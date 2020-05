【英國旅遊】3日2夜懶人包玩盡倫敦西北部　朝聖哈利波特9¾月台

當然,這個城市有很多方面非常值得被發掘,安排3天遊覽倫敦給你充足的時間,欣賞倫敦最好的一面。著名的倫敦經典樣貌,每個人都喜歡,多半在倫敦西部可以看到。如果你朝北走一點,會發現英國倫敦歷史悠久的音樂史。或者,往東走,你可以發現倫敦富有創意的一面,時尚酒吧、餐廳和獨立商店。我們在倫敦的3天導覽資訊,將給你介紹這些地方;你可以充分地利用它,更深入地了解倫敦每個角落。

倫敦3天,有什麼不能錯過的呢?

西倫敦最著名景點

倫敦西部是倫敦保留最完整的一區。例如:The Royal Borough of Kensington和切爾西這區,你可以在那裡看到帶有大露台、黑白瓷磚,色彩繽紛的前門的華麗白色房屋。這也是倫敦最富有的地區。因此,在這裡你也可以參觀白金漢宮、肯辛頓宮和幾個皇家花園。花一天時間來探索西倫敦最棒的面貌。

【英國旅遊】倫敦柯芬園市集購物攻略 必買手信、必試美食推介

【英國旅遊】細數倫敦近郊10大景點 必去巨石陣、牛津、劍橋打卡

【英國旅遊】倫敦九大市集推薦 美食、二手好物、古著挖寶集中地

北倫敦的購物體驗和公園

在倫敦北部的肯頓有一種十分獨特的氛圍,以其熱鬧的市場,運河邊的酒吧,受歡迎的演出場地和街頭表演而聞名。在周間,肯頓區是非常舒服的住宅區,周末時的繁忙市場讓它變得十分活躍。肯頓以頹廢搖滾風格而聞名,遊客每年都會湧入到這裡感受倫敦的另一面。再向北一點,你會發現美麗的Hampstead,那裡感覺就像純樸的英國鄉村村莊。

倫敦時尚EAST END

除了靠近倫敦的主要景點,如倫敦和塔橋,東倫敦也是這座城市最時尚的所在地。肖迪奇、Dalston和Hackney都成為倫敦創意的中心。在這裡你可以找到最酷的酒吧和餐廳、最好的咖啡和早午餐,更不用說倫敦最多樣化的當地人群。

倫敦第一天

倫敦第一天的活動

從白金漢宮展開這一天,你可以夠看到衛兵換崗;早上10點45分開始,持續約45分鐘。之後,前往倫敦皇家公園之一 – 聖詹姆斯公園。如果太陽出來,拉起躺椅(1.80英鎊/小時),看著松鼠四處跑跳,欣賞美麗悠閒的景色。

然後前往河畔欣賞著名的大笨鐘和議會大廈。在這裡,你可以參觀景點內部,或者只是欣賞外面的景色。推薦你一定要參觀西敏寺。這座擁有700年歷史的教堂,沉浸在倫敦最偉大的歷史中,裡面更是令人驚呼不已。

是時候去西倫敦了,這裏因許多影院而聞名。萊斯特廣場和周邊地區有數百家餐廳可供選擇。一定要在倫敦最古老的葡萄酒吧做停留 – 戈登葡萄酒吧享受夜晚。這間歷史悠久的葡萄酒酒吧在地下洞穴中,供應一些美味的起司拼盤和小吃。【英國旅遊】玩轉歐洲最大摩天輪「倫敦眼」 交通、購票體驗攻略

【英國旅遊】愛丁堡自由行景點攻略 帶你玩盡《哈利波特》誕生地

附近住宿

COVENT GARDEN HOTEL, FIRMDALE HOTELS

Covent Garden Hotel酒店地理位置優越,座落地點就在倫敦最好的購物和夜生活場所。這家豪華飯店樓下還有一間很棒的餐廳和酒吧。Practical info

皮卡迪利Z飯店

座落地點優越的Z Hotel Piccadilly飯店是倫敦很受歡迎,價格實惠的連鎖飯店。時尚豪華的住宿,非常適合在柯芬園這區停留幾晚。

倫敦第一天餐廳推薦

FRANCO MANCA

這家拿坡里比薩餐廳在倫敦當地人中享有盛譽,這是城裡最好的比薩;雖然菜單很簡單,但烹飪技術簡直完美。

HAWKSMOOR SEVEN DIALS

牛排饕客必須品嚐!這家高端餐廳不僅以其高品質的英國牛排而聞名 – 他們還有很多令人驚艷的雞尾酒!

倫敦第一天推薦活動及導覽

參觀皇家馬厩和換衛隊儀式

把握機會在白金漢宮參觀皇家馬厩 – 至今現存最好的馬厩之一,也推薦你使用語音導覽。同時,你還可以去聖詹姆斯公園,欣賞著名的換衛隊。

西敏寺

參加世界著名的西敏寺,使用它們的語音導覽。回顧威廉王子在2011年與凱特結婚,還有英國國王和王后的加冕典禮的地方。感受修道院的輝煌歷史。

倫敦第二天

倫敦第二天的活動

從國王十字和Granary Square展開一天,這一區過去曾經歷經了重生。參觀美麗的倫敦聖潘克拉斯萬麗酒店,在Granary Square購物和享受美味的早午餐。如果是哈利波特迷的你們會很興奮,能到九又四分之三月台,還有國王十字車站一樓的哈利波特商店。

從國王十字站和Granary Square,沿著運河前往倫敦最大的市場 – 肯頓市場。每週開放7天,有超過1000個攤位可供探索。時尚、音樂和美食都是這裡非常重要的元素。如果你餓了,可以到在街頭小吃店享受美味的小吃。

北倫敦的另一側,往Hampstead的方向。在這裡,那裡感覺像純樸的英國鄉村村莊氛圍。漫步在小丘街道上購物,或者喝杯茶放鬆身心,欣賞周遭。如果想逃離城市,推薦你到Hampstead Heath公園,池塘里甚至可以游泳!然後,在Everyman電影院享用晚餐,觀賞一部電影。

倫敦第二天住宿

HOLIDAY INN LONDON – CAMDEN LOCK

這家價格實惠的四星級酒店位於肯頓的中心。作為值得信賴的Holiday Inn連鎖飯店一部分,這家酒店擁有130間客房,包括行政套房和頂樓套房。 開放式大堂也是商務、會見朋友或放鬆休息的好地方。

約克與阿爾巴尼民宿

這家肯頓精品飯店擁有9間設計獨特的舒適客房,採用經典的英式風格。飯店座落在肯頓的最佳位置,就在Gordon Ramsay餐廳的頂層。

倫敦第二天餐廳推薦

肯頓市場

肯頓市場是街頭美食天堂!在這里以低廉的價格,找到各種美味的優質食品 – 特別適合外帶用餐。

CARAVAN KINGS CROSS

Caravan以其美味的早午餐和現煮咖啡而聞名。他們在倫敦有數家餐廳,包括國王十字,Exmouth 市場和Bankside。

Recommended for: Couples, families, groups, solo travelers, budget travelers, business travelers

倫敦第二天推薦導覽及活動

肯頓市場及音樂傳奇步行導覽

兩小時的肯頓市場之旅將帶你走出倫敦北部郊區的喧囂。你可以了解城市的音樂歷史,走訪Amy Winehouse和Jimi Hendrix等音樂傳奇曾經待過的地方;導遊也會帶你探索肯頓最著名的市場。

哈利波特步行導覽

2.5小時的旅程,你可以看到哈利波特電影場景,如Leaky Cauldron和對角巷。你也可以在9¾ 月台拍照,還能拍照留念。

Starts in Leicester Square and finishes at Kings Cross Station