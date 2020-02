東京奧運2020｜精選5間東京新酒店　人均500港元以下　鄰近JR站

2020年日本為配合東京奧運,將有大量新酒店落成,當中橫跨不同集團、價位及區域,是次《香港01》旅遊記者精選了5間新酒店,全部鄰近地鐵站或JR站,方便前往澀谷、淺草寺、晴空塔Skytree、上野公園等旅遊熱點,而且全部人均約$500以下的,最平雙人房只須$662便住到,CP值高!

【1】新品牌@東京八重之翠酒店

開業日期:2020年4月30日

阪急阪神酒店旗集團旗下新品牌「八重翠」,是次選址八丁堀開新酒店——東京八重之翠酒店(Hotel Yaenomidori Tokyo),「八重翠」其實代表8種待客之道,包括「香」、「景」、「心」、「綠」等,每個範疇透過酒店不同部份反映,如天空花園便是「綠」的代表,非常有心思!

酒店提供五種房型,包括單人房、雙人房、雙床房以及三人房。(圖片來源:Hotel Yaenomidori Tokyo)

新酒店位於多個地鐵站中心,包括東京站、八丁掘站、宝町站、茅場町站、日本橋站、新富町站,均可步行12分鐘內到達,去羽田機場或成田機場約1小時多即達,交通便利。酒店更設有日式天台花園,可以一邊品酒一邊欣賞東京夜景。

Hotel Yaenomidori Tokyo 地址:東京都中央区八丁堀2丁目13-8 前往方法:JR京葉線「八丁堀站」3分鐘、東京地下鐵日比谷線「八丁堀站」步行3分鐘、都營地下鐵淺草線「宝町站」步行8分鐘、都營地下鐵淺草線「日本橋站」步行9分鐘 電話:03-6263-2020 官網:https://yaenomidori.jp/

【2】天台按摩浴池@目黑Meguroholic Hotel

預計開業日期:2020年4月7日

酒店位於目黑區,環境比較寧靜,步行到目黑站只需3分鐘,交通方便。酒店最大的賣點是頂層設有按摩浴池,住客可在一日行程後放鬆一下,而且酒店提供的2人房間在市內亦相對較大,平均25平方米,最大可達57平方米。

目黑Meguroholic Hotel 地址:東京都目黒区目黒1-3-14 電話:03-5291-5230 前往方法:JR、都営三田線「目黒站」西出口徒步3分鐘

【3】東京淺草曼迪設計酒店(hotel MONday Asakusa)

預計開業日期:2020年4月1日

Hotel MONday算是較新的品牌,本來在東京只有兩間酒店,今年卻接連開設3間新店,先登場的是位於淺草的東京淺草曼迪設計酒店(hotel MONday Asakusa),酒店距離筑波快線車站大約3分鐘路程,地鐵站就大約11分鐘路程,交通尚算方便,而且房價合理。

地址:東京都台東區淺草二丁目26 鄰近車站:筑波快線 淺草站 電話:+81 03-6453-0960

【4】女性專屬小禮物@京急 EX Inn 東京日本橋

預計開業日期:2020年4月7日

京急 EX Inn 是次選址茅場町開新酒店——京急 EX Inn 東京日本橋(Keikyu EX Inn Tokyo Nihombashi) ,酒店近地鐵站,鄰近日本橋,步行約15分鐘便到東京站,行街購物及吃飯都方便!女性入全每天還有贈送專屬小禮物,有休足時間、蒸氣眼罩、泡澡用入浴劑可以選擇,十分貼心。

地址:東京都中央區日本橋茅場町2丁目 4-8 鄰近車站:東京Metro 地鐵日比谷線、東西線 茅場町站 及 JR、地鐵日比谷線 八丁堀站 電話:+81 045-307-5311

【5】簡約系@9h nine hours

預計開業:2020年3月2日

9h nine hours概念來自「1小時沐浴、7小時睡眠、1小時梳妝打扮」,是獨遊人士的熱門住宿之一,現時在東京有多間分店,今年9h nine hours更選址浜松町及半蔵門新增兩間分店,其中浜松町店會於3月開幕,旅店距離大門站只有2分鐘路程,交通尚算十分方便。

