【英國旅遊】3日2夜懶人包玩盡倫敦西北部　朝聖哈利波特9¾月台

如果你計畫前往倫敦自由行，想要深度了解這個城市，那就來場3日遊吧！倫敦是世界參觀人次最大的城市之一。每年都會接待來自全球各地約2000萬名遊客。有這麼多可以看、可以做，也因此為什麼倫敦如此受遊客歡迎。

當然，這個城市有很多方面非常值得被發掘，安排3天遊覽倫敦給你充足的時間，欣賞倫敦最好的一面。著名的倫敦經典樣貌，每個人都喜歡，多半在倫敦西部可以看到。如果你朝北走一點，會發現英國倫敦歷史悠久的音樂史。或者，往東走，你可以發現倫敦富有創意的一面，時尚酒吧、餐廳和獨立商店。我們在倫敦的3天導覽資訊，將給你介紹這些地方；你可以充分地利用它，更深入地了解倫敦每個角落。

倫敦是世界參觀人次最大的城市之一。每年都會接待來自全球各地約2000萬名遊客。有這麼多可以看、可以做，也因此為什麼倫敦如此受遊客歡迎。（IG@rayhanpraja_）

倫敦3天，有什麼不能錯過的呢？

西倫敦最著名景點

倫敦西部是倫敦保留最完整的一區。例如：The Royal Borough of Kensington和切爾西這區，你可以在那裡看到帶有大露台、黑白瓷磚，色彩繽紛的前門的華麗白色房屋。這也是倫敦最富有的地區。因此，在這裡你也可以參觀白金漢宮、肯辛頓宮和幾個皇家花園。花一天時間來探索西倫敦最棒的面貌。

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北倫敦的購物體驗和公園

在倫敦北部的肯頓有一種十分獨特的氛圍，以其熱鬧的市場，運河邊的酒吧，受歡迎的演出場地和街頭表演而聞名。在周間，肯頓區是非常舒服的住宅區，周末時的繁忙市場讓它變得十分活躍。肯頓以頹廢搖滾風格而聞名，遊客每年都會湧入到這裡感受倫敦的另一面。再向北一點，你會發現美麗的Hampstead，那裡感覺就像純樸的英國鄉村村莊。

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倫敦時尚EAST END

除了靠近倫敦的主要景點，如倫敦和塔橋，東倫敦也是這座城市最時尚的所在地。肖迪奇、Dalston和Hackney都成為倫敦創意的中心。在這裡你可以找到最酷的酒吧和餐廳、最好的咖啡和早午餐，更不用說倫敦最多樣化的當地人群。

倫敦第一天

倫敦第一天的活動

從白金漢宮展開這一天，你可以夠看到衛兵換崗；早上10點45分開始，持續約45分鐘。之後，前往倫敦皇家公園之一 – 聖詹姆斯公園。如果太陽出來，拉起躺椅（1.80英鎊/小時)，看著松鼠四處跑跳，欣賞美麗悠閒的景色。

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然後前往河畔欣賞著名的大笨鐘和議會大廈。在這裡，你可以參觀景點內部，或者只是欣賞外面的景色。推薦你一定要參觀西敏寺。這座擁有700年歷史的教堂，沉浸在倫敦最偉大的歷史中，裡面更是令人驚呼不已。

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是時候去西倫敦了，這裏因許多影院而聞名。萊斯特廣場和周邊地區有數百家餐廳可供選擇。一定要在倫敦最古老的葡萄酒吧做停留 – 戈登葡萄酒吧享受夜晚。這間歷史悠久的葡萄酒酒吧在地下洞穴中，供應一些美味的起司拼盤和小吃。【英國旅遊】玩轉歐洲最大摩天輪「倫敦眼」 交通、購票體驗攻略

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附近住宿

COVENT GARDEN HOTEL, FIRMDALE HOTELS

Covent Garden Hotel酒店地理位置優越，座落地點就在倫敦最好的購物和夜生活場所。這家豪華飯店樓下還有一間很棒的餐廳和酒吧。Practical info

5星飯店 設備：Spa服務、24小時健身房、免費網路、圖書館、餐廳/ 酒吧 推薦：家庭、情侶、獨自出遊、出差 Address: 10 Monmouth Street, London, England, WC2H 9HB

皮卡迪利Z飯店

座落地點優越的Z Hotel Piccadilly飯店是倫敦很受歡迎，價格實惠的連鎖飯店。時尚豪華的住宿，非常適合在柯芬園這區停留幾晚。

Practical info 4星飯店 設備：免費網路、免費咖啡機/ 茶飲、24小時客房服務 推薦：家庭、情侶、預算、獨自出遊、出差、團體 Address: 2 Orange Street, Westminster Borough, London, WC2H 7DF

倫敦第一天餐廳推薦

FRANCO MANCA

這家拿坡里比薩餐廳在倫敦當地人中享有盛譽，這是城裡最好的比薩；雖然菜單很簡單，但烹飪技術簡直完美。

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Address: 39 Maiden Ln, London WC2E 7LJ, UK

HAWKSMOOR SEVEN DIALS

牛排饕客必須品嚐！這家高端餐廳不僅以其高品質的英國牛排而聞名 – 他們還有很多令人驚艷的雞尾酒！

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Address: 11 Langley St, London WC2H 9JG, UK

倫敦第一天推薦活動及導覽

參觀皇家馬厩和換衛隊儀式

把握機會在白金漢宮參觀皇家馬厩 – 至今現存最好的馬厩之一，也推薦你使用語音導覽。同時，你還可以去聖詹姆斯公園，欣賞著名的換衛隊。

西敏寺

參加世界著名的西敏寺，使用它們的語音導覽。回顧威廉王子在2011年與凱特結婚，還有英國國王和王后的加冕典禮的地方。感受修道院的輝煌歷史。

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ddress: Westminster Abbey

倫敦第二天

倫敦第二天的活動

從國王十字和Granary Square展開一天，這一區過去曾經歷經了重生。參觀美麗的倫敦聖潘克拉斯萬麗酒店，在Granary Square購物和享受美味的早午餐。如果是哈利波特迷的你們會很興奮，能到九又四分之三月台，還有國王十字車站一樓的哈利波特商店。

從國王十字站和Granary Square，沿著運河前往倫敦最大的市場 – 肯頓市場。每週開放7天，有超過1000個攤位可供探索。時尚、音樂和美食都是這裡非常重要的元素。如果你餓了，可以到在街頭小吃店享受美味的小吃。

北倫敦的另一側，往Hampstead的方向。在這裡，那裡感覺像純樸的英國鄉村村莊氛圍。漫步在小丘街道上購物，或者喝杯茶放鬆身心，欣賞周遭。如果想逃離城市，推薦你到Hampstead Heath公園，池塘里甚至可以游泳！然後，在Everyman電影院享用晚餐，觀賞一部電影。

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倫敦第二天住宿

HOLIDAY INN LONDON – CAMDEN LOCK

這家價格實惠的四星級酒店位於肯頓的中心。作為值得信賴的Holiday Inn連鎖飯店一部分，這家酒店擁有130間客房，包括行政套房和頂樓套房。 開放式大堂也是商務、會見朋友或放鬆休息的好地方。

Practical info 4星飯店 設備：免費網路、健身房、孩童活動、商務服務 推薦：家庭、情侶、預算、出差、團體 Address: Camden Lock, 30 Jamestown Rd, London, NW1 7BY

約克與阿爾巴尼民宿

這家肯頓精品飯店擁有9間設計獨特的舒適客房，採用經典的英式風格。飯店座落在肯頓的最佳位置，就在Gordon Ramsay餐廳的頂層。

Practical info 4星精品飯店 設備：免費網路、露天座位、酒吧、客房服務 推薦：家庭、情侶、預算、獨自出遊、出差 Address: 127-129 Parkway, Camden, London, NW1 7PS

倫敦第二天餐廳推薦

肯頓市場

肯頓市場是街頭美食天堂！在這里以低廉的價格，找到各種美味的優質食品 – 特別適合外帶用餐。

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Address: Camden Lock Place, London NW1 8AF

CARAVAN KINGS CROSS

Caravan以其美味的早午餐和現煮咖啡而聞名。他們在倫敦有數家餐廳，包括國王十字，Exmouth 市場和Bankside。

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Practical info Recommended for: Couples, families, groups, solo travelers, budget travelers, business travelers Address: 1 Granary Square, Kings Cross, London N1C 4AA

倫敦第二天推薦導覽及活動

肯頓市場及音樂傳奇步行導覽

兩小時的肯頓市場之旅將帶你走出倫敦北部郊區的喧囂。你可以了解城市的音樂歷史，走訪Amy Winehouse和Jimi Hendrix等音樂傳奇曾經待過的地方；導遊也會帶你探索肯頓最著名的市場。

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Address: Mornington Crescent Tube Station

哈利波特步行導覽

2.5小時的旅程，你可以看到哈利波特電影場景，如Leaky Cauldron和對角巷。你也可以在9¾ 月台拍照，還能拍照留念。

Starts in Leicester Square and finishes at Kings Cross Station

倫敦第三天

倫敦第三天的活動

從倫敦橋作起點，在風景優美的南岸河散步，欣賞倫敦最著名的旅遊景點。塔橋、倫敦塔和夏德塔座落在東倫敦。向西走，你會看到泰特現代博物館、莎士比亞環球劇場，和南華克迷人的街道。 一定要在世界著名的Borough市集享用早餐咖啡或午餐！

下午，穿過河流，往倫敦人市中心走 – 倫敦的金融區。 在這裡，你會看到相對較新的建築，因其新奇外觀而被稱為“對講機”。在此建築的第43層，上面有一個空中花園 – 三層樓的公共花園空間可以欣賞倫敦360度全景。最棒的是這是免費參觀的 ，只需記住要預先在線上作預訂。

到了晚上，走到倫敦創意中心 – 肖迪奇。 在這裡，你會發現更多的時尚餐廳和酒吧。Brick巷也因其街道上熱鬧的咖哩屋而聞名。在預定到位置前，務必與外面的服務生索取折扣，或獲得一瓶免費的葡萄酒。

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倫敦第三天餐廳推薦

PADELLA AT LONDON BRIDGE

Padella提供有美味的意大利麵食，可以說是義大利境外最好的餐廳之一，甚至也可能在意大利。盡早到餐廳的等候名單上留下你的名字。

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Address: 6 Southwark Street London, SE1 1TQ

TRAMSHED

這家提供雞肉和牛排的餐廳，位於倫敦東方一棟古老的電車發電機建築內，在著名的Damien Hirst裝置藝術下享用美味菜餚。

Address: 32 Rivington St, London EC2A 3LX, UK

倫敦第三日推薦導覽及活動

開膛手傑克之旅

探索肖爾迪奇的隱密的街道，了解倫敦歷史上最惡名昭彰的連環殺手 – 開膛手傑克。用手持式投影儀帶你回顧舊倫敦的生活，最適合這種幽靈般的夜間徒步旅行。

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Address: Whitechapel, London

倫敦美食之旅-倫敦橋及波羅市場

傳統英式美食的精彩介紹！3.5小時的導覽將帶你挖掘倫敦最好的食物，同時經過當地最受歡迎的倫敦地標。

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Address: Near London Bridge tube station, London

交通推薦

搭乘飛機抵達

從倫敦最大的機場 – 希思羅機場可輕鬆抵達倫敦市中心，乘坐計程車約45分鐘即可抵達倫敦。或是乘坐火車約50分鐘車程。開車前往

倫敦的道路十分繁忙，停車費用昂貴且很難找。因此，計程車是倫敦旅遊的首選，它們可以使用公車道，縮短行程時間。搭乘地鐵/公車前往

倫敦擁有便利的公共交通，你可以乘坐地鐵或公共汽車到達任何地方。使用Google地圖或City Mapper之類的app取得路線推薦。

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