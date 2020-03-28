【加拿大旅遊】楓糖漿、冰酒8大必買手信推介　唔買等於白去！

想到加拿大你會想到什麼呢？大部份人的第一反應就是加拿大國旗上的楓葉了，而楓葉系列產品為加拿大必買伴手禮之一，最常見的兩種就是楓葉糖漿和楓葉餅乾了！而除了這兩樣以外，旅遊咖小編還為大家整理了幾項加拿大必買產品，希望大家玩過看過不要錯過！

加拿大必買手信（點擊下圖看清！）

+ 5 + 4 + 3

1. 楓糖漿

世界上七成以上的楓葉糖漿來自於加拿大，又以魁北克省為重要產區，是透過熬煮楓樹的汁液，蒸發水分並濃縮後的產物。通常40公斤的楓樹汁液只能生產出一公斤的糖漿，可以說是非常珍貴，而楓葉糖漿含有豐富的礦物質像是鈣、鎂和有機酸，熱量也比果糖、蔗糖還要低，對於嗜甜者是比較健康的選擇。若是自己食用可以在超市購買，會是較便宜的玻璃裝產品，若是送人，商店會有特殊造型較適合當伴手禮。

舉凡楓糖漿、楓糖餅、楓糖茶、楓糖巧克力等等，不論是超市、藥局或是紀念品店等都買得到；另外，加拿大人會將楓糖淋在竹籤上，接著將竹籤插進雪中，讓它變成小點心

價錢：100ml，加幣10塊

2. 楓葉餅乾

既然說楓糖漿是加拿大相當重要的產物之一，楓糖相關商品自然不少。楓糖餅乾絕對是甜食重度患者的最愛，兩片楓糖餅乾夾著含有堅果、花生和牛奶的滿滿內餡，超幸福！楓糖餅乾的品牌有不少，在加拿大當地要買到楓糖餅乾並不是一件難事，網路上最常看到Dare和Irresistibles二個品牌，London drugs裡頭Dare楓葉夾心餅2盒5元，餅乾吃起來香酥、不過還是建議配杯茶或咖啡才不至於覺得膩，最常見的當地品牌就是Dare了。

可以去當地的Shoppers Drugs Mart（有點像屈臣氏）購買，會比一般的超市便宜！一盒2-3塊加幣

3. Red Rose

Red Rose（官網圖片）

說到茶，加拿大有一款紅茶大家都讚不絕口，因此小編收進必買名單，那就是Red Rose的Orange Pekoe。不論是在當地酒店或是一般的咖啡店，大多都是用這個本土品牌，聽說加上牛奶非常好喝！且幾年前加拿大政府選取市面上的常見品牌做茶品檢驗，只有Red Rose的紅茶沒有驗出殺蟲劑，是可以信任的品牌。

價錢：加幣3.99

4. Brookside Chocolate

Brookside是加拿大本土的品牌，這家的朱古力相當好吃，使用天然水果再裏上黑朱古力，外觀圓潤飽滿、晶瑩剔透，口感香甜滑順，而且黑朱古力裡面所包裹的水果，也有果乾與果汁錠之分，絕對吃得到原汁原味的水果味，Brookside朱古力推出藍莓、櫻桃、石榴、枸杞等多種口味，有機會到加拿大，還是可以看看有沒有什麼當地限定的口味囉！一包2.99加幣。

5. 冰酒

除了茶，加拿大必買的飲品非冰酒（ICEWINE）莫屬了，冰酒是將在極度低溫下結霜的葡萄透過壓榨程序所製造的產品。一瓶375ml的冰酒需要13到16公斤的冷凍葡萄，因此有「液體黃金」的美譽。加拿大對於冰酒有公定價格，因此不用怕買貴，不過要確定有VQA（加拿大酒商質量聯盟）的標籤才是符合加拿大葡萄酒生產和質量標準的冰酒喔！

記得是ICEWINE而不是ICE WINE，有空格的代表是私釀，別買錯了！一瓶76加幣。

6. 深海魚油

冰酒喝多了不用怕心血管疾病，讓加拿大的魚油幫你清除血管中的壞脂肪。魚油不僅可以預防心血管疾病還可以增強視力、活化腦細胞。可能有些人會想說那怎麼不多吃魚就好了呢？因為魚多少都含有微量的汞，大量攝取可能對身體造成影響，因此魚油保健食品是比較好的選擇喔！

還有只有在地人才知道的海豹油，它所含的DPA的作用是EPA的20倍，也是很好的保健食品喔！深海魚油一罐大約13-17加幣。

「食」的部分完就是「衣」了，旅遊咖小編推薦在加拿大必買的品牌有Canada Goose和大家比較熟悉的ROOTS。

7. Canada Goose

Canada Goose（FB@canadagoose）

通常稱為加拿大鵝牌，因為是南極探險隊的御用服裝而出名，外套裏頭用的是Hutterite白鵝毛，猶如高等級的Cashmere，非常溫暖。最有特色的便是在外套左手臂的顛倒北極圈臂章，反映著其品牌地理位置的緣起。近起年Canada Goose開始擺脫羽絨外套的單調形象，開始增添設計感，雖然羽絨外套價格至少都要加幣800以上，還是一件難求，也難怪被稱作服裝界的Land Rover。雜誌《紐約客》更是形容「穿上它你將終生不再感到寒冷」，可見Canada Goose的好品質。而Canada goose其實是一種在加拿大常見的鳥類，不論是在公園或是海都能見到他們的身影。

外套總共有分五個等級，我們這種屬於熱帶地區的三級以上是用不太到，除非你打算去南北極探險，或是像電影《明日之後》的爸爸要去冰天雪地救兒子才穿得到了。

十度的羽絨背心、零下五度的羽絨外套、零下二十度，可防潑水

8. ROOTS

ROOTS（官網截圖）

大家是不是都很好奇Logo上的動物呢？它其實是加拿大的象徵之一：海貍。海狸性個溫和跟總是勤奮築壩搭巢的個性，剛好代表了品牌的精神，因此ROOTS以牠作為品牌商標使用。這個牌子是網友們激推的加拿大必買！大家最常購入的就是連帽外套了，加拿大當地約為70-80加幣，要注意是各個地方稅率不同，且在Outlet購買更加划算。

若想要便宜建議在聖誕節左右的Boxing Day購入，打折打到半價都不稀奇。

退稅學堂

在加拿大常見的稅主要有貨物服務稅（GST／Goods & Service Tax）、省的消費稅（PST／Provincial Sales Tax）和HSR（Harmonized Sales Tax），而稅率根據每一州都有所不同。

不過有個不幸的消息，那就是針對外國旅客的退稅制度已於2007年取消，目前只有針對參與當地旅行團或是公司行號出差有特定的退稅政策，所以大家不用辛苦收集收據和到機場排退稅窗口了，因為一般旅客消費沒辦法退稅，只能在購買時多多比較了！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「不買就白去了！2020網友激推 加拿大必買 伴手禮清單大公開，楓糖、冰酒、ROOTS通通扛回家～」。】