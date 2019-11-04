【英國旅遊】愛丁堡自由行景點攻略　帶你玩盡《哈利波特》誕生地

愛丁堡是英國自治地區蘇格蘭的首都，以其悠久歷史的古老建築與文化底蘊深獲喜愛，風靡全世界的《哈利波特》便是在此誕生，不少電影與MV也曾取景於此。究竟愛丁堡自由行要怎麼規劃最能感受到它的魅力呢？特派員特地整理了愛丁堡的必去景點、美食推薦與交通教學，現在就跟著KKday的腳步走訪愛丁堡城堡、愛丁堡大學、舊城區等經典景點，再去品嚐道地蘇格蘭料理、造訪JR.羅琳當初寫作的咖啡廳，愛丁堡自由行親自感受這座古老城市的神秘氣息！

愛丁堡簡介

愛丁堡是蘇格蘭首都，有北方雅典的美稱。位在高緯度地區，天氣總是陰雨綿綿或是吹起大風，但又因靠海有暖風讓愛丁堡不至於和同緯度的地區有著刺骨的寒冷天氣。漫步在愛丁堡街上很難看到很現代的高樓大廈，取而代之的都是歷史悠久的古老建築，相當氣派與迷人！

充滿懷舊氣氛的皇家哩大道。（KKday授權使用）

或許大家對於愛丁堡很陌生，但這個擁有豐厚的文化底蘊，和保存完善的歷史建築，讓許多電影都前來這裡取景，我們一定曾在某一個時候在螢幕中看到愛丁堡這座美麗的城市。2006年的《達文西密碼》，女主角最後在羅斯林教堂解開一系列謎團；2011年的《情約一天》，男女主角漫步在愛丁堡街道的浪漫場景；以及大家最熟悉的就是周杰倫《明明就》這支MV也是在愛丁堡取景。J.K. Rowling也是在這裡撰寫《哈利波特》這部風靡全球的小說。因此有機會不妨前往這座充滿文藝氣息的古老城市，現在就跟著KKday的腳步一起逛這座神秘的城市吧！

大家最熟悉的就是周杰倫《明明就》這支MV也是在愛丁堡取景。（KKday授權使用）

#愛丁堡交通

愛丁堡市區不會太大，再加上觀光景點距離都不會太遠，除了海灘有點距離，其餘重要觀光景點基本上步行30分鐘以內都可以抵達。當然不想走路也可以搭乘公車，成人每趟1.7英鎊，上車投遞零錢即可。

愛丁堡巴士車票。（KKday授權使用）

#愛丁堡景點

愛丁堡城堡 Edinburgh Castle

愛丁堡城堡建造於火山岩的山丘上，海拔120公尺，四面都是懸崖與斜坡，讓城堡易守難攻，因此在6世紀就成為蘇格蘭皇室重要的堡壘。經歷了許多政治和軍事的爭鬥，歷史相當悠久，也因此城堡內充滿鬼魅風格，也流傳下來許多鬼故事，為城堡增添不少神秘又恐怖的色彩。建議大家在每年八月的時候前往，因為每年盛大的軍樂節，愛丁堡軍操表演（The Royal Edinburgh Military Tattoo）就舉辦在八月，地點就是愛丁堡城堡前的大廣場。

愛丁堡城堡歷史悠久，令世人對它的故事有很多聯想。（KKday授權使用）

地址︰Castlehill, Edinburgh EH1 2NG 開放時間︰09:30-17:00 門票︰18.50英鎊

愛丁堡軍操表演的氛圍都相當氣派！（KKday授權使用）

荷里口路德宮 Palace of Holyroodhouse

雖然荷里路德宮不如其他歐洲宮殿來的金碧輝煌，但也非常值得一逛的！荷里路德宮是由詹姆斯四世於1498所建。之前是蘇格蘭最有名的統治者：蘇格蘭瑪麗女王的居所，因此在參觀的時候可以透過導覽機回顧瑪麗女王不平凡的一生，和蘇格蘭的歷史。現在荷里路德宮則成為了英國女王夏季在蘇格蘭的行宮。除了有美麗的宮殿外，一旁的修道院、皇宮花園以及畫廊也值得一逛！

建築風格是精美的巴洛克式風格。（KKday授權使用）

地址︰Canongate, Edinburgh EH8 8DX 開放時間︰09:30-16:30 門票︰15英鎊

除了有美麗的宮殿外，一旁的修道院、皇宮花園以及畫廊也值得一逛！（KKday授權使用）

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#愛丁堡美食推薦

The Royal McGregor：道地蘇格蘭料理

在愛丁堡想吃道地蘇格蘭菜，那麼就可以選擇這家了！蘇格蘭最有名的一道菜就是Haggis Tower with Whisky Sauce（哈吉斯佐威士忌沾醬）了，哈吉斯就是以羊肉、內臟和紅洋蔥烹煮而成的國菜。假若不敢吃內臟的話，也可以選擇Steak & Ale Pie（牛肉啤酒派），牛肉被燉的軟嫩還帶點啤酒香。此外來到愛丁堡一定要來品嚐一下蘇格蘭引以為傲的威士忌，店家提供各種不同風味的威士忌供選擇，可以好好小酌一下。

哈吉斯佐威士忌沾醬（KKday授權使用）

地址︰154 High St, Edinburgh EH1 1QS 營業時間︰09:30-23:00

The Elephant House：J.K. Rowling寫作的咖啡廳

來自世界各地的哈利波特迷必須得朝聖的一家咖啡廳，因為它是J.K. Rowling撰寫哈利波特的神奇咖啡店。每次經過總是大排長龍，好不好吃見仁見智，但更多是要體驗一下這個魔法氛圍。

地址︰21 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EN 營業時間︰09:00-22:00

Oink： 烤豬漢堡

這家店算是來愛丁堡必吃的小吃之一。14個小時烤製的烤豬三文治原本只有在假日的農夫市集出現，但太多人喜愛，而開了實體店面讓更多人品嚐到！點餐過程類似subway，首先先選白麵包或燕麥麵包，接著選擇烤豬肉的份量，再來選擇醬料，這裡推薦愛丁堡必吃Haggis和蘋果醬這兩個組合，最後再加點香脆的豬皮。

14個小時烤製的烤豬，充滿誠意的美味烤豬漢堡。（KKday授權使用）

地址：34 Victoria St, Edinburgh EH1 2JW 營業時間：11:00-17:00

跟著KKday認識完了愛丁堡必去的景點之後，是不是也對這裡產生了一些好奇呢？ 愛丁堡自由行心動不如馬上行動吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】