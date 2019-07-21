【台版大峽谷】新北林口水牛坑一日遊　體驗西部牛仔自然風光

台灣新北市林口區除了商場外，還有很多打卡值高又好玩的特色景點，色彩繽紛的彩虹柱、台版大峽谷都是近年網美必踩點的選項，拍出來的照片讓人有置身異國的感覺，且重點是兩個景點就在附近，可以安排一日遊。

「台版大峽谷」新北市林口水牛坑▼

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「林口水牛坑」又被稱為台版的美國大峽谷，一眼望去，整片黃漠峭壁，好像在邊境荒漠，當地人說，這景觀是早期失德商人盜採砂石造成的，假日若幸運，下午2點至4點間還可看到牛群出來放風吃草，但千萬不要因為覺得可愛就靠近牛群。

當天沒遇到牛，也別太失望，水牛坑是越野愛好者的練車場所，可以欣賞厲害的越野技巧，甚至還有新人會到此來拍攝異國風情的婚紗照。由於水牛坑地面較鬆軟、部分坡面較陡，建議穿着輕便、不怕髒的服裝。

林口水牛坑 地址：新北市林口區西部濱海公路625號 交通方式：建議開車前往；或搭乘F236公車到「林投厝」站下車，步行約5至10分鐘可抵達

下福里活動中心，全方位IG靚相產地▼

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沿西濱公路開車約9分鐘車程，就可以抵達下福里活動中心，它位在林口發電廠隔壁，52色彩虹高柱加上宮廟的曲線屋頂，是由西班牙建築師萊恩將東西思維融合而成。特色建築從不同角度拍，都有讓人眼睛一亮的驚豔，成為近年來許多網美拍照打卡的地點。

下福里活動中心 地點：新北市林口區下福里11鄰下福139-13號 交通方式：搭乘F237、F238、F239公車，在「李厝」站下車，步行約5分鐘即可抵達。

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