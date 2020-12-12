打卡不一定要去外國，香港的舊式屋邨就是最佳尋寶地！獨特的幾何美學、懷舊兒童遊樂場、商店及士多等，勾起港人無數童年回憶。《香港01》旅遊記者整理3大人氣打卡屋邨，帶大家遊走當中尋找「真‧香港味」。

【1】南山邨：舊式彩虹橋、巨型飛行棋尋找童真

位於石硤尾和又一村之間的南山邨建於1975年，8幢樓宇分佈不同位置建成，有著十分獨特、吸引不少攝影發燒友的佈局。特別是位於街市上方平台的舊式遊樂場、以及新建的巨型飛行棋，成為不能錯過的打卡熱點 👇👇

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有不少九巴路線直接到達鄰近南山邨的民樂樓。（李琬瑩攝）

🚌交通：大家可於尖東坐九巴203C，在大坑東邨東輝樓落車。或者乘坐九巴2D、6D或104在石硤尾站落車。

【2】彩虹邨：必影糖果色彩虹牆背景

叫得「彩虹邨」，當然少不得連屋邨外牆都油上彩虹色。站在糖果色系的籃球場上打卡，後面更有巨大彩虹牆作背景，難怪更吸引韓國藝人到此取景。而乘坐到達彩虹邨的九巴，同時能到達另外兩條有獨特建築的屋邨——坪石邨和樂華南邨，點擊圖片睇到達各打卡位方法 👇👇

🚌交通：於尖沙咀乘搭九巴28往樂華總站方向，在彩虹邨落車。或於美孚或旺角乘搭九巴2A往樂華總站方向，在坪石邨落車。

【3】祖堯邨：全幢樓宇都是打卡位

祖堯邨坐落荔景高處，背山面海，環境優美。這條較少人打卡的屋邨更是將對稱、幾何等建築美學發揮到極致，點擊圖片睇各種打卡美學 👇👇

🚌交通：乘搭九巴30、45、46至祖堯邨商場落車，或於荃灣站乘坐九巴269M至祖堯邨巴士總站落車。

本文介紹的舊屋邨仍是不少市民生活的地方，因此即使想影到靚相，也要降低聲量、顧及別人，以免為居民造成影響。另外，大家不妨先Mark低行程路線，待疫情過後再去。

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