【東京近郊】佐原一日遊全攻略：慢步小江戶水鄉丶嚐關東燒鰻魚飯

對於東京都會感與時髦大家一定都充滿嚮往也不陌生，不過也越來越多窩友想要到鄉間或城郊走走～近幾年昭和甚至江戶風情越來越多人風靡而且漸漸排入行程必訪，仿古的風情與慵懶的氣氛也適合旅人放鬆的節奏～除了大家眾所皆知的川越外～其實就在千葉縣的「佐原水鄉」也相當值得一訪～

位於千葉縣香取市的佐原，與大家熟悉的川越、與栃木並稱關東三大小江戶。（窩日本授權使用）

位於千葉縣香取市的佐原，與大家熟悉的川越、與栃木並稱關東三大小江戶。其中在佐原，因為利根川的支流小野川流經，從江戶時代開始，佐原水鄉就是「江戶」與「東北」間貨物運輸集散的重鎮。因此鎮上仍常可見許多町屋都是過去棉花或米倉還有歷史悠久的酒造與醬油舖。

想知道過去佐原有多繁華，日本民間曾有「想看江戶就看佐原，佐原本町勝江戶」的歌謠來形容，其重要性得以窺見。今天麥大就要帶大家來看看這座被列為「日本重要文化」的城鎮和吸引人之處。

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佐原交通

首先當然是交通。能夠到達佐原的交通手段在大眾運輸發達的日本當然不少。直接以千葉縣觀光網站推薦的交通方式來建議。但由於實在位處邊陲，且不是個相對熱門的景區，地鐵要不班次太少、候車時間過長，不然就是轉乘太多趟、交通時間被無謂拉長，因此麥大做了功課以後覺得高速巴士是除了自駕外最推薦的交通方式。

按圖了解前往佐原的不同交通方式▼▼▼

佐原景點

來到佐原要做什麼？首先當然是街道漫遊、下町散策。充滿歷史感的街道，處處都是江戶時代留下的商家町屋，有的原地重建，有的翻新拉皮，除了各式古早的零食店、菓子店外，也有各式餐廳，鰻魚飯、うどん、法餐、意式料理，都是相當有特色且廣受好評的餐廳。最重要的是，他們構成了佐原水鄉小野川兩旁最美麗的風景～

秋末漫步在小野川邊，兩旁除了傍著的柳樹垂枝外…看著江戶特色的町屋，默默但穩重的落在街廓兩旁，用身形與斑駁淡淡訴說歷史，而這故事，旅人在街上走得越久，彷彿聽得更清楚些….少了川越這樣熱門景點的人擠人，佐原的江戶風情多了幾分悠閒。

按圖看看佐原水鄉小野川兩旁美麗風景▼▼▼

小野川遊船

如果想要把這樣的景色盡收眼底，但慵慵懶懶不想徒步，搭個小野川遊船吧～（按圖放大開始遊船體驗▼）

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伊能忠敬舊宅&伊能忠敬紀念館

伊能忠敬是佐原的代表性人物，也是全日本第一位利用天體觀測繪製地圖的地圖測繪家。繪製了全日本第一張全國地圖《大日本沿海輿地全圖》。伊能忠敬家在佐原也是大戶，其舊宅仍保留供人參觀，並將原格局維持也展示天體觀測工具，讓人可一窺當時伊能忠敬在屋內生活與工作的情形。舊宅參觀是完全無料～

售票處一旁便是《大日本沿海輿地全圖》的複製版，看著地圖不免感到佩服。伊能忠敬對於天體觀測測得的距離其測量精準度極高，繪製的全日本地圖與現今地圖輪廓相去不遠，而其根據手上數據推算的地球周長，與現在測得的距離僅僅只有0.1%的差距。

伊能忠敬紀念館需入場費，由於行程與時間安排，便沒有進去了。

地址：〒287-0003 千葉県香取市佐原イ1722-1 店名：伊藤忠敬紀念館 交通簡介: (1)佐原駅から徒歩で10分；(2)東関東自動車道 佐原香取ICから車で5分

營業時間公開：9:00～16:30 休業：月曜日・年末年始 料金：大人:500円；團體(15名以上) 450円 中學生：250円；團體(15名以上) 200円 小學生：250円；團體(15名以上) 200円

小野川邊散策

到了佐原，最令人享受的，我想還是悠閒的沿著小野川散步吧。少了川越的人擠人，多了在岡山倉敷美觀地區的垂柳綠映兩岸的風情，見著一間間百年以上歷史的屋町稱職扮演妝點江戶風情的角色，腳步不由得慢了下來。其實街道不長，但是每間商家都有自己特色。

按圖看看小編推介的必去商店▼▼

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佐原美食

佐原水鄉在小野川的水路運輸功能隨著陸路發達後逐漸沒落後，現在已經是個以觀光為主的都市。也是因為如此，其實能夠存活下來的餐廳都有相當的特色與歷史。這次小編特別要介紹的當然是來到佐原不能錯過的！

1. うなぎ割烹 山田

首先是有著悠長歷史的「うなぎ割烹 山田」。創業三百餘年，堅持使用國產鰻與備長炭燒烤，每到用餐時間就會有長長人龍排隊，多年來一直是佐原地區同時也是千葉縣內的人氣名店！許多人甚至是不遠千里專程來一親芳澤～在屋町的格局下，讓人立刻感受到悠久的時代感與山田屋歷久彌新的堅持。

有區分蒲燒與白燒，同時也區分「丼飯」、「蓋飯」、或「鰻魚分裝」的形式供餐，價格都相同，完全依每個人習慣享用的方式做選擇～每一份都是現點現做，雖然等候時間不短，但是當鰻魚飯送上桌，會深深感到一切都是值得的～～鰻魚烤的恰當適中，焦香表層與備長炭逼發出的油脂佐上老醬的甜香，真的是非常完美的平衡～

利用關東燒鰻技術，先蒸後烤處理的鰻魚肉質軟嫩，份量其實也大方～搭配店家自豪的越光米，味覺口感都是上乘～鰻魚腸與肝燉煮的清湯也美味～雖然並盛的價格就要3000円（約港幣210元）不是特便宜～但在佐原地區能有這樣的風情與美味～絕對是值得回味再三的珍饈！

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地址：千葉県香取市佐原イ457 店名 ：うなぎ割烹山田 （うなぎかっぽうやまだ） 交通簡介: ＪＲ成田線佐原駅から徒歩７分 佐原駅から433m 營業時間：11:00～14:30 16:30～19:30 定休：月曜日（祝日の場合翌日休） 營業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

２. 夢時庵

佐原的用餐選擇其實不少～但是短短2天1夜的停留，晚餐的安排自然要留給評價最高的夢「夢時庵」。雖然處在觀光區，以法餐見長的夢時庵在價位上卻親民的令人驚訝～午餐最便宜僅消2000円（約港幣142元）便可享一道牛或魚主菜配上沙拉與點心、派與咖啡。各式價位與搭配豐富可以依預算選擇。

晚餐，6品套餐含和牛與魚料理的雙主菜，只消3900円（約港幣277元）～在古民家屋町中享用法餐別有風味不說～這樣的價位與食材品質與料理用心，真的是物超所值暖心又暖胃的一餐！（按圖放大▼）

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地址：千葉県香取市佐原イ3403-2 店名：夢時庵 交通簡介: 佐原駅より徒歩１０分 小野川沿い左岸忠敬橋手前佐原駅から766m 營業時間：午餐 11:30～14:00(L.O.) 晚餐 17:30～21:00(L.O.) 日曜営業；定休火曜日 營業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

佐原住宿推薦

到了佐原，多數人會安排日歸行程，但如果也可以找間特殊的旅宿將這趟旅程升級為「staycation」，相信會是旅程加分的無悔決定～在佐原水鄉的SAWARA Hotel NIPPONIA，是由日本NIPPONIA集團所經營，全是利用舊屋町改建成旅館，在全日本共有17處，另外在銀座名所GINZA SIX高樓層也經營Grand Ginza宴會餐廳。

在佐原水鄉的SAWARA Hotel NIPPONIA，是由日本NIPPONIA集團所經營，全是利用舊屋町改建成旅館（窩日本授權使用）

不只在佐原，無論是兵庫縣的篠山城下町，還是在奈良日本第一家以清酒為主題的NIPPONIA NARA，每一家都令人驚艷～NIPPONIA SAWARA Hotel秉持著整個佐原水鄉都是旅館一部份的理念，將整個下町納入旅宿生活圈，希望與鄰里及周遭店家共利共存，也因此無論從軟體或硬體都可以感受到友善與用心～（按圖放大▼）

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隔天一早醒來～陽光又從庭院透進，屬於我們的佐原之旅，雖然告一段落，但是清晨的朝氣讓我們一點不覺得是旅程的結束，更加期待回到熟悉的東京迎接我們的一切～

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