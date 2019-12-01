【深圳福田】平歎順德粥底火鍋　「四神」粥底淥肥牛豬潤夠養生

早在11月頭，其實已悄悄迎來了立冬，直到最近夜晚起風的頻率才越來越高。寒風一刮，肚就會不期然地打鼓，想打暖笠笠的邊爐！有了過節的藉口，思慮再三，我們決定北上向粥底火鍋發出合體邀請！而在深圳，好味的粥底火鍋店真的不多，第一間想起定要必試的就是「香爪爪炭火粥底火鍋」。 去會一會這家「好吃不貴，但很花心」的香爪爪，每人只需帶着幾十蚊人仔的Budget。這家把順德粥底火鍋和川菜都做得同樣好吃的店，每人得一個胃，到底叫人點揀？

四神粥底

香爪爪的粥底都比別的店多花款。用雞骨、豬骨熬就上湯，另外還加了薏米、蓮子、茯苓、淮山…而這般足料的四神湯鍋底，大煲卻只盛惠25蚊人仔！

牛肉加蛋

每個打邊爐的人，牛肉都幾乎是他們要奉為上座的「正房」。吊龍、牛展、肥牛…這裡的牛各個部位都有各自的姿色。想學壽喜燒一樣加雞蛋的話，一隻兩蚊人仔。將蛋液打散攪勻，牛肉立即就塗上了一層油亮的色澤。（雖然小編也不肯定它的存在究竟讓牛肉嫩了多少）肥牛入鍋中，淥約10秒就要撈起。這個時候的肉質剛剛斷生，正是嫩到欠吃的時刻。

因為用粥做湯底的關係，牛肉的表層仿佛鍍了一層濕滑的膜，嫩滑而帶有米香。但讓牛肉從100分升到120分封神的，還是這店家自製的醬料。滿溢著橙光的辣椒醬，一滴即可奪魂。

+ 5 + 4 + 3

粉腸+豬潤

食完牛肉，不能錯過這裡的粉腸和豬肝。淥30秒，不能再久。再耐一點，粉腸就不脆、豬潤就不嫩了。內臟獨特的異香和口感，總是讓人欲罷不能。與略帶粘稠的粥底一起送入口中，正！粉腸和豬肝還可以一起叫雙拼。

收尾小菜

廣東式邊爐，冇菜等如白食。最後，勝瓜、油炸鬼、枸杞葉一齊壓軸，搜刮掉腹中的油膩，順便也搜刮掉罪惡！

廣東式邊爐，冇菜等如白食。最後，勝瓜、油炸鬼、枸杞葉一齊壓軸，搜刮掉腹中的油膩，順便也搜刮掉罪惡（食妞授權使用）

炒粉無敵

比起粥底火鍋，店裡更吸引的還有這味「老友炒粉」！堆滿了豬肉、豆豉、包菜、番茄、臭酸筍，誠意爆燈的炒粉，散發出攝人心魄的「臭香」！又酸又辣又臭，卻就是開胃！再加點辣椒醬，輕鬆飛登小編心中的「炒粉絕頂」。

另外還試食了「麻辣腦花」、「招牌香爪爪」、「幹煸牛胸油」，每一道小編都愛，香到蒜苗、豆豉、幹辣椒等配料全能吃。這一刻，小編終於承認了自己的花心…幸好這家店就開在宵夜獸聚集的梅林！

+ 3 + 2

香爪爪店面（食妞授權使用）

香爪爪 人均消費： 70元人民幣 電話： 13592730985 營業時間：11:30-14:00 ，18:00-次日02:00 地址：深圳市福田區越華路18-7號

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