多人在這邊買金，有「黃金路」之稱。此外，這邊的小食攤販更是相當豐富多元，百年歷史的「林真香」更是肉鬆肉乾的必推老店，相當受歡迎～

▸ 交通： 1）Chaophraya Express渡輪喺Ratchawong Piern站下船 2）搭乘MRT至Hua Lamphong站一號出口，步行約10分鐘 ▸ 建議停留時間：2小時

唐人街位於曼谷華藍蓬火車站附近，早期移民的華人開銀樓為業（KKday）

第三站：Sky Bar 賞曼谷夜景

一場來到曼谷，當然要去Sky Bar優雅地喝調酒，一邊欣賞曼谷的迷人夜晚！但小編要提醒大家，有些Sky Bar有服裝規定，所以去之前要先問清楚呀！

【推薦地點：Sirocco Sky Bar】 ▸ 地址：1055 Si Lom, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand ▸ 交通：搭乘BTS到 Saphan Taksin 站 3號出口，步行10分鐘即可到達 ▸ 電話：+66 2624 9555 ▸ 營業時間：18:00 – 01:00 ▸ 建議停留時間：2小時

+ 5 + 4 + 3

Day 5：泰拳課→曼谷市區購物伴手禮一日遊

第一站：Boxing King

位在Siam Square的泰拳學校，由退役拳手擔任教練，教練識基本的英文，並且會從基礎動作開始教起，非常扎實。另外，泰拳學校離市中心購物街超級近，非常適合想體驗泰拳、又唔想去太遠的人！

▸ 地址：Siam Square, soi 1, Bangkok, Thailand ▸ 交通：搭乘BTS到Siam站，步行5分鐘即可到達 ▸ 營業時間：10:00 – 22:00 ▸ 課程時間：建議先打電話查詢課程時間，每次都會有所不同。 ▸ 費用：600泰銖/堂

由退役拳手擔任教練，教練識基本的英文，並且會從基礎動作開始教起，非常扎實（KKday）

第二站：市區購物、景點瀏覽

打完泰拳，可以直接去附近的MBK、Siam Paragonm、Siam Center走走，並一路經天橋走到去Central World以及水門市場（ Platinum）。

可以直接去附近的MBK、Siam Paragonm、Siam Center走走（KKday）

【MBK Centre】 ▸ 地址：444 Phayathai Road., Patumwan, Bangkok ▸ 交通：搭乘BTS到National Stadium站，4號出口步行3分鐘 ▸ 電話：+66 2 620 9000 ▸ 營業時間：10:00 – 22:00

MBK Centre （KKday）

【Siam Centre】 ▸ 地址：Siam Tower, Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok ▸ 交通：搭乘BTS到Siam站，1號出口步行1分鐘 ▸ 電話：+66 2 658 1000 ▸ 營業時間：10:00 – 21:00

Siam Centre （KKday）

【Siam Paragon】

Siam Paragon係以名牌精品為主的大型百貨商場，泰國著名的時裝品牌「Greyhound」以及日本的「紀伊國屋書店」都可在這邊找到～另外，Siam Paragon有大型水族館，因此都非常適合一家大細到訪！

▸ 地址：991 Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok ▸ 交通：搭乘BTS到Siam站，3、5號出口步行1分鐘 ▸ 電話：+66 2 690 1000 ▸ 營業時間：10:00-22:00

Siam Paragon（KKday）

【Central World】

Central World是泰國第一百貨公司，裡面各種品牌林立，而且整天都有優惠折扣，可以在這邊逛整天！

▸ 地址：1027 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok ▸ 交通：搭乘BTS到Chit Lom站，1號出口方向不下橋，沿住空橋行三分鐘，第三個入口轉入 ▸ 營業時間：10:00-22:00 ▸ 貼心提醒：買東西之前去服務台可以拎一張「購物折扣卡 Central Card」，會享有商品5-10%的折扣，另外如果消費金額夠高，記得填寫退稅單VAT呀！

Central World是泰國第一百貨公司（KKday）

【水門市場 Platinum】

水門市場是曼谷最大成衣市場，也可以說是曼谷的「五分埔」，無論是衫、鞋、首飾、袋等通通都有，好適合來這方尋寶。

▸ 地址：North west corner of Petchaburi Rd. and Ratchprarop Rd. ▸ 交通： 1）乘BTS至Siam站，再搭乘的士去Ratchaprarop路，大約50銖 2）搭MRT至Ratchaprarop站，步行約15分鐘 ▸ 營業時間：10:00-21:00

水門市場是曼谷最大成衣市場（KKday）

看過這篇曼谷五日四夜規劃後，是否會想立即到曼谷自由行呢？小編建議大家依照自己的喜好與需求再安排安排！祝大家有個美好的曼谷之旅！

【本文獲「KKday」授權轉載。】