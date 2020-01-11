【奈良冬天推介】要整座山燒光的若草山慶典　這兩種水果不容錯過

編按﹕奈良作為近年大熱的旅遊景點，其自然及文化的結合，展示旅行也可以很多樣化！今次，為大家介紹奈良的冬日慶典及玩樂攻略，了解不一樣的日本面貌！

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日本的四季分明，送走紅葉後便迎來了純白色的冬季，令人十分期待。日本各地都會趁着這個限定季節舉辦冬季的活動，現在為大家送上奈良不同的慶典或活動，讓大家過一個難忘的「凍冰冰」假期！

奈良冬日慶典和活動

一、若草山燒山

若草山燒山祭。（維基百科／名古屋太郎）

熊熊烈火未必會釋放二噁英，反而是生生不息的助燃劑，說的便是若草山燒山。奈良的「燒山節」會把整座山都燒掉，通常在成人節的前一天舉辦。屆時，奈良市內的霓虹燈都將熄滅，令烈火的光芒更加震撼，在春日大社點燃聖火後，僧人們會將聖火送至山麓的小神社，接着由興福寺、東大寺、春日大社的人點火，隨後更會發放200發煙花，火勢將會持續30多分鐘。

日期：1月的第四個週六 地點：奈良市春日野町若草山 官方網站：https://narashikanko.or.jp/tw/feature/seasons/

二、洞川滑雪公園

洞川滑雪公園為一座合家歡的滑雪場。（「スノーパーク洞川」官網圖片）

位於奈良縣吉野郡的洞川滑雪公園是當地唯一的滑雪場，雖然面積不大，卻因坡度緩和的雪道、可用滑雪橇的兒童樂園和高品質粉雪，使它成為一座合家歡的滑雪場。雪場附近還有一日溫泉設施「洞川溫泉中心」，歡樂過後便可以到這裏的熱湯梳乎一番。

營業日期：2019年1-2月 地點：〒638–0431奈良縣吉野郡天川村洞川678–220 開放時間：8:30-17:00 官方網站（日文）：http://www4.kcn.ne.jp/~zaisanku/spd.htm

三、春日若宮御祭

奈良的冬季雖然沒有大都市常見的燈光表演，卻保持着古都的歷史風情，春日若宮御祭便是其中一個冬季祭典。若宮御祭當初是為了祈求人們的健康與豐收，而把若宮神社之神「若宮神」迎來春日的祭典，自1136年以來從未間斷，是歷史非常悠久的慶典。神職人員將會穿上各種時代服飾組成遊行隊伍、前往若宮神暫駐的御旅所進行參拜，並會在若宮神面前表演日本傳統藝能的音樂與舞蹈，以傳達感謝之情。

日期：每年固定於12月15-18日舉辦 地點：春日大社、御旅所等地 官方網站（日文）：http://www.kasugataisha.or.jp/onmatsuri/

當地附近着名溫泉﹕

一、南紀白濱溫泉（和歌山）

去奈良也可浸溫泉！（Getty Images）

南紀白濱溫泉是一個充滿文學色彩的溫泉，日本現存最古老的和歌集「萬葉集」內裏也有歌詠，是日本和歌山代表的溫泉勝地。除了浸沉在熱湯的舒適之中，還可以到附近海岸觀光，其中由大自然打造的千疊敷、三段壁及高島等名勝更是非常聞名。

冬季推介料理﹕

一、草莓

冬季至三月都是奈良草莓的當造期。（VCG）

冬季至三月都是奈良草莓的當造期，奈良草莓分為多個類別，包括清甜多汁、口感偏脆的古華都草莓、淡粉紅色的淡雪、紅得可愛的「紅臉頰」等。奈良車站附近的水果店在冬天時也會販售，除了直接享用之外，還可以品嚐用它來製作的甜品，例如人氣甜品店「堀内水果園」。

二、柿

奈良是柿子大縣。（Jerry Wang/Unsplash）

奈良是柿子大縣，整體產量位列日本第二，而區內着名的柿葉壽司便是以柿葉製作。每年的早冬都是品嚐柿子的季節，爽脆多汁、味道清甜的果肉實在使人心花怒放。

作者簡介：是日日本

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「奈良的冬日慶典」​】

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