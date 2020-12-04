每年12月有最矚目的天文現象「雙子座流星雨」，香港天文台指今年觀測條件理想，高峰期每小時可見150粒流星！到底最佳觀賞時間是幾時？

《香港01》旅遊頻道記者告訴你觀星必知7個貼士，推介交通最方便的觀星點，助你更容易欣賞到這次天文現象。

每年都有大大小小不同的流星雨現象，不過以「雙子座流星雨」的星光最亮最易看，在香港用肉眼都有機會看到。

香港太空館館長李為君表示，流星雨會像從星空中某一點（即輻射點）向外散射而出。（網上圖片）

🌠捕捉最佳時間欣賞「雙子座流星雨」🌠

2020年「雙子座流星雨」大約在12月13日開始出現，高峰期每小時有機會看到150粒流星。究竟「雙子座流星雨」為甚麼會出現？最佳觀賞時間是幾時？👇👇👇觀星時有1件事不能做！按圖看「雙子座流星雨」7個必知事項👇👇👇

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🌌尋找最佳觀星點🌌

觀星時要尋找遠離光污染，到較黑暗的地方。香港光害不少，要觀星難度一定要去到偏遠地方？其實以下推介觀星地點的交通都比較方便，有些附近有泊車位，有些更有公共交通工具可以到達！👇👇👇按圖看7個觀星點推介👇👇👇

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