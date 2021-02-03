撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-03 15:30

Staycation大熱，香港各大酒店推出不斷推出優惠，當中有很多都可以邊浸浴邊望海景。《香港01》旅遊頻道記者精選了12大擁有高質私人浴池的酒店，並精選相關優惠，即刻睇睇Book邊一間！

疫情之下大家無法外遊，留港Staycation小度假成爲大熱潮，除了過一晚、吃兩餐，最重要的當然是打卡！精選12間浴缸超靚的酒店，都是Instagram上打卡必備的酒店！

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+ 20 + 20 + 20

睇完有興趣預訂？精選以上各間酒店的優惠Staycation Package，即刻睇睇今個情人節、春節的Staycation價錢！

（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Rosewood Hong Kong —— 500元餐飲回贈

酒店推出「豐盛新春住宿計劃」優惠，住一晚，包500元餐飲消費額。另外更會送200元 K11 MUSEA電子禮券及10000 KLUB積分！

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【2】Upper House —— 8折住全港No.1酒店

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出最新Staycation套票，以8折優惠入住24小時，包雙人早餐、迎賓飲品、免費享用Maxi-Bar（酒精除外），更可住足24小時！

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奕居 地址： 金鐘金鐘道88號 電話： 2918 1838

【3】東涌世茂喜來登——新張優惠

東涌喜來登酒店最大特點就是臨海，有一半以上的房間都可以望到無敵大海景，更可以清晰看見機場！酒店新開張推出4個不同的優惠套票，人均550元起包早餐，更有套票包下午茶及晚餐！

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東涌世茂喜來登酒店 地址：東涌怡東路9號 電話：2535 0000

【4】文華東方酒店 —— 高達$1288餐飲或Spa回贈

酒店的「東方逸居之旅」套票優惠，入住任何房型即可獲贈$1000餐飲或水療消費額，入住套房更可獲贈$1288餐飲或水療消費額，適用於快船廊、Café Causette等餐廳，最正更可以免費升級至上一級客房！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【5】四季酒店 —— 住宿包食三星米芝蓮

四季酒店最新推廣住宿一晚，連早餐及米芝蓮三星食府龍景軒的點心下午茶，這個價錢可以吃到著名米芝蓮餐廳，CP值甚高！預訂及入住日期為即日至2021年2月28日。

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四季酒店 地址： 中環金融街8號 電話： 3196 8888

【6】半島酒店 —— 包4餐歎早午晚餐及下午茶

酒店推出超抵優惠，入住豪華客房或其他特選房型一晚即送露台餐廳雙人早餐、大堂茶座午餐套餐及於客房內享用晚餐套餐，退房當日更可獲贈大堂茶座外賣下午茶，退房時間亦可延遲至16:00！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【7】W酒店 —— 包三餐再送500元餐飲回贈

酒店有不少擁有面對海景的浴缸的房型，浴缸前面就是落地大玻璃，可以邊浸浴邊飽覽維港美景，泳壇女神歐鎧淳和KOL樂善都曾經在這裡打卡！酒店推出期間限定食住套票優惠，入住一晚包早午晚三餐，更可有500元餐飲回贈！

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】維港凱悅尚萃酒店 —— 包情人節套餐或自助晚餐

Hyatt Centric推出兩大情人節住宿計劃，都可以入住海景房及包The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐。晚餐方面，「Spicy Love」計劃提供Cruise空中餐廳及酒吧情人節雙人套餐，而「Hunger for Love」計劃則提供The Farmhouse 咖啡廳雙人自助晚餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

【9】港島海逸君綽酒店 —— 包雙人晚餐、自助早餐

酒店部份房型提供私人風呂，可以擁有自己的露天浸浴池。現推出情人節住宿優惠，入住兩種海景房型，包餐酒一支，亦可於Le 188˚餐廳歎享雙人晚餐，翌日更可享用雙人自助早餐。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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