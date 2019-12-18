【關西聖誕2019】盤點大阪兵庫聖誕景點　必去燈飾仲有滑雪與溫泉

日本的四季分明，送走紅葉後便迎來了純白色的冬季，令人十分期待。日本各地都會趁着這個限定季節舉辦冬季的活動，現在為大家送上大阪不同的慶典或活動，讓大家過一個難忘的「冬冰冰」假期！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

大阪冬日慶典和活動

一、大阪光之文藝復興2019

小燈泡會根據音樂而變化顏色。（大阪光之文藝復興2019官網）

中之島是大阪的象徵，因此便特別選址這裏和大家一起度過嚴寒。中之島上的中央公會堂和中之島圖書館是聞名的重要文化財產，冬季時投影機將會把色彩繽紛的燈光投射到建築物的外牆上表達出不同的圖案和信息，成為了光影藝術表演的最佳舞台。除了建築物，大街上的大樹當然也會加入這個盛大的光影表演，長達150m的櫸樹並木道將會繞上小燈泡，它們會根據音樂而變化顏色，就像躍動的舞者在表演，很有動感。

+ 2

日期：2019年12月14日 — 12月25日 時間：17:00–22:00 地點：大阪市役所周邊至中之島公園 官方網站（日文）：https://www.hikari-kyoen.com/renaissance/

二、琵琶湖VALLEY（滋賀）

滑雪場以中級滑道為主，亦設有初阪、高級滑道和兒童樂園。（琵琶湖VALLEY官網）

雖然大阪不是滑雪勝地，不過並不代表不能暢快享受冬季運動的樂趣，琵琶湖VALLEY所處地段極佳，與關西國際機場的距離很短，因此受到了大阪、京都的旅客歡迎。滑雪場以中級滑道為主，亦設有初阪、高級滑道和兒童樂園，雪橇、雪盤、鏟雪用具等更可以免費租借！除了體驗到雪地的樂趣之外，更可以欣賞到壯麗的琵琶湖美麗風光，是滑雪一日遊的好地方。

+ 2

營業日期：2019年12月21日 — 2020年3月22日 地點：〒520–0514滋賀県大津市木戸1547–1 開放時間：8:30 — 16:30 官方網站（日文）：http://www.biwako-valley.com/

三、2019大阪光の饗宴（御堂筋）

大阪每年都會舉行充滿驚喜的「光の饗宴」。（活動官方網站圖片）

大阪作為日本著名的旅遊城市，在充滿熱鬧氣氛的冬日期間當然也會為遠道而來的訪客們帶來巨大的驚喜，令各位可以好好在大阪享受一個美麗的聖誕節。大阪每年都會舉行充滿驚喜的「光の饗宴」，率先為大家介紹的冬日第一炮便是「御堂筋點燈盛宴」，御堂筋是大阪的象徵性大街，從梅田一直伸延至難波，長達4公里的繁華街道將會被燈光滿滿地包圍着，呈現出璀燦的美景。

+ 3 + 2

日期：2019年11月4日 — 12月31日 地點：大阪御堂筋 官方網站（日文）：https://www.hikari-kyoen.com/midosuji/

四、枚方公園光之遊樂園

+ 2

每年的冬季枚方公園都會受到了大家的歡迎，美麗的光芒將會在晚間上演，籠罩整座遊樂園。公園本年度的主題為「光之遊樂園～Time Travel Fantasy～」燈籠嘉年華廣場的半空垂吊著點點燈光，高高低低的就像把天燈瞬間凝住。冬日佳期當然不少得大餐，園內特別推出了限定的透光珍珠奶茶、透光棉花糖等小食。

日期：2019年11月3日 — 2020年3月1日 地點：枚方市枚方公園町1–1 官方網站（日文）：http://www.hirakatapark.co.jp/illumination/

當地附近著名溫泉

一、有馬溫泉（兵庫）

有馬溫泉的泉質分做了含鐵的鹽化物泉、含鐳的放射能泉和含碳酸的碳酸氫鹽泉三種。（有馬溫泉官網）

有馬溫泉與草津溫泉、下呂溫泉並列為日本三大名泉之一，位於紅葉谷山峽之中，環境自然清幽，就連舒明天皇和孝德天皇也曾分別於631年和647年到訪此地，有馬溫泉的泉質分做了含鐵的鹽化物泉、含鐳的放射能泉和含碳酸的碳酸氫鹽泉三種，適合不同的喜好。

二、城崎溫泉（兵庫）

平靜的河川兩旁都是古色古香的溫泉旅館。（ 城崎溫泉觀光協會官方網站）

城崎温泉是古時文學家十分熱愛的溫泉，在米芝蓮景點中獲得兩顆星，平靜的河川兩旁都是古色古香的溫泉旅館，兩旁會有小橋連接，散發着傳統日式風情，入夜後更會點上燈光，就像回到古時的日本，春季時更會沿河盛開櫻花，訪客們可以穿着浴衣到室外的七個浴池浸浴。

冬季推介料理

一、燒烤

冬季冬冰冰的時候，便燃起了食燒烤的欲望！（資料圖片）

冬季冬冰冰的時候，便燃起了食燒烤的欲望！鶴橋地區是大阪韓國烤肉的發源地，彷徘一出地鐵便嗅到了燒肉的味道，當地充斥着各式各樣的燒肉店。無論是平民化燒肉、還是神戶牛、近江牛、宮崎牛，甚至A5黑毛和牛的高級肉質都能嚐到，不妨在夜間到訪感受大阪的熱鬧！

二、大阪燒

大阪燒是當地的著名名物。（資料圖片）

大阪燒是當地的著名名物，是由多種材料擺放在鐵板上燒成的一份份餅狀料理，不同店鋪有自家的特色材料和醬汁，是十分多變的料理。嚴寒時聽到師傅們煎餅時的滋滋聲實在非常療癒，是冬季推介的料理。

內容提供：是日日本

作者Instagram：japlanhk

作者Twitter：@Japlanhk

作者個人網站：https://medium.com/是日日本

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「大阪的冬日慶典」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）