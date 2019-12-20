全台灣十大最高人氣必逛夜市排行榜 第一位竟然唔係士林夜市 ?

說到去台灣旅行，「去夜市掃街」絕對是必備行程！不管是外國遊客，還是台灣人，夜市文化總是有莫名的吸引力，加上各縣市都有自己的特色夜市，要體驗在地人情味，去一趟夜市絕對是不二法門。

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出2019年7月3日至2019年9月30日全台討論度最高的夜市，配合經濟部針對自由行旅客補助200元夜市抵用券，這樣的小確幸來得好又來得巧，外出旅遊的朋友們，心動不如馬上行動，趕緊到夜市大拆一餐、暢遊一整晚吧！

十、台南大東夜市

身為台南三大夜市之一，大東夜市也是不少遊客激推的必訪夜市，因為營業時間為平日（每週一、二、五），外地遊客相對來說較少，攤位規劃也不錯，比起其他人迫人的假日夜市，相對來說好行得多。唯一美中不足的地方就是，目前大東夜市還沒有規劃汽車停車場，也無法使用今年發行的夜市抵用券喔！

身為台南三大夜市之一，大東夜市也是不少遊客激推的必訪夜市（IG: johnneil1022）

九、宜蘭東門夜市

雖然宜蘭東門夜市名聲不及羅東夜市，但偷偷問過宜蘭在地朋友，他們絕對首推東門夜市！一開口就講不完的美食，就可以知道絕非浪得虛名，而且價格也是親民到不行，吃一輪下來肚子保證撐到爆。而宜蘭東門夜市除了能使用夜市抵用券外，宜蘭市更加碼，只要在東門夜市指定攤商消費合照，就能參加抽獎活動。

雖然名聲沒有羅東夜市響亮，但偷偷問過宜蘭在地朋友，絕對首推東門夜市！（IG: yoyo_shen0522）

八、嘉義文化路夜市

嘉義路文化夜市絕對是「紅到海外」的代表，Netflix《世界小吃》亞洲篇，就找上林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯及阿娥豆花，周邊其他小吃店家，一到用餐時間幾乎也都是迫滿人潮啦！以嘉義火車站為中心，周邊還有服飾店、戲院，想消磨時間，也可以逛上好幾個小時。另外嘉義文化路夜市能夠使用政府發放的抵用券，可別忘了使用！

嘉義路文化夜市絕對是「紅到海外」的代表（IG: annechenisyourfriend）

按圖看其餘七大台灣必去夜市▼

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全台十大話題夜市！「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠（DailyView授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台話題夜市TOP 10』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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