撰文：西米Lu
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9月29日凌晨時份，日本長崎縣長崎市有一輛警車，於單程行車路上逆線行駛，有路人途經發現提醒，警車隨即調頭修正，車上警員更「自首」通知同袍到場處理，接受違規告票。有關片段經傳媒報導後，隨即引起日本及香港網民熱議。
（www3.nhk.or.jp）
據日本NHK新聞報導，日本長崎縣長崎市9月29日凌晨時份，有網民發現一輛警車在單程路上逆線行走駛，並將一條長約11分鐘的影片上載到YouTube，引來一眾網民熱議。👇👇即按下圖看完整事情發生經過👇👇
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事件公開後，日本網民對長崎縣警方的處理手法有不同意見，有人指連警察也搞不清楚路面情況，發生意外時會非常危險；有人則認為是交通標誌不清晰所致。而香港網民又如何看待此事？即按下圖看！👇👇
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同場加映：電車8種乘客行為超討厭！
日本網站「 クレイジー」以「懲罰不守電車禮儀乘客的8個方法」為題，盤點8種大家必定曾經遇上的擾民乘客，然後再度身設計一套「懲罰方案」，希望能令他們知錯能改！
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