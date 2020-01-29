【箱根住宿】高CP值旅館推介！露天溫泉、巨型客房及豪華早晚餐

到了箱根，訂對飯店就是成功的一半了！這次要來跟大家分享我在ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲的住宿經驗 。由於這回是和日本好朋友Mizu醬一起旅遊，文中也會加上一點日本好朋友的心得給大家做參考喔～

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲（窩日本授權使用）

大家如果想來趟溫泉之旅，會怎麼規劃呢? 跟大家介紹WAmazing這個日本旅行的專用平台。服務包含免費網路SIM卡、溫泉旅館、JR交通票券、滑雪行程…等等。

《交通》

先簡單報告一下飯店的地理位置優勢

① 距離「中強羅」站，步行距離5分鐘 ② 距離雕刻之森美術館，行車距離約5分鐘(有公車可搭乘) ③ 距離「早雲山」行車距離約5分鐘 (有公車可搭乘)

換句話說就是，不管是要享受藝術的洗禮，或是搭乘纜車到箱根必訪的大湧谷，都只需要黃金5分鐘！交通便利真的對自由行的旅客來說是一大福音阿～

交通路線建議:

新宿站➡箱根湯本站 (小田急浪漫特快 1小時14分鐘) 箱根湯本站➡強羅站 (巴士約 20多分鐘) (註: 受颱風影響「箱根登山線」停駛，這次搭乘巴士) 強羅站➡中強羅 (註:受颱風影響，出發前記得上官網查是否營運喔) 中強羅➡ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 (步行距離:5分鐘)

而在WAmazing訂房頁面也可以一目瞭然飯店是否有提供接送服務～如果飯店有合作的情況下，可以使用「一鍵叫車」服務，不用打電話、不用講日文，就能聯絡飯店來接送囉！

《Check In．飯店大廳》

用影片最能傳達我抵達時的平靜，彷彿所有煩惱都被我遠遠拋在外。這樣寧靜、溫暖的氛圍，讓旅客一踏進飯店就有種回到家的感覺。

親切的迎賓人員會幫你開門拿行李。和大多數的溫泉飯店一樣，一進飯店就要脫鞋，鞋子會幫你放到鞋櫃，再給你一個鞋櫃專用的鑰匙。

飯店櫃檯人員很詳盡的介紹館內設施，用英文溝通也沒有問題！Check In時間是下午三點開始，在這之前可以寄放行李。

Mizu醬心得：飯店大廳自然的香氛讓人非常放鬆，營造一個新的氛圍

飯店大廳氛圍寧靜、溫暖，令人有一種回到家的感覺（點圖瀏覽）↓↓↓

Mizu醬心得：這裡有箱根限定面膜耶～馬上入手！泡完溫泉做深．層．保．養～

《Room Tour》

這次我們入住的是標準雙人房，很幸運被安排到Corner的房間，所以空間上應該比其他同房型的房間稍微大一些。房間舒適、整潔，我覺得非常適合家庭旅遊！飯店採日西合併的方式，這個房間洋式和日式的床鋪都有喔～

以下簡易Room Tour帶大家看一下房間、備品 （點圖瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

《夕食》

不瞞大家說我最期待的就是晚餐哩～日本的食材、料理方式都是到日本旅遊一定要親身體驗的

在WAmazing上訂房（兼訂餐）可以點開看飯店餐點的詳細介紹。有些飯店會有不同的菜單供選擇，所以能在訂房的同時選擇自己喜歡的餐點。只含早餐、含早晚兩餐，各種方案任君搭配喔～（註: 圖片價格僅供參考）

飯店餐點會依照季節搭配各種食材做調整，這次的餐點是「極 ―KIWAMI―」。

《前菜》カリフラワーのムースと蟹のデュエット、サーモンのマリネ添え

前菜就用海鮮勾住我的味蕾。尤其是搭配蟹的慕斯，我和Mizu醬同時被驚艷，口感清爽、特別，是從來沒有吃過的調味—滿分。

《温味》蕪と鰹出汁の和ポタージュ、ベーコンと蕪の葉を浮かべて

湯的鮮味到現在還是讓人流連忘返。主廚一定花了很多時間在食材的搭配上，才有辦法如此完美的詮釋這些食材。 （欽佩）

《魚料理》鰤の三五八漬け焼き、紅心大根の酢漬けのあしらい

這道料理有種把我瞬間移動回漁港的錯覺。日本的海鮮料理、醃漬物（開大絕招），品嘗出最純粹、最根本的味道。

《肉料理》仔牛のロースの網焼き、イカスミとフォンドヴォーのソース

主食是軟硬適中、香氣十足的里肌牛排，醬料則是融合法式做法的墨魚Sauce.搭配秋季的蔬果點綴，賞心悅目又美味。

《お食事》かまど炊きご飯、茶漬け出汁、お供

來日不能錯過的，就是米飯，飯店沒有忘記這一點，壓軸送上了經典的「釜飯」當然還有茶泡飯的配料，瞬間回到最傳統的日式美好。

《本日のデザート》完美收尾的甜點不忘使用抹茶增添風味，熱呼呼的水果茶，祝你有個好夢。

+ 2

Mizu醬心得:這些在日本常見的食材，用不一樣的方式重新詮釋帶給料理全新的風味，吃得出料理人的用心和食材最原本的鮮甜—滿足！

《溫泉》

終於來到溫泉旅行的重頭戲「泡溫泉」啦～「ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲」的溫泉是來自箱根最知名的大湧谷火山。圖為女湯的露天溫泉

讓身心靈完完全全放鬆，平時工作的痠痛在完全得到救贖。促進血液循環、才泡兩次回去，公司的同事就說「ねー你皮膚狀況變超好！」，讓我想外帶回家每天泡啦 ～此外也有室內的溫泉可以選擇喔～ 不要懷疑，我們兩種都泡了～

帶大家回頭看一下大浴場的設備，「個室」型的梳妝台，讓你自在打理自己。卸妝油、洗面乳、化妝水、乳液，都一應俱全；美女們～人去就好，什麼都不用帶！大浴場裡面有「迷你」置物櫃，讓你放房卡、重要物品。還有籃子讓你放換洗衣物和毛巾的喔～

這邊附上大浴場的使用方法，請大家遵守規矩，一起營造舒適的環境，尊重每一個使用者。當然囉這次的攝影有詢問過飯店得到允許，大家切記勿將手機或攝影器材帶進來哦！邊附上大浴場的使用方法，請大家遵守規矩，一起營造舒適的環境，尊重每一個使用者。

溫泉之旅另一個不可或缺的就是桑拿，身為一個很怕熱的女子…這裡的桑拿熱度濕度都剛剛好，不會讓人有窒息的感覺，真的非常推薦喔！

外面有兩個寶座讓你在泡完溫泉後好好補充水分～～～ 真的是太享受了啦～

不瞞大家說，我和Mizu醬一共泡了兩次，睡前泡、早上起來早餐前也泡。

Mizu醬心得:早上和晚上泡露天溫泉會有完全不同的感受，大家一定要親自來感受阿！森林的芬多精、養顏美容放鬆的溫泉…最高！

《朝食》

おはようございます！飯店的早餐可以稱為飯店的靈魂，帶給旅客們滿滿的元氣，補足營養，

繼續展開旅行～這邊的早餐是自助式的，無論是日式或是西式的餐點都有，讓我們繼續看下去！（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

Mizu醬心得：選擇真的很多，可以顧及到每一個人的口味！

《同場加映·搭配行程：箱根湯本、雕刻之森美術館》

箱根湯本的美景、美食、手工藝

來箱根必訪的雕刻之森美術館 8-)只距離飯店5分鐘左右的巴士路程～

大家快和家人、朋友、情人一起來場箱根溫泉之旅吧！推薦《ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲》讓你的溫泉之旅贏在起跑點！

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