今期最Hit的郊遊景點，一定要提有「港版輕井澤」和「香港小桂林」之稱的粉嶺流水響水塘！雖然這個水塘並不大，但塘畔一排在冬日轉紅的落羽松，吸引疫情下無法到日本旅行的港人紛至打卡「解鄉愁」。Pe仔決定也行一次，更發掘了避開人潮的方法！

本日路線：粉嶺 --> 流水響水塘 --> 流水響郊遊徑 --> 粉嶺

流水響水塘著名的落羽松與天空之鏡。（李琬瑩攝）

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

因為疫情飛不到去日本，港人近日繼續四出郊遊，一解無法外遊的苦悶。近期有「港版輕井澤」美稱的流水響水塘更是在Facebook大洗版，Pe仔都決定去一次，親訪這個能夠一解「鄉愁」的地方。

第1站：粉嶺出發往流水響水塘

到流水響水塘有幾種方法，大家可以選擇自駕或乘的士直達入口，需時約10分鐘。不過最方便的，莫過於乘搭綠色小巴52B，更有小巴車長親切地指示大家落車，點擊圖片睇小巴站所在位置及落車位 👇👇

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【關於流水響3件事】

第2站：流水響水塘畔影4大打卡位

當大家都為流水響的落羽松瘋狂的時候，真的會隨時錯過了其他美麗的景物，其實流水響還有很多值得大家發掘的「名物」，等Pe仔帶大家一一發掘。如何圍繞水塘畔就欣賞齊4大名物？點擊圖片睇路線 👇👇

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💡💡💡 避開人潮3大貼士 💡💡💡

第3站：流水響郊遊徑行山

流水響水塘塘畔太多人？覺得郊遊路線太簡單，想要挑戰一下自己的體能？大家可以選擇慢走一次起點和終點都在流水響水塘的流水響郊遊徑。遊走在山徑之間，不時見到香港紅葉之一的野漆樹，又會在高處看見水塘與山景，讓人心情變好，點擊圖片睇路線及沿途景色 👇👇

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【流水響郊遊徑行山路線】 路程：約4.3公里 需時：約1小時37分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌗 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：流水響水塘的設施完善，有公廁、露營營地、野餐桌椅和郊遊徑等，十分適合一家大小去郊遊，但大家事前必須準備好乾糧和水。 流水響郊遊徑是屬於十分適合新手行的一條路線，Pe仔行的時候亦見有不少小朋友與家人一同挑戰。即使大家不打算走完整段，Pe仔亦很推薦大家在流水橋旁的郊遊徑入口進入，來回約2公里平路，已經能欣賞樹林及小橋流水的景色。

第4站：返回粉嶺醫肚

這次Pe仔有幸在一個粉嶺街坊帶領下到一間高質的郊外茶座醫肚。雖然位於郊外地區，但食物真的不算差，而這位街坊更向Pe仔熱烈推介一款飯餐，點擊圖片睇食物推介及價錢 👇👇

榮昌茶座 地址：上水粉錦公路蓮塘尾村1號（近哥爾夫球場） 營業時間：星期一至五 08:00-17:00；星期六 08:00-18:00；星期日及公眾假期 09:00-18:00 電話：26703388

其實粉嶺的美食主要聚集在粉嶺聯合墟一帶，價錢親民又大份。以下為大家推介3間有多年歷史，被稱為「粉嶺名物」的食店，就連無綫電視節目《香港美食一條街》亦有介紹過，點擊圖片睇介紹 👇👇

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群記牛肉圓豬手 地址：粉嶺聯和墟聯昌街5號豐景樓地下 營業時間不定 電話：26756382

雲津美食 地址：粉嶺聯和墟和隆街34號地舖 營業時間：星期一至日 15:00-02:00 電話：62951195

四眼仔腸粉 地址：粉嶺和隆街40B號地下 營業時間：星期一至日 07:00-18:00 電話：/

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