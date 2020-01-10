【沖繩冬天】一次旅行睇哂燈飾和櫻花！　沖繩不只陽光與海灘

編按：沖繩是香港人放假喜歡去旅行的地方之一，每年都有不同的季節限定活動，且看下文作者分享沖繩的冬日慶典活動。

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日本的四季分明，送走紅葉後便迎來了純白色的冬季，令人十分期待。日本各地都會趁着這個限定季節舉辦冬季的活動，現在為大家送上沖繩不同的慶典或活動，讓大家過一個難忘的「冬」冰冰假期！

日本各地都會趁着這個限定季節舉辦冬季的活動，現在為大家送上沖繩不同的慶典或活動，讓大家過一個難忘的冬冰冰假期！（visitokinawa.jp）

沖繩冬日慶典和活動

一、星塵幻想曲

「星塵幻想曲」是沖繩縣內規模最大的點燈活動，這次更是20周年的特別日子。（活動官方網站圖片）

雖然沖繩以陽光與海灘而聞名，不過聖誕也是神奇地可以欣賞到燈飾！「星塵幻想曲」是沖繩縣內規模最大的點燈活動，這次更是20周年的特別日子。寬廣的腹地被燈飾圍繞着。被柔和的同色燈光點綴的花園泳池、五彩繽紛光芒閃爍的海灘泳池等，每個區域各有各的樂趣與魅力。現場表演等各式活動也會舉辦。

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+ 6 + 5 + 4

日期：2019年11月1日 — 2020年2月14日 時間：17:30至23:00 地點：Kanucha Resort 〒905–2263 沖縄県名護市字安部156–2 官方網站（日文）：https://www.kanucha.jp/feature/stafan

二、櫻花祭

本部八重岳櫻花祭。（www.visitokinawa.jp）

沖繩的櫻花是日本最早盛開的地方，四處都可以欣賞到桃紅色的櫻花，包括了本部八重岳櫻花祭、名護櫻花祭、今歸仁城櫻花祭、八重瀨櫻花祭，其中今歸仁城櫻花祭更可以賞夜櫻。除了櫻花，沖繩各處都會舉辦沖繩花卉嘉年華2019，讓花朵包圍整個沖繩。

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+ 3 + 2

日期：每年1月中旬至2月上旬 官方網站：https://www.visitokinawa.jp/events?lang=zh-hant

三、讀谷陶器嘉年華

讀谷陶器嘉年華是由讀谷村內30座以上窯場聯合參與的讀谷陶器市集，將有來自縣內外的陶器愛好者聚集一堂，一次過欣賞各式各樣的陶器作品。（Okinawa Convention & Visitors Bureau網站）

讀谷陶器嘉年華是由讀谷村內30座以上窯場聯合參與的讀谷陶器市集，將有來自縣內外的陶器愛好者聚集一堂，一次過欣賞各式各樣的陶器作品。從筷架等的小東西以至沖繩風獅爺（SHISA）等大型擺飾都可以欣賞得到，大部分更可以特惠價錢就能帶回家。

日期：每年2月最尾的星期六、日 時間：10: 00至19:00 地點：沖縄県読谷村喜名2346–11 官方網站（日文）：http://www.kyouhan-y.com/yachimunichi.html

冬季推介料理

一、沖繩之酒「泡盛」

花上3年以上熟成的泡盛稱作「古酒」，儲藏年數愈長熟成度愈高，更能享受其芳醇的香氣及圓潤的口感。（Okinawa Convention & Visitors Bureau網站）

泡盛是從王朝時代持續至今的蒸餾酒，作法是將蒸過的米（通常為泰國米）與使用黑麴菌作成的米麴，加入水與酵母菌發酵而成。 花上3年以上熟成的泡盛稱作「古酒」，儲藏年數愈長熟成度愈高，更能享受其芳醇的香氣及圓潤的口感。

二、鮪魚

四面環海的沖繩當然不乏新鮮的海鮮料理，其中最推薦的就是鮪魚，漁獲量高居日本第3位。（Okinawa Convention & Visitors Bureau網站）

四面環海的沖繩當然不乏新鮮的海鮮料理，其中最推薦的就是鮪魚，漁獲量高居日本第3位。 此外，在日本可以捕獲到的4種鮪魚（本鮪魚・黃鰭鮪・目鉢鮪・鬢長鮪），全部都可以在沖繩捕獲到。漁獲上船後便直接出貨至市場，因此可以吃到富含美味及營養的狀態的鮪魚肉。

三、沖繩麵

據說沖繩麵1天約有15萬 — 16萬份的消費量，是沖繩人的靈魂食物。（Okinawa Convention & Visitors Bureau網站）

據說沖繩麵光是一天，便有15萬至16萬份的消費量，是沖繩人的靈魂食物。而且沖繩麵並無使用蕎麥粉，而是使用小麥粉所作成。麵的顏色、粗細、捲的程度，都根據地區而有所不同。 湯頭以混合豬骨及柴魚高湯，再使用鹽調味的湯為主流。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「沖繩的冬日慶典」​】

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