2020台北遠百信義A13新商場8大美食推介　必試港元330頂級Buffet

2020年準備到台北快閃旅行的話，必定要到信義區新開幕的遠百信義A13新商場走一轉，場內除了有台灣首間LEGO專門店、頂級戲院MUVIE CINEMAS、美妝、生活用品等，更有高達約60家美食名店，想知場內有甚麼必吃必買？即看內文吧！

必食一：世界冠軍@吳寶春麥方店

台北第二家吳寶春麥方店將以「尖叫的麵包」為主題，正式進駐遠百信義A13。（圖片來源：FB@吳寶春麥方店）

曾以「荔枝玫瑰」麵包、「酒釀桂圓」麵包兩度勝出「世界麵包大師賽」的吳寶春，出品向有保證，是次新店以「尖叫的麵包」為主題，推出10款風格較前衛的「尖叫麵包」，作為麵包控一定要試！

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必食二：亞洲最佳咖啡＠Fika Fika Cafe

今年入選亞洲最佳50大咖啡廳的「Fika Fika Cafe」選址遠百信義A13開設首間百貨分店。（圖片來源：FB@Fika Fika Cafe）

2019年入選亞洲50大咖啡廳的Fika Fika Cafe，創辦人更曾榮獲北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍，咖啡出品有保證！是次店舖選址信義A13開設分店，主打簡約潔白的北歐風格，除咖啡也推出甜點、輕食及雪糕等。FIKA FIKA遠百信義A13店同步推出多款獨家飲品，包括「泥煤氣泡飲」、「波本威士忌烤布蕾奇諾」，另外咖啡霜淇淋也是不容錯過的獨家商品。

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必食三：頂級日式Buffet@旭集

旭集主打頂級日式Buffet，餐廳劃分成9大主題餐區，每一區都像一間獨立小店，供應多款新鮮海鮮以及高級日式料理，如：和牛、炭烤鰻魚、松葉蟹、新鮮握壽司、刺身及海鮮等任食，最平台幣$1290，即港元$330便可吃到，由於餐廳極具人氣，建議事先訂位。

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價格： 午餐｜11:30-14:00 平日周一至五 NT1290；周末、例假日 NT1590； 下午茶｜14:30-16:30 平日周一至五 NT990；周末、例假日 NT1290； 晚餐｜17:30-21:30 平日周一至五 NT1590；周末、例假日 NT1890 訂位專線：02-8780-3366 備註：另加10%服務費

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