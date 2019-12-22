盤點6大台灣特色溫泉景點！烏來夠輕奢、關子嶺泥漿溫泉最治癒

香港濕濕冷冷的天氣令人勁想浸溫泉，浸入暖笠笠的溫泉裡，成身暖晒勁Relax！遍佈全台的豐沛地熱讓台灣從北到南都有豐富的溫泉資源，從大眾池到溫泉風呂一應俱全，KLOOK精選六個特殊溫泉行程，不論你是喜歡在山林雲霧圍繞中浸溫泉、或是喜歡文青藝術風格，都能找到滿足自己喜好的溫泉行程。

1. 仙女系：宜蘭太平山鳩之澤溫泉

如果偏好森林風，喜歡在幽谷中襯着霧氣的空靈氛圍，可以到宜蘭的「鳩之澤溫泉」體驗一下。長年被翠綠的森林樹木和煙霧環繞的「鳩之澤溫泉」位於位於宜蘭大同鄉的太平山上，周遭被山林圍繞，令露天的鳩之澤溫泉就像是個秘境般等人去發現；在青翠簇擁與雲霧迷繞之下，將全身浸泡在清澈的熱湯之中，彷彿置身於仙境之中。太平山上擁有自然林、溫泉和高山湖泊等多樣景觀風貌，浸完溫泉的旅客還可以去太平山的步道散步，享受芬多精的洗禮。

如果偏好森林風，喜歡在幽谷中襯著霧氣的空靈氛圍，可以到「鳩之澤溫泉」體驗一下。（IG@dennis651223）

2. 文藝系：宜蘭礁溪蔥澡藝術湯屋

還停留在擁擠昏暗的澡堂印象？同樣位於宜蘭，最近人氣爆棚的「蔥澡湯屋」可是要顛覆旅客的想像。「蔥澡」的命名由來是因為宜蘭名產是「蔥」，也就是「沖澡」的諧音；前身是近40年的日式溫泉旅社，經過重新翻修裝潢，明亮的白瓷磚加上充滿幽默巧思的藝術牆面，像是充滿了河馬彩繪的「河馬浴場」，或是像有許多落葉掉落的「蔥鬱白湯」，極具風格的藝術湯屋一轉眼變成網紅打卡熱點，也讓浸溫泉這件事變得文藝了起來。

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3. 輕奢系：新北市馥蘭朵烏來湯屋

偶而放縱自己、寵幸自己一下！位於烏來的馥蘭朵湯屋遠近馳名，更曾被吳宇森導演相中、攜手木村拓哉來此拍攝台灣形象廣告「Time For Taiwan」；走進馥蘭朵，古樸的石板和木頭裝潢搭配着柔和的音樂，氣氛令人放鬆。

可以在馥蘭朵的大浴場享受露天溫泉體驗，極佳的視野讓身體和山川一同呼吸放鬆，還能以蓊鬱的山谷丶蜿蜒的溪流為背景拍出具時尚感的靚相。如果想要一個人的空間，可以選擇石頭砌成的獨立湯室，搭配超大觀景窗戶可以一邊浸溫泉一邊看風景。

4. 自然系：台南關子嶺泥漿溫泉

關子嶺溫泉是全台少見的泥漿溫泉，泉水從地層的石縫中流出，帶有微小泥粒，所以又有「黑色溫泉」的稱號，富含天然礦物質。只要踏進溫熱滑膩的泥泉中，看着冒着白霧的泉水，緊繃的肩頸和肌肉也慢慢獲得放鬆，到關子嶺泡溫泉還能遠眺烏山頭水庫，山色交映彷彿投入在大自然的懷抱，喜歡親近大自然的朋友千萬不能錯過。

5. 復古懷舊系：少帥禪園 - 台北北投張學良幽禁舊居

昔日的台北北投張學良幽禁舊居——少帥禪園建於1920年代，雖然距離台北市中心不遠，但就像秘境一般隱身在山腳邊林蔭間。除能遠眺觀音山和關渡平原外，更像走入時光隧道般回到過去舊時代，感受濃濃的復古日式風情；來少帥禪居除了可以享美食品好茶外，還能享受泡足湯或是獨立湯屋，少帥禪園的溫泉屬於白磺溫泉，又俗稱「美人湯」，可以讓膚質滑嫩，獨立湯屋的窗外還能遠望觀音山，在熱氣氤氳下讓身心都沈澱下來。

6. 海景系：舊金山總督溫泉

如果你喜歡遼闊的海景，不妨來新北市的舊金山總督溫泉走走，舊金山總督溫泉位於舊有金山海水浴場附近，加上原為日據時期總督使用的溫泉招待所，是其命名由來。舊金山總督溫泉環境維護得極好，加上是北部少見的海水溫泉，相當受到內行泡湯旅客的喜愛；四樓的觀海溫泉風呂更是少數可一邊泡湯一邊欣賞海景的地點，可以在這裡享受都市中難得的寧靜與海天一色。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】