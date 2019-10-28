【街頭美食鬥士2】白種元推介台北4大隱世小店　必試足料牛三寶麵

台北的美食多不勝數，但遊客可能只認識名氣最高的數間餐廳，例如說起滷肉飯就會立刻想起「金峰魯肉飯」，說到牛肉麵就聯想到永康街。日前，由韓國知名廚師及企業家白種元主持的美食節目《街頭美食鬥士2》最新一集去到台北，到訪了很多當地人推介的小店，《香港01》旅遊頻道記者整理了當中四間餐廳，下次去台北旅遊不妨參考看看！

【1】吳家牛肉麵 —— 足料牛三寶麵

位於北投的「吳家牛肉麵」，是當地的老字號麵店。小店主打紅燒湯底，湯底濃郁，味道較清燉湯底重，但不會過鹹。麵條則可選擇細麵、粗麵，更可以轉為南瓜麵，十分特別。

招牌除了半筋半肉麵外，節目中白種元點的牛三寶麵亦是人氣之選。牛三寶即是牛腱、金錢肚和牛筋，全部都非常大塊，用料十足。網友表示雖然牛肉口感偏硬，但不會韌口，配上桌上的辣椒及酸菜，味道出色。

吳家牛肉麵 地址：台北市北投區中央北路一段224號 營業時間：13:00 – 00:00 *店家會在Facebook公布每週休息日 Facebook：吳家牛肉麵

【2】五燈獎豬腳飯 —— 軟嫩豬腳滷肉飯

「五燈獎豬腳飯」是台北三重區四大滷肉飯之一，是當地的人氣滷肉飯小店。由於老闆娘曾經參加台灣歌唱比賽「五燈獎」，因此餐廳取名「五燈獎豬腳飯」。

餐廳採自助式點餐，拿餐盤後可點選小菜和湯，再選擇豬腳加白飯或滷肉飯，節目中白種元選擇了滷肉飯。滷肉選用了豬前腿肉粒，不少網友都大讚口感軟嫩，入口即化，並認為膠質頗為豐富，不會過分油膩。

五燈獎豬腳飯正義北路店 地址：新北市三重區正義北路38號 營業時間：星期一至日09:00 – 21:30 自強店 地址：新北市三重區自強路一段119號 營業時間：10:00 – 21:30

【3】阿桑蚵仔麵線 —— 大粒蠔仔

店舖位置並不起眼的「阿桑蚵仔麵線」，是開店超過40年的老店，為當地人才知道的隱世小店，只賣大腸蚵仔麵線一樣美食。不少網友都表示麵線味道鮮美，配料豐富，同時認為蚵仔（蠔仔）鮮甜，大腸口感較有嚼頭。但麵線整體味道較重，可能不太適合口味較淡的朋友。另外，網友大力推薦配上店家自製的辣椒醬食用，味道更加出色。

吃完大腸蚵仔麵線，不妨到隔壁的「佳鑫金桔檸檬」及「黃家香腸」試試金桔檸檬汁和台式香腸。許多網友大讚檸檬汁的調配比例恰當，完全不會過酸，而大部分由瘦肉做成的烤香腸，外皮香脆，味道惹味，因此經常大排長龍。

阿桑蚵仔麵線 地址：台北市中正區泉州街32-2號 營業時間：11:00 – 19:00（星期二休息）

【4】台南林無刺虱目魚 —— 澎湃虱目魚蓋飯

虱目魚是台南的特產，但因為魚刺非常多，吃起來有些不便，但這間小店的老闆將魚刺逐條拔起，非常細心，但可能沒有挑到非常乾淨，進食時要小心。，進食時要小心。

節目中白種元點的這碗虱目魚蓋飯，滿滿的魚肉完全把白飯蓋住，非常足料。肉質滑嫩肥美，加入豆豉煮過後十分入味，佐以店家特製的生辣椒，獲得不少網友好評。