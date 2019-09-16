【東京近郊】輕井澤4間高性價比住宿推介　5000円平住5星級新酒店

近年愈來愈多遊客喜歡到輕井澤渡假，當地一年四季都有不同的風景，秋天可以賞紅葉，冬天可賞雪景，更有不少大自然景點，如雲場池、千之瀑布等，亦有大型的王子outlet，是次為大家介紹輕井澤4間高性價比的住宿，最平一間人均只須5,000日圓，便可入住5星級新酒店，想到輕井澤遊玩，就要Bookmark定了！

【1】星野集團 BEB5 輕井澤



星野集團選址「日本避暑勝地」輕井澤開設新酒店「BEB5 輕井澤」，並於今年2月正式開業。新酒店主打年青人路線，更推出「支持年青人方案」，凡35歲以下人士可享優惠房價每晚16,000日圓（約港幣$1,111）入住，如果住三人房的話，每晚只須5,000（約港幣$360）便可以住到星野酒店並享五星級服務，CP值超高！

酒店內設有一個天然溫泉「星野溫泉 蜻蜓之湯」，只須付500日圓（約港幣$36）便可浸到，另外酒店有一個複合設施名為「TAMARIBA」，集庭園、咖啡店及圖書館於一身，旅客可以前往TAMABIRA野餐、圍住營火取暖，非常愜意！





【INFO】



星野リゾート BEB5軽井沢

地址：長野県北佐久郡軽井沢町星野

交通：JR「輕井澤」站坐的士或西武觀光巴士約15分鐘

網址：OFFICIAL SITE

「支持年青人方案」優惠

日期：2019年2月5日起（每天適用）

房價：每晚每間房連稅18,000円起

條件：入住時年齡為35歲或以下（Check-in時需出示年齡證明）

【2】Karuizawa Prince Hotel West（西王子酒店）



王子酒店在輕井澤設有多家分店，但性價比最高的要數西館（Karuizawa Prince Hotel West），雙人房一晚房價只須8,000日圓起（約$578），一人只須港幣$300便可入住4星級酒店，西館鄰近Outlet及滑雪場，接駁車車站是最多的一家分館，設計加入木系傢俱，用色柔和舒適，酒店地理位置方便，坐新幹線或經由高速公路均可到達。

+ 10 + 9 + 8

【INFO】



輕井澤王子大酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字矢ケ崎山

交通：「輕井澤站」南口搭乘免費搭駁車【啡色線】至「Hotel West 北玄關（ホテル ワエスト 北玄関, B-4）」或【綠色線】至「Hotel West 北玄關（ホテル ワエスト 北玄関, G-12）」

房價：雙人房8,000日圓起/晚

網址：Karuizawa Prince Hotel West





【3】輕井澤站前輕井澤莊 APA 酒店



如果想選擇交通方便而價錢又平的，推介位於輕井澤站旁邊的APA 酒店，在輕井澤站徒步2分鐘就到酒店，房間設計簡約，地理位置佳，離市區輕井澤王子購物廣場、王子飯店滑雪場等景點僅數步腳程，而且雙人房最平一晚只須港幣$586，CP值高！



【INFO】

輕井澤站前輕井澤莊 APA 酒店

地址：長野北佐久郡輕井澤町輕井澤1178-1135

交通：輕井澤站北口步行2分鐘

房價：雙人房港幣$586起/晚

網址： OFFICIAL SITE





【4】小木屋旅館 Cottage in Log Cabin



小木屋旅館是一間集住宿與燒肉店的民宿，旅館內的燒肉店在輕井澤非常有名，入住旅客可在晚上順道品嘗店內的高質燒肉。而旅館地理位置方便，距離輕井澤火車站約8分鐘路程，旅館亦設有免費接駁車服務，旅館設計溫馨，以木系材質設計，環境清幽。二人小屋最平只須港幣$704，性價比高。

+ 6 + 5 + 4

【INFO】



小木屋旅館 Cottage in Log Cabin

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町 3148-1 Nakakaruizawa

交通：輕井澤火車站步行8分鐘或乘旅館免費接駁車

房價：二人小屋港幣$704起/晚