重陽節一連3日連假，港人都大舉出動，應節登高又有，踩單車踩到變「出埃及記」都有，令人慨嘆「香港人真係好鍾意排隊」！網上瘋傳的10大奇景，大家遇過幾多個？

3日連假無得離港，唯有探索下香港的郊外，有見及此香港各個山頭、離島連日人頭湧湧，就連上山、登船都要排長龍。《香港01》旅遊記者整理網上流傳多張假期必見的奇景，大家見證過幾多個？點擊圖片睇睇 👇👇

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誰說睇芒草一定要去大東山？其實絕對無需向難度挑戰，記者早前就實試上大帽山睇芒草，行車路2小時便能登頂，點擊圖片睇芒草實況 👇👇

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