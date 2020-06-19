即食麵8大必試創意食法　UFO炒麵變大阪燒　合味道官方教整茶碗蒸

杯麵一向是懶人美食的首選，但食得多總會厭，如果想偷懶又想搞搞新意思，不妨參考下以下8個即食麵創意食法，包括日清官方推薦的U.F.O.炒麵大阪燒、辛辣麵炒飯、合味道茶碗蒸，更有日本YouTuber推薦利用元祖雞汁麵製成親子丼。

日清官方Twitter推薦利用U.F.O.炒麵可製成美味的大阪燒。（ig @ siomudxxx）

除了將即食麵變成另一樣料理之外，網民亦有推薦將不同食材加入即食麵裡面，提升整體味道和口感。有台灣網民推薦將切碎的皮蛋加入杯麵裡面，雖然看似暗黑料理，但其實味道非常不錯。

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💡同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10💡

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港的尖沙咀和荃灣分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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想知邊款打敗咚兵衛烏冬奪冠，立即按圖睇睇👉👉👉日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二