【日本名古屋】閨密遊必住TiffanyBlue超美房間　最平一人228港元

去度假旅行或者出差都少不了要住酒店，大部分人對酒店的要求多是環境乾淨、地點方便及價錢平，但對於女生們來說若果酒店房間有特別主題，可以打卡，就更完美。如位於名古屋的Daiwa Royal Hotel D－CITY，酒店特別以女生最愛的Tiffany Blue做主題，從裝潢到布置都選用薄荷綠色，而且性價比超高，絕對是閨密遊的理想選擇！

位於名古屋的Daiwa Royal Hotel D－CITY在2018年8月才開幕，據說酒店是以紐約為設計靈感，裝潢整體以白色、薄荷綠色做主調，房間色調夢幻，而且擺設精緻，令人感到非常舒適及充滿活力。記者在多個旅遊網查看酒店資料時，發現酒店的口碑不錯，在Agoda有8.9分，入住過的旅客都非常滿意房間清潔度、酒店位置等，而且酒店更有不少細心服務，如提供電動按摩儀器、大浴場、女性浴場設有Dyson風筒、高品質洗浴用品、免費打長途電話等等，重點是價錢不貴，標準雙人房價只須$456，平均一位$228，性價比超高！

↓↓↓按圖看Tiffany Blue色超美房間↓↓↓

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而酒店更設有女生專用樓層，主打粉紅色。

↓↓↓按圖看粉紅色房間↓↓↓

【INFO】



大和皇家酒店D-CITY - 名古屋納屋橋 (Daiwa Royal Hotel D-CITY Nagoya Nayabashi)

地址： 1 Chome-2-2-27 Sakae, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0008日本

電話：＋81 52-211-6186