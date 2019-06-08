數據分析5大香港打卡熱點　第3已被遊客攻陷？第1連GOT7都去拍MV

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年04月15日至2019年04月16日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『打卡建築／壁畫街 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

五、錦田壁畫村

錦田壁畫村係由一位中學視藝科老師郭燕銘發起，每一幅壁畫都係由多位義工參與繪製，共有30幅壁畫。目的係希望透過壁畫藝術令世界變得更美好。例如作為開始嘅第一幅作品《天佑之城》嘅概念係希望上天愛護眷佑錦田，讓世世代代興昌繁盛；《花花愛巢》一雙一對的鳥兒在花間享受着生活，不用勞碌，不用憂慮，因為大自然已供應一切所需。假日就來錦田睇下壁畫脫離城市繁囂，放鬆心情啦。

錦田壁畫村除了是文青打卡聖地之外，亦是親子半日遊的好去處。（資料圖片）

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石屎森林中淨化心情嘅一壁色彩。（DailyView網路溫度計）

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

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