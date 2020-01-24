【台灣親子遊】初春遊8大特色農場　深入自然、親親小動物超療癒

過完了聖誕與元旦跨年等節慶，意味着初春也即將降臨。小編特別整理出全台灣8個特色農場，包攬綿延不絕的青青草原、或是一望無際的美麗花卉風貌，趕快揪家人出門，在難得的連續假期享受初春的美好時光。 ＊下列門票收費以台幣為單位

1. 大溪花海農場

位於桃園大溪慈湖旁的花海農場是北台灣規模最大的花卉花園，佔地17公頃的農場種植超過400萬株的花卉，園區還有投入植樹工作，讓遊客感受灌溉的用心以及綠化的重視，體驗被花朵包圍的異國風情；此外還能跟復活島的巨型摩艾造型石像拍照，成為農場另一個打卡吸睛熱點。

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地址：桃園市大溪區復興路一段1093巷27號 門票：全票150元台幣 營業時間：09：00－17：00

2. 苗栗飛牛牧場

飛牛牧場是台灣數一數二大的休閒牧場，不僅佔地廣闊、環境優美且設有美式風格的建築，還有主打接近大自然的露營區，吸引不少遊客前往入住位於森林中的小木屋，體驗在大草原奔跑、野餐、野炊、曬日光浴等親子愜意活動。

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地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號 門票：全票220元 營業時間：07：00－19：00

3. 台中福壽山農場

與武陵農場車程約40分鐘就能抵達的福壽山農場，因有著得天獨厚的高海拔地理位置，季節性美景非常迷人，包含了夏季的魯冰花、秋季的楓葉、冬天的梅花等，成為山上賞花的必去秘境；此外，這裡也是全台最大蘋果產地，更打造了18顆蘋果露營小屋，讓遊客一同體驗夢幻的輕旅行。

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地址：台中市和平區梨山里福壽路29號 門票：平日全票80元、假日全票100元 營業時間：07：00－19：00、週六07：00－20：00

4. 台中武陵農場

位於台中和平區的武陵農場，一年四季都有美麗的花季，吸引大批遊客前往賞花；在每年秋冬，橘紅色的楓葉隨風輕輕飄落，唯美的氛圍彷彿置身於電影場景般；農曆春節，滿山遍野盛開的櫻花將四周渲染成粉色系，非常浪漫。

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地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號 門票：平日全票130元、假日全票160元 營業時間：07：00－19：00、週六07：00－20：00

5. 南投清境農場

有「台灣小瑞士」之稱的清境農場，位處於海拔1750公尺，農場內的景致堪稱人間仙境，不僅有綿延不絕的青青草原加上可愛綿羊、馬術表演等，還有蒼鬱的林木和美不勝收的花季，讓遊客徜徉在寬闊的自然空間中，一待就流連忘返。

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地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村28號 門票：平日全票160元、假日全票200元 營業時間：08：00－17：00

6. 台南大坑休閒農場

大坑休閒農場是一座由傳統農畜轉型的休閒農場，不僅佔地廣大，能登上樓頂平台觀看二寮日出雲海，園區內還有開闢健走步道和運動休閒設施，像是高空滑車、繩索吊橋等；此外，每年都會舉辦蘭花季，紫、粉、白三色相互襯托的花朵超級夢幻，春季一定要去這裡踩點拍照，留下美好的記憶。

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地址：台南市新化區大坑里82號 門票：全票200元、半票150元 營業時間：08：00－22：00

7. 花蓮瑞穗牧場

「瑞穗鮮奶」是台灣家喻戶曉的優質牛奶，他們的農場非常有名，位置依靠於中央山脈，不僅可以喝到即榨、即溫的熱鮮奶，還能在草地上看見成群的乳牛和鴕鳥；此外，農場也有提供牧草，體驗親自餵食動物們，讓遊客玩得不亦樂乎。

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地址：花蓮縣瑞穗鄉6鄰157號 門票：免費 營業時間：08：00－18：00

8. 宜農牧場

宜農牧場是宜蘭知名的親子遊玩景點，入園只收銅板價30元，就能在園區體驗近距離接觸動物，像是天竺鼠、兔仔、雞、鵝等，還可以體驗餵食迷你豬，可愛的模樣超討喜，是個適合全家同遊且能親近大自然的好去處。

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地址：宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號 門票：30元 營業時間：09：00－18：00

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