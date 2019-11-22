韓國住宿｜首爾弘大4間民宿推介　一人$300內連獨立洗手間包早餐

去韓國旅行，除了明洞和東大門外，弘大亦是一個不錯的住宿地點。弘大交通方便，有機場地鐵可以直達仁川國際機場，而且有各種特色café、風格服裝店、飾品店、各類餐廳及酒吧等，周末更有街頭表演，非常熱鬧。《香港01》旅遊頻道記者整理了4間鄰近弘大地鐵站的精品民宿，全部裝修都非常精緻，同時提供早餐，CP值極高！

【1】Baroato 2號店 —— 溫馨工業風

民宿由幾位韓國室內設計師投資並親自設計，雖然1號店和2號店同樣走特色工業風，但2號店使用大量木材搭配，風格較溫馨明亮。

民宿提供的早餐款式每天不同，包括一包飲料、麵包或三文治和一種水果，每天早上8時半左右就會掛在房間門口，如果不需要的話可以提前告知工作人員。

民宿鄰近首爾地鐵弘大站，步行約7分鐘即可到達，附近還有便利店GS25和7-11，位置非常便利。

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Baroato 2號店 地址： 首爾市麻浦區東橋路25街26-14（서울특별시 마포구 동교로25길 26-14） 交通：首爾地鐵弘大入口站2號出口步行約7分鐘 價錢：一人約290港元/晚起

【2】Neat House —— 溫馨居家風

民宿共有2層，走北歐簡約風格，房間的裝修亦非常溫馨，顏色走溫暖色調，給予住客一種家的感覺，讓人放鬆。

民宿共有8間房間，除了雙人房外，也有適合家庭或三五知己入住的三人房及四人房。每間房間都使用電子密碼鎖，密碼於住客入住時重新設定。

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Neat House 地址：首爾麻浦區西橋洞375-42（서울특별시 마포구양화로15안길7） 交通：首爾地鐵弘大入口站1號出口步行約10分鐘 價錢：一人約200港元/晚起

【3】Hi Jun Guesthouse —— 鄰近大型超市

民宿座落於弘大區隔壁的望遠洞，位於首爾地鐵望遠站和合井站之間，步行到弘大只需約15分鐘，而且鄰近大型超市Homeplus，非常適合到超市搜購手信的朋友。

民宿每天提供不同的早餐，有水果、麵包或三文治和果汁。如果想在外面吃早餐的話，附近亦有非常多漂亮的咖啡廳，可以邊用餐邊打卡拍照。

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Hi Jun Guesthouse 地址：首爾特別市麻浦區東橋路105號（서울특별시 마포구 동교로 105） 交通：首爾地鐵望遠站1號出口步行5分鐘 價錢：一人約170港元/晚起

【4】Most Stay Guesthouse —— 旺中帶靜

民宿外觀以藍白色為主調，共有3層，提供多種房型，包括二人房、三人房、家庭房等。

房間裝修走溫馨風格，每間房都是用電子密碼鎖，入住時由住客設定。早餐亦設於這區，時段為7時半至10時，會提供簡單的麵包、果醬、咖啡、牛奶或果汁。

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