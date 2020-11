卡通造型蛋糕精美,慶祝生日之餘放上Instagram必定「呃到好多Like」,打卡一流。不過,理想與現實往往有差距,如果實物落差太大,都不知道該笑還是生氣。

日前Facebook專頁「Things that are not aesthetic」蒐集了多張卡通蛋糕的崩壞照片,實物「走晒樣」令網民爆笑。當中包括不少人氣角色,包括《魔雪奇緣》Elsa及Olaf、《美女與野獸》Bella、《海綿寶寶》Patrick、史迪仔、米妮等,完全毀壞了大家的童年!🤣🤣👇👇

