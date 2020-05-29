酒店優惠2020｜5間酒店住宿低至$680送等價餐飲　海景房歎自助餐

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，熱愛旅行的港人被困在香港，心情變得鬱悶。因此各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費，在周末放鬆一下。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港5間酒店Staycation優惠，入住一晚即可獲得與房價同等價值的餐飲消費回贈，變相免費入住，非常抵！ （下列優惠未連10%服務費，價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】九龍酒店 —— 人均$550起住半海景房

酒店推出超抵「食• 住雙重賞」食宿套票優惠，入住高級客房、半海景客房或半海景行政套房一晚，即可享與房價同等價值的餐飲消費現金回贈，例如入住$1100一晚的半海景房間，就能獲得$1100的餐飲消費額，享用酒店內的中菜、自助餐的美食，亦可以到酒吧小酌一杯。

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九龍酒店 地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號 電話：2734 3777

【2】金域假日酒店 —— 任食生蠔

酒店推出「完美假期」Staycation優惠，可以每晚低至$1000入住豪華客房，並獲得$1000的餐飲回贈，可於酒店內享用中菜、意大利菜和特調雞尾酒，更可以歎自助餐，任食波士頓龍蝦和生蠔！

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金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【3】富豪香港酒店 —— 食米芝蓮1星中菜

酒店的食宿套票優惠計劃，於酒店官方網站預訂房間，入住一晚只需$998起，12歲以下小童更可免費加床，同時可獲得價值$1000的餐飲現金回贈，於曾經獲得米芝蓮1星的中菜廳「富豪金殿」享用高級粵菜及精緻點心。

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富豪香港酒店 地址：香港銅鑼灣怡和街88號 電話：2837 1786

【4】富豪機場酒店 —— 歎日本空運刺身

酒店位置鄰近機場，雖然未能搭飛機去旅行，但搭車前往酒店的途中亦可以感受相似的激動心情。酒店推出住宿套餐優惠，入住一晚即可獲得與房價同等價值的餐飲回贈，享用中菜、甜品、雞尾酒，更可於自助餐任食蟹腳等海鮮及到居酒屋享用日本空運刺身及清酒。

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富豪機場酒店 地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號 電話：2286 6888

【5】城市花園酒店 —— 食米芝蓮推介粵菜

酒店的優惠Staycation推廣計劃，每晚$680就可以入住全新裝修的城市客房，入住期間同時享有$750餐飲消費額，享用曾獲的米芝蓮推介粵菜、任點任食自助餐，餐飲回贈同時亦適用於房間餐飲服務。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2806 4090

💡同場加映：全球創意防疫措施💡

為了減少人群聚集和病毒傳播的風險，全球各地都有不同的防疫措施。記者整理了30張不同地區的防疫方法，包括日本、韓國、泰國，大部分都非常新奇！

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