中國女子日本涉誘拐小學女童被捕　網民警告：不要以為日本很安全

帶孩子到海外旅遊當然是賞心樂事，不過無論目的地的治安好與壞，家長都要將孩子的安全放於首位，絕不能掉以輕心。即使是以治安好而聞名全球的日本，近日也發生了一宗企圖綁架兒童事件，引起不少日本民眾的憂慮。

圖片來源：靜岡放送截圖

據日本傳媒報導，靜岡縣於7月11日發生了一宗企圖綁架小學女生事件，疑犯於事敗後逃脫，經警方調查後鎖定疑犯為44歲中國籍曾姓女子，最後在名古市將其拘捕。👇👇😥按下圖看完整事發經過及日本網民反應😥👇👇

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雖然案件中的小女孩最後成功逃脫，但是不少日本網民都對事件表示十分關注，更有網民和YouTuber藉此機會警告民眾要提高警覺，不要認為日本治安很好就掉以輕心。

有日本網民表示：「我不認為日本很和平。」（來源：Yahoo!Japan新聞）

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同場加映：外國人眼中的日本文化衝擊

每個國家都擁有獨特的文化和習慣。日本文化在外國人眼中，同樣充滿了不可思議的事情。今次《香港01》旅遊記者整合令外國人覺得非常奇怪的日本文化，一起試試從另一角度了解日本吧！

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