國泰航空今日（21日）發出通告，宣布重組計劃，將削減8500個職位，大規模裁員，同時國泰港龍航空亦將停止營運。消息隨即引起網民熱議，紛紛分享關於港龍航空的回憶，《香港01》旅遊頻道記者精選了當中的7大共鳴，原來很多人都覺得港龍的服務質素和飛機餐比國泰更好食！

國泰航空宣布大規模裁員，國泰港龍航空亦將停止營運，消息引起網民熱議。（資料圖片）

很多網民都表示，人生第一次搭飛機去旅行就是搭港龍航空，當中有很多人都是與家人或朋友到台北玩，KA盛載了不少人初次外遊的特別回憶。另外，港龍原來曾經有「天上有，地下無」的稱號，想知背後原因，按圖睇埋其他網民分享關於港龍的回憶✈👇👇

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