【英國倫敦】八間英倫風味Afternoon Tea　凱特大愛的優雅環境

只要來到英國一定會想到「下午茶」,今天先介紹一下最方便吃到下午茶的倫敦餐廳或酒店。下午茶大概是最能代表英國人的了,如果你想體驗真正的英倫生活,英式下午茶是絕對不能錯過的選擇。KKday為你精選倫敦八大超人氣必試 英式下午茶 ,體驗英國王室、貴婦的生活,為你的英倫之旅留下特別的回憶。

1. 肯辛頓飯店 Town House at The Kensington Hotel

2018 年所推出的美女與野獸主題Tale As Old As Time 下午茶秒速售光,而2019年則推出了英國地標系列下午茶套餐。以歷史倫敦地標為靈感,如電話亭、大笨鐘、倫敦市摩天大樓聖瑪莉艾克斯30號及摘星塔等等。下午茶套餐包括大黃摩絲、檸檬凝乳餡餅及司康鬆餅等等。

Town House at The Kensington Hotel 地址:109-113 Queen’s Gate, Kensington, London SW7 5LP 電話:+44 20 7589 6300 價錢:每位 48 英鎊

2. The Goring Hotel

是一家隱藏在全英國地價最貴的住宅區(Belgravia), 也是離白金漢宮最近的一家酒店。不僅是五星級之外, 還是英國皇室御用認證(Royal Warrant)的酒店,連凱特王妃都愛呢。自1910年以來,提供的下午茶風格典雅,體現了對傳統的敬重精神。The Goring亦是倫敦唯一一間仍然由家族擁有和經營的豪華酒店。你可以在這享用精緻的手指三明治、自製烤餅和糕點,當然還有無與倫比的服務。 在夏季來的話,亦可以在花園裡享用下午茶,是個享受典型英式的餐飲體驗。

The Goring Hotel|訂位官網 地址:5 Beeston Pl, Westminster, London SW1W 0JW 電話:+44 20 7589 6300 價錢:每位49英鎊

3. Hotel Cafe Royal

Hotel Cafe Royal酒店的經典倫敦皇家茶園位於喧囂的皮卡迪利廣場(Piccadilly Circus)旁,是當地人的熱門休閒之地。 餐單經過精心策劃,代表了歷代下午茶的種種亮點,包括受倫敦地鐵啟發的傳統杏仁餅。 酒店與香氛品牌diptyque合作,提供以一系列品牌最受歡迎的皇牌香氣為主題的英式下午茶「diptyque Afternoon Tea」。套餐不但配一杯香檳,更可獲贈一個 70克的 diptyque 漿果香香氛蠟燭。

Hotel Cafe Royal 地址:10 Air St, Soho, London W1B 4DY 電話: +44 20 7406 3333 價錢:每位 60 英鎊,配 Laurent-Perrier NV 香檳一杯為每位 65 英鎊

4. Rosewood Art Tea

有人說英式下午茶是一種藝術,而Rosewood的主廚真的把藝術品融入了下午茶中。主廚精心的將五種不同的概念風格融入甜點中。如果你也是一個藝術愛好者,就不能錯過Rosewood的下午藝術茶了。 在美麗的「鏡室」餐廳內供應,每一道菜都受到安迪沃霍爾等藝術家和立體主義抽像派來制作而成。

Rosewood Art Tea 地址:252 High Holborn, London WC1V 7EN 電話: +44 20 7781 8888 價錢:每位 50 英鎊

5.The Chesterfield Mayfair

如果你帶著小朋友來到倫敦,又想找一間適合兒童的下午茶餐廳,那麼Chesterfield Mayfair的The Original Sweet Shop下午茶就是你的不二之選。既有糕點和蛋糕,亦有復古甜品店的美食,對於成年人和愛吃甜食的孩子來說都是不可缺少的。

當然,請一定要看一下Candyman所提供的復古甜品車。小朋友可以享用下午茶、奶昔,價格為21.50英鎊。成人(47英鎊)套餐則包一杯香檳、紅酒或Lanson香檳。The Original Sweet Shop下午茶則有花茶、咖啡或熱巧克力。

The Chesterfield Mayfair 地址:35 Charles Street, Mayfair, London, W1J 5EB 電話: +44 20 7491 2622

6. Fortnum & Mason

自1707年以來,仍然是最好的下午茶之一。Fortnum&Mason的下午茶絕對不會令你失望。以百貨公司模式經營,共有四層樓,不僅有賣茶葉、各式經典英式茶具、香氛、果醬,更有下午茶餐廳。 超過三百年的歷史,加上深受伊莉莎白女王愛戴,更是經過皇室認證的愛用品牌,因此讓F&M聲名大噪。 來喝下午茶建議要預約比較保險,不然很有可能吃不到的。下午茶架上的餐點都可以再refill,蛋糕、司康、三明治都可以,吃得下可以再跟服務生要求。

Fortnum & Mason 地址:181 Piccadilly, St. James’s, London W1A 1ER 電話:+44 20 7734 8040 價錢:每位 48 英鎊

7. Corinthia Hotel London

Corinthia Hotel London位於倫敦眼(London Eye)、大笨鐘(Big Ben)與特拉法加廣場(Trafalgar Square)等熱鬧景點附近,但在眾多人群往來的區域中,靜靜地矗立在街角,一點也不被這繁華世界所影響。大堂天窗掛上了一盞名為「滿月」的水晶吊燈,包含了 1,001 顆水晶,有顆紅色水晶位於吊燈中央。在高雅的吊燈下,客人可在陽光滿灑的下午享受英式下午茶。如果你想要最英倫的下午茶可說是非它莫屬了!下午茶始於古董香檳推車推到你的桌子旁。可能不少人都會吃不完下午茶套餐裡的三明治,但幸運的是,服務員還會幫你打包好。

Corinthia Hotel London 地址:Whitehall Pl, Westminster, London SW1A 2BD 電話:+44 20 7930 8181 價錢:每位 45 英鎊

8. Sketch

Sketch 的裝潢設計非常時髦新潮,是一間打卡一流的餐廳!入口進來到每一間的裝潢都有不同的風格,少女心滿滿!粉紅色是店裡的特色,所以從牆面到內部裝潢及店員服裝,都是粉紅色的!座位是精緻的扇形椅子和豪華長椅,由英國品牌Caverswall與David Shrigley合作定製的陶瓷餐具,是少女們的必去之地!

Sketch 地址:9 Conduit St, Mayfair, London W1S 2XG 電話:+44 20 7659 4500 價錢:每位 58 英鎊

英式下午茶 小秘密: 1. 當地下午茶set都是以單人費用計算。 2. 一般所有的酒店下午茶都是預約制,需要提前進行預約可以通過網絡,電話等方式。而大多餐廳都可以在 BookATable 網站訂位,方便快捷! 3. 下午茶的三文治,小糕點可以都免費添,無限續都可以。只要你吃得到,當服務員過來問你還需不需要的時候,你可以說還要一盤三文治或者哪幾個特別好吃的再拿幾個。 4. 基本上去食下午茶,最好在穿著上有點講究,千萬不要穿運動鞋運動衫,不能穿短褲、露腳趾的鞋。

【本文獲「KKday」授權轉載。】